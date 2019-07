Ma már egészen hihetetlennek tűnik, hogy volt idő, amikor szabadon lehetett dohányozni az utasszállító repülőkön, pedig a tilalom nem is olyan régi, mint gondolnánk. Az egész ötlet az 1980-as években merült fel, a kilencvenes években kezdték el komolyabban szabályozni a repülőn dohányzást, és csak 2000-ben tiltották be általánosan a nemzetközi járatokon. (Érdekes módon eleinte a pilótafülke kivételt jelentett, ott még pár évig legális volt a füstölés.) 2004-ben bejárta a világsajtót a hír, hogy direkt dohányosokat célzó, füstös utasszállítókat üzemeltető légitársaság indul Európa és Japán közötti járatokkal, de ez végül nem valósult meg.

Szóval majdnem húsz éve tilos a cigizés a repülőkön, amiről egy csomó piktogram tájékoztat a fedélzeten, plusz be is mondják felszállás előtt, hogy komoly büntetés vár arra aki rágyújt (ez elvileg akár börtön is lehet az EU-s szabályok szerint). És mégis: minden utasszállítón ott a hamutartó a mosdóban, még egy kis ábra is mutatja, hogy itt nyomd el a csikket, ami egyébként szigorúan tilos.

Adná magát a magyarázat, hogy ezeket a gépek még akkor készültek, amikor a tiltás nem volt érvényben, de ezt rögtön megcáfolja, hogy van egy csomó típus (például a Boeing Dreamlinere vagy az Airbus A380-asa), amiket évekkel a dohányzás betiltása után kezdtek el gyártani, mégis ott a hamutál a mosdókban. Különben is, egy utasszállítót átlagosan 25-30 év szolgálat után kivonják a forgalomból, vagyis a ma közlekedő repülők nagy részét már a tiltás bevezetése után szerelték össze.

A titok nyitja az, hogy a hamutartókat a repülésbiztonsági előírások teszik kötelezővé minden utasszállító számára. A logika emögött az, hogy feltételezik, lesz olyan utas, aki a tiltás ellenére kislisszol a mosdóba rágyújtani. Ha nem lenne hamutartó, a csikket csak olyan helyeken dobhatná, ahol az súlyos galibát okozhat, például a szemetesbe, ami tele van használt papírtörlőkkel (tűzveszély), vagy a mosdókagylóba (dugulásveszély). Így aztán a tiltás hangsúlyozása mellett a biztonság kedvéért azért hagynak egy kiskaput a dohányosoknak, hogy ne okozhassanak még nagyobb bajt.

A légikísérők beszámolói szerint egyébként a tilosban járó utasok, ha aránylag ritkán is, de használják a hamutartókat - jóval gyakrabban, mint ahányszor rajtakapják őket. “Nagyon jól tudnak rejtőzni és eltakarni a füstdetektorokat. Nagyon gyorsak.” - nyilatkozta a CNN-nek egy stewardess.