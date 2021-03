Mit lehet még felfedezni egy több mint ötven éve készült közismert képen? Végtelen dolgot, titkos utalásokat, rejtélyeket. A Beatles Abbey Road lemezének borítója, amióta csak 1969. szeptember 1-jén boltokba került, az összeesküvés-hívők egyik szent grálja, telis-tele talányos üzenetekkel.

Első ránézésre a négy beatle, egymással szinkronban, átsétál a zebrán. Süt a nap, nincs dugó, vicces, már-már banális szituáció. Még a zenekar neve sincs feltüntetve.

Hát éppen ez az!

Akkor már három éve nem adott koncertet a világ leghíresebb zenekara. Azt híresztelték, hogy elegük lett, lemezük megjelent ugyan, de élőben nem lehetett őket látni. El is terjedt Paul McCartney-ról, hogy 1966-ban autóbalesetben meghalt.

A képen Paul (vagy a dublőre?) gyanútlanul mezítláb sétál. Beavatottaknak ez egyértelmű jel: ő már a túlvilágról énekel és pengeti a basszusgitárt. A zebrán való átkelés pedig nem más, mint egy temetési menet. John Lennon fehér öltönye a keleti vallásokban jelen lévő gyászszínt jelképezi, míg Ringo a nyugati kultúrákban elterjedt feketében van. A kakukktojás George, aki kék farmerdzsekiben és -nadrágban sétál a képen, mintha nem tudná, hol van éppen. De csak a felületes szemlélőknek tűnik így: a kék ugyanis a gyász színe Kanadában.

Szépen összeáll a kép. És akkor még nem is beszéltünk róla, hogy

eredetileg Everest lett volna az album címe, de aztán nem utaztak a Mount Everesthez. Azt állították, hogy lustaságból, belefáradtak ugyanis az évek óta tartó turnézásba. Az Everest neve pedig hangmérnökük kedvenc cigarettamárkája volt.

Paul pedig nemcsak hogy mezítláb sétál, hanem jobb (!) kezében fogja a cigit. Pedig jól tudjuk, hogy balkezes.

A fekete rendőrautó pedig a Paul balesetét elhallgató hatóságokat szimbolizálja.

1969. augusztus 8-án reggel egy rendőr blazírtan leállította a forgalmat, Iain Macmillan fotós pedig hat képet lőtt, az egész nem tartott tovább tíz percnél.

Ha mindez nem lenne elég, a hátsó borítón tisztán látható, hogy a Beatles felirat „s” betűjén egy repedés fut végig. Igen, átírva a többes számot. Gyanús!

A rajongók ekkor még nem tudták, hogy ez volt az utolsó stúdiólemez, bár a Let it Be címűt tartják utolsónak, annak sok dalát azonban már korábban felvették. A zenekar pedig ekkor már lényegileg felbomlott.

Felettébb furcsa az is, hogy Paul McCartney az 1967-es Bors őrmester és a Magányos Szívek Klubja című lemez hátsó borítóján már háttal áll.

Ez a zenekar egyik legkülönlegesebb lemeze. A pszichedelikus hangzással telezsúfolt albumnak szánták a világ első dupla lemezborítóját (aztán a bakelit végül csak egy bő félórás opusz lett), rajta 57 ember portréjával. Marxtól Marilyn Monroe-ig, Jungtól Stan és Panig, Edgar Allan Poe-tól Aleister Crowley-ig, az okkultista, kalandor mágusig (aki saját vallást is alapított Thelema néven) gyanúsan színes a mezőny. Ők azok, akik valamiért erősen hatottak a tagokra.

Jó, jó.

Egy vérbeli konteósnak egy ilyen kép valóságos információcunami. Ott van például a belső fotón McCartney bal karján az O.P.P. felirat, ami egy éles szemű számára nem jelenthet mást, mint „Officially Pronounced Dead”, azaz hivatalosan halottnak nyilvánítva. Persze azt állítják, hogy Paul az egyik rajongójától kapta, és az Ontario tartományi rendőrséget jelzi a rövidítés.

Visszatérve az Abbey Road lemezhez nem lehet véletlen az a fehér VW bogár, angolul ugyanis beetle-nek hívják a típust. A lemez megjelenése után a rendszámát műgyűjtő rajongók állandóan lelopták.

Feltűnik a háttérben egy férfi, aki állítólag nem ismerte a híres zenészeket, sőt különc bolondoknak látta őket. Ő egy Paul Cole nevű amerikai turista volt, aki csak éppen arrafelé járt, valójában nem akarta követni egyházi zongoraművész feleségét mindenféle múzeumokba. Beszélgetett egyet a rendőrökkel, és ment tovább.

Ez annyira prózai magyarázat, hogy egy összeesküvés-hívőt nem lehet ilyen átlátszó bugyutaságokkal átverni. Ahogy az is sántikál, hogy a kép bal oldalán, a járdán három, ebédszünetéről visszatérő belsőépítész nézi a jelenetet.

Csak az a zavaró tényező, hogy Lennon és Harrison már nem él. Paul McCartney viszont igen. A hírek szerint legalábbis.