A második világháború vadászpilótái kétségtelenül egészen elképesztő dolgokon mentek át, elég csak erre a szovjet, vagy erre a brit vadászpilótára gondolni, akik lábak nélkül lettek hősök. Akkora őrültségre ugyanakkor minden bizonnyal kevesen vállalkoztak, mint az az amerikai pilóta, aki egy alkalommal szokatlan módszerrel szedett le egy japán vadászt: szó szerint bedarálta a saját gépének propellerével.

Sárkány ellen sárkányfű

A "szokatlan" jelző kibontásához egészen 1945. május 10-ig kell visszamenni, amikor négy amerikai vadászgép az akkoriban elég veszélyesnek számító Csendes-óceáni légtérben őrjáratozott, durván 4000 méteres magasságban. A csapat vezetője az a Ken Reusser volt, akit azóta is a legsikeresebb tengerészgyalogos pilótaként tartanak számon, de ezúttal nem ő volt a sztori hőse, hanem a kettes számú repülőt irányító Robert "Bob" Klingman.

Klingman a többiekhez hasonlóan éppen az F4U Corsairjének üléséből pásztázta az eget Okinava felett, amikor életre kelt a rádiója: a földi irányítás szólt fel nekik, hogy több mint 3000 méterrel feljebb ellenséges repülőt észleltek, úgyhogy azonnal kezdjék meg a teljes sebességű emelkedést.

Reusseréknek volt elképzelése arról, hogy ki lehet a titokzatos ellenség, azon a héten ugyanis már több szakasz összefutott egy ugyanezen az úton repülő Ki-45-ös japán vadásszal ami a hírszerzők szerint a kamikazéknak gyűjtött információkat amerikai hajókról. Lecsapni ugyanakkor egészen eddig senki nem tudott rá, mert az amerikaiak sem a japán gép magasságát, sem a sebességét nem tudták tartani.

A "Nick" becenéven emlegetett gépnek ezúttal is elég nagy volt az előnye, de az amerikaiak rögtön üldözőbe vették, és Reusser sorozataival sikerült is megfutamítaniuk. Nem is hagyták annyiban a dolgot, üldözőbe vették a gépet, és bár az emelkedést csak Klingman és Reusser gépei bírták, 11 kilométeres magasság fölött végre sikerült lőtávolságba kerülniük.

Ahogy közelebb kerültünk, Reusser elkezdett tüzelni, és hát a japánok is elkezdtek lőni ránk, pár helyen ki is lyuggatták a repülőmet. Az én gépemen teljesen befagytak a fegyverek, és nem is tudtam felmelegíteni őket, de nem akartam futni hagyni az ellenséget, úgyhogy a sebességemet kihasználva próbáltam meg előnybe kerülni.

– mondta később Klingman, aki hamar felismerte, hogy a Ki-45-nek nagyobb a hatótávolsága, ő meg nem tud lőni, úgyhogy itt valami formabontót kell kitalálnia.

Ez aztán sikerült is, Klingman ugyanis a kamikazék ötletét kölcsönvéve egészen konkrétan belerepült az ellenséges gépbe, ami elég nagy őrültségnek hangzik, de végül bejött. Először a gép farkát próbálta meg bedarálni a propellerével, de csak az oldalkormány és a magassági kormány egy részét vagdalta le a, a japán gép pedig továbbra is repült, úgyhogy felkészült a második menetre.

Ezúttal a kormány mellett a hátsó kupola egy részét is sikerült megrongálnia, de a kegyelemdöfést végül harmadik próbálkozásra vitte be, amikor teljesen szétforgácsolta a gép jobb oldalát. Ezzel az akcióval a japán vadász mellett a saját repülőjét is spirálba küldte, de míg ő pár száz méter után visszanyerte az irányítást, az ellenség mindkét szárnyát elveszítve robbant darabjaira pár perccel később.

It's a hell of a way to earn a buck

Az izgalmaknak itt még persze nem volt vége, Klingman gépe ugyanis nem meglepő módon annyira megrongálódott az akció során, hogy teljesen megbolondultak a műszerei. Ezen a ponton már azt se tudta, merre repül, Reussert követve próbált meg visszajutni a bázisra, menet közben azonban nagyjából 3000 méteres magasságon kifogyott az üzemanyagból.

A történtek fényében meglepő lett volna, ha ilyen apróságokkal fel lehetett volna tartani őt: biztos volt benne, hogy így is képes lesz rendesen leszállni, de a kerekek és a fékszárnyak kiengedése majdnem az életébe került, mert ezzel a gépe rengeteget vesztett a magasságából.

Végül aztán így is sikerült leszállnia, a bázison pedig mindenki a japán gép darabjaival beborított, több helyen lyukas, teljesen eldeformálódott propellerű F4U köré gyűlt, amiből Klingman szépen lassan kikászálódott, majd ízes oklahomai akcentusával csak annyit mondott, hogy

fene egy módja ez a pénzkeresésnek.

Klingman az akcióért egyébként megkapta az amerikai haditengerészet legrangosabb kitüntetését, a Haditengerészeti Keresztet, és a légierő arany csillagos érdemérmét is, később pedig Koreában szolgált légiirányítóként. 1966-ban végül alezredesként vonult vissza a hadseregtől.

Forrás: Popular Military

(Borítókép: Robert "Bob" Klingman fogja a F4U Corsairjének sérült propellerét. Fotó: USMC)

Köszönjük, hogy olvasol minket! Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet! Támogatom