A generációs konfliktusokról szól a Ma is tanultam valamit podcast különkiadása, ami a Brain Bar fesztivál első napján készült közönség előtt Steigervald Krisztiánnal.

Veterán, boomer, X, Y, Z, Alfa – hat generáció él ebben a pillanatban egymás mellett és nagyon nem értik egymást. Egyfolytában szól a „régen minden jobb volt, bezzeg a mi időnkben, mi még tudtunk élni, nem egész nap a kütyüt bámultuk” kórus, miközben az egyes korosztályok gyanakvóan és értetlenül figyelik egymás életét, gondolkodását.

Pedig amióta csak ember él a Földön, biológiai generációk sora váltotta és váltja egymást, a szülők gyerekei felnőnek és nekik is gyerekei lesznek, dédik, nagyik, unokák és dédunokák követték egymást évezredeken át, ez volt a világ rendje. Akkor mi változott?

Például az, hogy ma már nem biológiai alapon különböztetjük meg a generációkat, hanem aszerint, hogy milyen fajta médiahatások érik gyerekkorukban az embereket. Úgy is mondhatjuk, médianemzedékek korát éljük. Amíg a 2. világháború előtt születetteknek jó, ha rádiójuk volt, addig az X (1965–1980 között születettek) és Y (1980–1995) generációk tagjai a televízió gyermekei, de az Y már jól ismeri és használja az internetet is, az Alfa korosztály pedig egyenesen beleszületett a digitális világba és lubickol benne.

Ennyire lényeges lenne, hogy milyen médián növünk fel? Végleg elszakadtak és eltávolodtak egymástól a generációk, és hozzá kell szoknunk a korosztályok közötti örökös értetlenkedésekhez? Ahhoz például, hogy semmirekellőnek, léhának szokták nevezni az aktuálisan fiatalabb generációkat? És tényleg Messengeren kell ráírnunk a gyerekre, ha azt akarjuk, hogy kijöjjön, mert kész az ebéd?

A fogós kérdésekre Tapasztó Orsi és Jocó bácsi vendége, Steigervald Krisztián generációkutató, a Generációk harca a figyelemért és a Generációk harca – Hogyan értsük meg egymást? című könyvek szerzője ad választ a Ma is tanultam valamit podcast, Brain Bar jövőfesztiválon 2023. szeptember 21-én rögzített bónuszadásában, aki felfedi a titkot arról is, hogy:

Tényleg vannak-e jobb és kevésbé jó nemzedékek?

Mi a valódi oka az egymásnak feszülésnek?

Mi az az egyetlen egy dolog, ami segíthet betemetni az árkokat?

