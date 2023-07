Rengeteg információval rendelkezünk az emberi öregedéssel kapcsolatban – sőt, még arról is van némi fogalmunk, hogy hogyan lehet lassítani a folyamatot. De mi a helyzet a növényekkel? Van előre meghatározott élettartamuk? El tudnak halálozni az időskor miatt? Ennek jártunk utána.

Amennyiben ön is megpróbálkozott már a növénytartással, biztosan tapasztalta, hogy azok bizony elpusztulnak, az esetek többségében viszont ilyenkor a nem megfelelő életkörülmények állnak a háttérben. Túl sok víz, túl kevés víz, túl sok napfény, túl kevés napfény, túl sok tápanyag, túl kevés tápanyag – ezekből épül fel az a bizonyos ördögi kör, az olyan tényezőkről, mint a paraziták és az egyéb betegségek, nem is beszélve.

Ezek mind hozzájárulnak egy-egy növény végleges élettartamához, de mi történne akkor, ha létrehozhatnánk egy olyan üvegházat, amelyben a lehető legtökéletesebb feltételek mellett élhetne egy növény? Akkor is elpusztulna?

Ugyan egy növény élettartamára a genetika is hatással lehet, azok az összes többi élőlényhez, tehát az emberekhez és az állatokhoz hasonlóan bizony képesek az időskor miatt is elhalni. Még a világ legöregebb fái sem halhatatlanok, azok vitalitása is romlik az idő előrehaladtával – csupán esetükben ez nem annyira feltűnő. Míg ugyanis azok több ezer éven keresztül hoznak évről évre újabb leveleket, addig mi, emberek, átlagosan csak 70-80 éven keresztül követhetjük figyelemmel ezen változásokat.

A Királyi Kertészeti Társaság szerint a növények három csoportra oszthatók az élettartamuk alapján: egynyáriak, kétnyáriak és évelők. Az egynyári növények egy év alatt nőnek meg, termesztenek magokat, majd pusztulnak el, míg a kétnyáriak a nevükből adódóan két növekedési szezont is átvészelnek – az ennél tovább élő növényeket évelőknek nevezzük.

Azért képesek ilyen sokáig élni, mert számos olyan mechanizmussal rendelkeznek, amelyek lassítják az öregedés folyamatát, de vannak korlátok. Ezek lehetnek fizikaiak vagy mechanikaiak is, a lényeg az, hogy idővel ezek korlátozzák a megújuló képességeiket

– magyarázta Sergi Munné-Bosch növénybiológus egy 2020-as nyilatkozatában.

Még a hormonok is közrejátszanak

Mint írtuk, minden növény – függetlenül attól, hogy mennyire gondozzák vagy mennyire hajlamos genetikailag hosszú életre – előbb-utóbb elpusztul a senescence, azaz az öregedés nevű biológiai folyamat miatt. Ahogy a növények öregednek, a sejtosztódásuk lassul, majd végül teljesen leáll, ami először a regenerálódási képesség elvesztését, majd a teljes elpusztulást eredményezi. Azonban akárcsak a növekedés, úgy az az öregedés folyamatát is befolyásolhatják olyan tényezők, mint például a növényi hormonok. Ezek egyensúlya az évszakok változásával és a különböző környezeti jelektől függ, érdekességük pedig, hogy teljes kémiai változásokat indíthatnak el egy növényben.

Ugyancsak szerepet játszik még a telomérák hossza is – pontosan úgy, ahogyan az embereknél is. És hogy mi is az a teloméra? A sejtek minden egyes osztódása során a kromoszómák DNS-láncának vége valamelyest rövidül. Ennek mértéke körülbelül 100 bázis, oka pedig a DNS másolásáért felelős DNS-polimeráz enzimek működési mechanizmusa. Ha ez „értékes” genetikai anyag hiányát okozza, az a keletkező sejt funkcionalitásának és életképességének csökkenésével jár.

Amíg azonban csak a géneket nem tartalmazó telomer rövidül, a DNS nem károsodik. Minél hosszabb tehát a telomer szakasz, annál több osztódásra képes a sejt anélkül, hogy génkészlete sérülne. Az emberi sejtek körülbelül 50 osztódásra képesek, ezt követően válik csak a DNS sérülése jelentőssé – tovább súlyosbítja a helyzetet azonban, hogy a telomerrel nem rendelkező kromoszómákat semmi sem gátolja meg abban, hogy végeik összekapcsolódjanak, ezzel teljes genetikai káoszt teremtve. Ez a két tényező következménye az, hogy az újonnan keletkezett sejtek életképtelenek és további osztódásra alkalmatlanok lesznek.

Ez az úgynevezett biológiai óra szabja meg, hogy egy élőlény milyen hosszan élhet. Ha a telomérák rövidülését megakadályozzuk – vagy visszapótoljuk a hiányzó részt – a sejtek élettartama elméletileg végtelenre nő, a szervezet pedig halhatatlanná válik, legalábbis az öregedésből adódó elhalálozás tekintetében. Alapesetben azonban a címben feltett kérdésre rendkívül egyszerű a válasz: hozzánk hasonlóan bizony a növények is öregednek.

