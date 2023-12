Lehet őket szeretni vagy nem, egy azonban biztos: macska mellett szinte sohasem unalmas az élet, ezek a négylábú bajkeverők ugyanis szinte vonzzák maguk köré a káoszt – egyesek szerint bizonyos színű macskák még az átlagosnál is jobban. Ha az elmúlt egy évben aktív volt valamelyik közösségi oldalon (legfőképp a TikTokon), szinte biztosan találkozott az „orange cat behavior” trenddel és mémmel, ami szó szerint letarolta a platformot.

A trend lényege az volt, hogy a felhasználók olyan videókat kezdtek el feltölteni, amelyekben vörös szőrű macskájukat mutatják be, miközben a legelvetemültebb mutatványokat készülnek saját maguktól végrehajtani – szimplán csak azért, mert. Felugrani a csillár tetejére, majd beleragadni? Pipa. Simogatás közben a semmiből rátámadni a gazdi karjára? Sima ügy. A levegővel, majd saját magukkal harcolni? Mindennapos program.

A kommentelők közül többen is megállapították, hogy szürke vagy bármilyen más színű bundával rendelkező macskájuk sokkal nyugodtabban éli az életét, így még a kutatókban is felmerült a kérdés, hogy van-e bármennyi esély arra, hogy a szőrszín és a macskák viselkedése között összefüggést találjanak. Az elmúlt években több tanulmány is vizsgálta a doromboló négylábúak viselkedését, az arckifejezéseiktől kezdve egészen a tulajdonságaikig – a jó hír pedig az, hogy ezek alapján fény derült arra is, hogy valóban az ősi görög isten, Khaosz reinkarnációi lennének-e a vörös macskák.

Van alapja a feltételezésnek

Érdekesség, hogy egy 2015-ben publikált tanulmány szerint bizonyos emlősök esetében valóban van összefüggés a szőrszín és a viselkedés között, a macskák esetében ezt azonban nem tudták bizonyosan kijelenteni, a kutatók ugyanis elsősorban a macskák személyiségének emberi megítélésére összpontosítottak. A felmérés során 189 macskatulajdonost kérdeztek meg háziállatuk személyiségéről, az eredmények összesítése után pedig a következő adatokat kapták:

A fehér macskákat inkább távolságtartónak, félénknek és nyugodtnak;

a fekete macskákat átlagos viselkedésűnek;

a kétszínű macskákat az átlagnál barátságosabbnak és közvetlenebbnek, míg

a háromszínű macskákat távolságtartónak, intoleránsnak és barátságtalannak látták,

mindez azonban csak a gazdák teljesen szubjektív megfigyelésén alapult. Egy frissebb, 2021-es tanulmány a macskák tulajdonságait sorolta sikeresen hét jól elkülöníthető csoportba, míg egy még frissebb, 2023-as kutatás 276 egyedi arcvonást figyelt meg, amit az állatok a környezeti hatások, valamint testi és lelki állapotuk függvényében változtattak. Ezek a kutatások sem tudtak azonban tudományos választ adni arra, hogy a vörös macskák tényleg drámaiabbak, élénkebbek és bizonyos esetekben bugyutábbak lennének-e az átlagnál.

Számos tanulmány, felmérés vagy kérdőív, amit a kutatók úgy küldenek ki a gazdáknak, hogy például határozzák meg, házi kedvencük mennyire barátságos, nem vehető komolyan, hiszen az embereknek drasztikusan eltérő véleményük lehet arról, hogy egyáltalán mi számít barátságosnak

– magyarázta Daniel Warren-Cummings, a Cats Protection nevű brit jótékonysági szervezet központi viselkedési felelőse az IFL Science-nek.

De akkor mégis mitől függ egy macska viselkedése?

A választ inkább a különböző fajták természetében és az egyedek neveltetésében, mintsem a szőrszínben kell keresni, legalábbis a tudomány jelenlegi álláspontja szerint.

A fajta sem játszik olyan jelentős szerepet a viselkedésben, mint azt egyesek gondolják, de mindenképp nagyobb hatással van rá, mint a szőrzet színe. Például egyes macskafajták, mint a sziámi vagy a tonkinese, hajlamosabbak arra, hogy egyébként nem ehető dolgokat egyenek meg, illetve ugyanezt a két fajtát sokkal beszédesebbnek is tartják a többihez képest

– fogalmazott Warren-Cummings. A viselkedés meghatározását végül a genetikára és a különböző tulajdonságok öröklődésére vezette le, elmondása szerint a bátorság vagy a merészség például pontosan ilyen, örökölhető jegyek.

És hogy mi, emberek miért gondoljuk a vörös macskákat különlegesebbnek a többinél? A háttérben elsősorban a televízió állhat, és az, ahogy a különböző filmekben, mesékben és reklámanyagokban ábrázolva látjuk őket. Elég csak Garfieldra, a cinikusság megtestesítőjére vagy a Kitekat macskaeledel reklámjaira gondolni – mindkettőben a megszokottól eltérő viselkedésű, beszélni tudó vörös macskákat láthattunk.