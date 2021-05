A kérdés eredetileg, hogy miért van lyuk a legófigurák fejének tetején? A válasz: hogy ha egy gyerek lenyeli vagy belélegzi, áthaladhasson rajta a levegő. A lyuk azonban pár éve eltűnt.

A közismert legófigurákat, pontos nevükön minifigurákat, a dán cég indulása után négy évvel, 1978-ban mutatta be, és a következő 25 évben 3,7 milliárd darabot gyártottak belőlük. Elődei között volt szabadon mozgatható végtagú bonyolultabb, és volt mozgó végtag nélküli egyszerűbb – a ma is ismert változatot Jens Nygaard Knudsen tervezte. 2003-tól az emberi bőrszínek (és vásárlók) változatosságának megfelelően a fejek a sárga színén is túlléptek. Nos, igen, ami a fejeket illeti...

A régi rossz dolgokból nem maradt semmi

A legóelemeket összekapcsoló mechanizmus egyik alapeleme a kör alakú kitüremkedés, vagyis bütyök. A minifigurák feje tetején mindig is volt egy bütyök hajak, sapkák vagy bármi más rögzítésére. Az eredeti változatban a bütyök tömör volt, és egy Lego feliratot nyomtak rá. A márkanév sulykolása nem volt hatástalan, a bütyköt 1992-ben mégis áttervezték, üreges lett, és az aljában egy lyukat képeztek ki egy háromágú támasztóstruktúrával.

A változtatás oka, hogy bár a cég kellőképpen telefeliratozta játékai csomagolását figyelmeztetésekkel, hogy

az alkatrészek fulladásveszélyesek lehetnek,

úgy gondolták, még többet tesznek azért, hogy biztonságosabbak legyenek. A fejen kiképzett lyuk célja, hogy egy esetleges belégzés esetén átengedje a levegőt, és ezzel megakadályozza, hogy az alkatrész mélyebbre kerüljön a légutakban.

Nem ismert, hogy a nyolcvanas évek folyamán hány gyerek szorult orvosi beavatkozásra legóalkatrész belélegzése miatt, azt sem tudjuk, hogy a lyukas fejek hány életet mentettek meg – de erre a kérdésre mindjárt visszatérünk.

Lepin, Gudi, Cobi és a többiek

2010-ben újból változtatott a Lego: ezúttal eltűntek a lyukak a minifigurák fejéről, a bütyköt pedig meghagyták üregesnek. Ennek oka az volt, hogy a szabadalmak lejártával a piacot elárasztották az ázsiai Lego-klónok, a cég pedig szerette volna minél több helyen feltüntetni a márkanevet.

A fejbütyök felirata az egyik legjobban látható. A régi, teli bütyök így tökéletes lett volna, de ehhez kompatibilitási okok miatt már nem térhettek vissza, mert ellehetetlenítette volna például a punktarajat. Maradt a nem lyukas bütyök, az üreg alján Lego-logóval.

A döntés előtt természetesen a dán cég vizsgálódott egy kicsit, és megállapították, hogy a lyuk gyakorlati haszna nem volt jelentős, és a belélegzéses eseteknél is legtöbbször oldalra fordulva akad el az elem, amikor a lyuk előnye gyakorlatilag nem érvényesülhetett.

A tengerben évezredek alatt elbomló műanyag játékelemeket vizsgálva mindenesetre különös kép alakulhat ki abban, aki az emberi civilizáció sorsának alakulását igyekszik felderíteni.

