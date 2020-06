A legenda szerint Kleopátra annak köszönhette szépségét, hogy tejben fürdött. A világsztárok gyakran számolnak be arról, hogy kizárólag ásványvízzel mossák a hajukat vagy az arcukat, a gazdagság egyetemes fokmérője pedig az, hogy mennyiszer fürdenek pezsgőben. Néhány luxushotel árul is olyan kezeléseket, amikben szó szerint lehet pezsgőfürdőzni. De összességében meg lehet-e tölteni egy medencét tömény szesszel, és vajon mennyibe kerülne ez a fajta luxus? Na meg az is kézenfekvő kérdés, hogy egyébként mi az értelme.

Egy londoni hotel például 50 ezer dollárért kínálja az igazi pezsgős pezsgőfürdőt, és kering néhány történet olyan bulikról, amikben a szó szoros értelmében úszni lehetett a piában. 2010-ben például egy angol arisztokratáról röppentek fel olyan hírek, hogy olyan hedonista orgiákat tart, ahol a medencében alkoholban lehet megmártózni.

Aztán kiderült, hogy az a medence nem feltétlenül úszómedence, hanem inkább olyan pancsoló medence, amibe a kertben beledől az ember, de a lába kilóg belőle. Majd az is kiderült, hogy az egész csak egy PR-akció volt, amit a Courvoisier konyak gyártója támogatott, és a medence 1000 liter tömény szeszt tartalmazott, ami még mindig nem kevés, de azért nem is az a mennyiség, amiben az ember lubickolhat.

Hasonló igaz az ausztriai Tarrenzben a Starkenberger sörmedencéről, ami inkább egy a szokásosnál nagyobb pezsgőfürdőnek tűnik, mintsem úszásra alkalmas medencének. Élménynek biztos nem hétköznapi, de az elmondások szerint a sör erősen vizezett, és amúgy sem feltétlenül jó szórakozás iszogatni azt a sört, amiben mások a testüket, esetleg különböző sebeiket áztatják, és mellesleg nincs is behűtve. Mindenesetre abba a medencébe 21 ezer liter sör fér, és még így sem elég arra, hogy úszómedencének nevezzük.

Olimpiai medence

Ha egy szabványos méretű olimpiai versenymedencét veszünk alapul, abba 2,5 millió liter folyadék fér, persze lehet kisebbel is számolni, de ha már buli van, akkor legyen rendes buli. Főleg, hogy a kisebb medence megtöltése is egy vagyonba kerülne.

Ha azt valaki sörrel töltené meg, és nem ragaszkodna a drága kézműves sörökhöz, akkor is olyan 28-30 ezer forintba kerül egy 50 literes hordó.

Olyan másfél milliárd forintot kellene rászánnia, hogy abban rendezhesse a házi úszóversenyt.

Még ha a nagy tételben való vásárlás miatt valószínűleg kedvezményeket is kapna, ez az összeg akkor sem módosulna olyan jelentősen, persze lehet, hogy már 1,300 milliárd forintból megúszná a bulit, de ebbe még például a szállítási költséget bele sem számoltuk.

Vagyis való igaz, hogy nem érdemes sokkal lejjebb adni az igényeket, mert hát miért is érné be egy kisebb medence feltöltésével, ha az is egymilliárd forintba kerül.

A kalkulációkat elvégezheti mindenki a kedvenc töményével, de ha még a legolcsóbb vodkát vagy whiskyt veszi is, akkor sem elég rá a lottóötös. Ha valakinek egy ország költségvetése áll a rendelkezésére, amit egy buli alatt el is szeretne verni, akkor már csak az ellátási problémákat kell megoldania, hiszen mégis rosszul venné ki magát, ha nem lenne elég a Jack Daniels-raktárkészlet, ezért Johnny Walkerrel kellene keverni a medence tartalmát.

Valószínűleg a legolcsóbb az, ha valaki pancsolt borral próbálkozik, de a 2,5 millió liter még vízből sem olcsó mulatság, arra pedig a tablettás borhoz is szükség van.

Nem csak a pénz miatt nem jó az alkoholban úszkálás

A víz és az alkohol sűrűsége nem egyforma, ami azt eredményezi, hogy alkoholban sokkal nehezebb úszni, vagyis nem az alkoholos itallal feltöltött olimpiai medencében fogja bárki megdönteni a világrekordokat. De tegyük ezt félre, talán kevés embernek lesz az a fő problémája, hogy egy medencényi pezsgőben nem megy olyan jól az úszás.

A fő gond az alkoholgőzzel van, ami ilyen mennyiségnél nagyon gyorsan lehet veszélyes.

Vagyis nem is kell beleinni a medencébe ahhoz, hogy hamar kiüsse magát valaki. Mikor italozgat, a szervezetében vannak olyan természetes önvédelmi mechanizmusok, amik aktiválják magukat. Ilyen a hányinger, az ájulás vagy, ha egyszerűen elalszik az ember a kocsmaasztalra borulva. Ez mind azt a célt szolgálja, hogy ne igya magát halálra az illető. A lélegzés ellen viszont nincs a szervezetnek megfelelő védelmi reakciója, csak az működik, ha jó távolra megy a medencétől.

A másik probléma, hogy az alkohol azonnal a vérbe kerül, nem megy végbe semmi olyan emésztési folyamat, mint a hagyományos ivászatnál, és sokkal gyorsabban jön az alkoholmérgezés olyan szintje, ami már halált okoz. A már említett Starkenberger sörmedence vendégei is gyakran számolnak be arról, hogy már az alkoholgőztől részegek lesznek, pedig az a medence nem túl nagy, és ahogy már írtuk, a sör is vizezett.

De már akkor is végzetes lehet a medencés buli, ha elájul az, akinek túl sok alkoholgőz jutott a szervezetébe, ami egy vízzel teli medencében is tragikus végkifejlethez vezethet. Sőt, a medence mellett állni is veszélyes lehet, ugyanis az alkoholgőztől bele is szédülhet az ember, arról nem is beszélve, hogy cigizni sem túl jó ötlet egy ilyen bulin.

Vagyis az alkohollal töltött medencékben úszkáló gazdagokról szóló mítoszok egészen biztosan nem valódiak, és semmiképpen sem irigylésre méltóak, mert a tudomány szerint az égvilágon semmi élvezetes nincs a dologban.