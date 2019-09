Ez a cikk a Covering Climate Now nemzetközi médiaegyüttműködés részeként készült. Az együttműködés keretében az egész világon több mint 250 újság kiemelten foglalkozik a klímaváltozás témájával.

Persze, most megy a rémisztgetés a globális felmelegedéssel, de nézzük csak meg a pár évtizeddel ezelőtti híreket: ugyanezek a tudósok még új jégkorszakot jósoltak! Hát ennyire lehet hinni nekik, csak a bombasztikus címekre, meg a riogatásra hajtanak, hogy besöpörjék a hatalmas kutatási támogatásokat.

Ismerős érvelés? Valószínűleg már ön is találkozott vele a közösségi médiában, klímaszkeptikus posztokban, kommentekben, talán még a tudósmaffiát és a velük összefonódott médiát leleplező képpárost is látta a Time magazin címlapjaival:

Gyorsan szögezzük is le, a kép kamu, a bal oldali címlapon egyszerűen Photoshoppal az eredeti grafikán lecserélték az eredeti szöveget (Túlélési útmutató a globális felmelegedéshez) arra, hogy Hogyan éljük túl a közelgő jégkorszakot. Egyébként ez nem is 1977-es szám, hanem 2007-es, vagyis újabb, mint a vele szembeállított 2006-os a jobb oldalon. Ami azért is vicces, mert egyébként 1974-ben valóban megjelent a Time-ban egy Újabb jégkorszak? című cikk, ami óvatosan a globális lehűlés lehetőségét pedzegette.

Aha, szóval a kép hamisítvány, de mégiscsak voltak ilyen jóslatok! – csaphat le most a magas labdára a figyelmes olvasó. Tényleg voltak, még csak nem is ez a Time-cikk, hanem a Newsweek 1975-ös, Lehűlő világ című sztorija volt a leghíresebb. A helyzet azonban egy kicsit bonyolultabb ennél.

A második világháború után egészen a nyolcvanas évekig a világ egy átlagnál hűvösebb periódusban volt. Ez nem a természetes ingadozás része volt, mint például a középkori Kis jégkorszak, hanem – legalábbis részben – az ember okozta a fokozódó ipari légszennyezéssel, konkrétan a kén-dioxid légkörbe juttatásával. A hetvenes években sokat kutatták ezt a jelenséget, és születtek is olyan tanulmányok, amelyek további lehűlést prognosztizáltak. Ennek általában az volt az oka, hogy túlbecsülték a kén-dioxid várható hatásait (amit a légszennyezés visszafogásával vagy legalábbis megváltozásával sikerült jelentősen csökkenteni), és alábecsülni a szén-dioxid által keltett üvegházhatást.

Csakhogy:

Valójában a lehűlést jósló tudományos kutatások száma eltörpült azoké mellett, amelyek már akkoriban is a felmelegedést jelezték előre. Ezen a grafikonon jól látszik, hogyan alakult a tudományos konszenzus klímaváltozás-ügyben, a kék oszlopok a lehűlést jósló tanulmányok, a pirosak a felmelegedésre következtetők:

Vagyis a hatvanas évek végén még úgy-ahogy tartotta magát kisebbségi véleményként a lehűlés, de a hetvenes évek közepére ez teljesen eltűnt. 1977-ben – pont amikorra a kamu Time-os mém datálja a jégkorszakjóslatot – jelent meg az utolsó lehűlést jósló tanulmány, de erre csak abban az évben 5 (és a következő két évben még 13) olyan kutatás jutott, ami felmelegedést jövendölt.

Vagyis a tudományos közvélemény valójában pont azóta figyelmeztet a globális felmelegedésre, hogy az emberiség elkezdte komolyabban szén-dioxiddal teletolni a Föld légkörét. Hogy a populáris média olykor nagyobb hangerővel közvetíti az elfogadottnak ellentmondó eredményeket, az a normál működés része: nem az a hír, ha a kutya megharapja a postást, hanem ha a postás a kutyát. Viszont ez ahhoz vezethet, hogy ügyesen kimazsolázva az ilyen tanulmányokat és híreket, szépen össze lehet rakni belőlük egy olyan látszatvalóságot, amiben ez az uralkodó vélemény és a tudományos tény. Aztán már csak egy kis photoshopos kozmetikázás kell, és kész is az előrecsomagolt, instant fogyasztható klímaszkeptikus érvrendszer.

Klímaváltozás, környezettudatosság, fenntartható jövő.

Csatlakozz hozzánk a Zöld Indexen! Csatlakozom a Facebookon Tovább a zöld cikkekre