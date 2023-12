Tudta, hogy egyáltalán nem jó lottómilliomosnak lenni, de ha már így járunk, milyen trükkökkel érdemes eltitkolni milliárdjainkat? És azt, hogy mozgalom indult a csók betiltására, és megtalálták a világ legunalmasabb emberét? Na és azt, hogy miért rágóznak a sportolók, és hogy hallucinogén gombáktól válhatott értelmes lénnyé az ember? Ezekre a feszítő kérdésekre is választ kap az Index népszerű Ma is tanultam valamit rovatának immáron ötödszörre megjelent válogatásából. 150 vadonatúj írás, na és meglepő kérdés, amiket nem szoktunk feltenni, vagy rosszul tudtuk a választ, esetleg fogalmunk sem volt róla, mi az.

Merüljön bele a hihetetlen, de minimum meglepő történetekbe, talányokba, rejtélyekbe 320 oldalon! Már csak azért is, hogy ha a szükség úgy hozza, akkor sziporkázhasson a társaságban, amikor előáll azzal, hogy a rókák nagy tételben cipőket lopnak, a pókokat pedig bedrogozta a NASA. Dobja be, miért áruljuk el kényszeresen a ránk bízott titkokat, miért létezik göndör haj, na és egyenes, és mesélje el, mit tanítanak a csimpánzok a politikusoknak (spoiler: szinte minden lényeges politikusfortélyt ismernek, és előszeretettel használják is), vagy azt, hogy hány embert képes eltartani a Föld.

Ha mindez nem lenne elég, akkor tudja meg azt is, miért nem reagálnak az ölelésre a férfiak, mi történt, amikor egymillió liter sör hömpölygött London utcáin, és miért kaptak rá a hippik az ellenállhatatlan banándrogra. Készüljön fel egy sor meghökkentő kérdésre, amiket nem szoktunk feltenni, pedig nem ártana: például, hogy miért akarják betiltani a világ legismertebb makulátlan indián hősét, Winnetout, vagy hogy megtalálták az emberiség ősanyját, mitokondriális Évát, de miért titkolózik a mai napig? Jó, ha felkészül rá, hogy időzített bomba lapul az ön konyhájában is, és nagyon valószínű, hogy társbérletben él a világ legősibb rovarával, amely az ön fürdőszobájában is lesben áll. És ha eddig nem volt tisztában vele, most megtudhatja, hogy a németek csodafegyvere egy fémtartály volt, fontos szerep jut a nőknek a maffiában, és minden kamasz fiú olyan, mint Lúdas Matyi.

A világ érdekes, a lényeg pedig a kíváncsiság. Vértezze ezért fel magát azzal is, miért képtelenek pontosak lenni a notórius késők, és miért hatásosabb a bók, ha a bal fülbe mondjuk, és miért jó, ha rózsaszínben halljuk a világot? Közben pedig időzzön el az Index grafikusainak mosolyra fakasztó képein és karikatúráin!

Nyűgözze le környezetét eredeti tudásával! Mindebben segít a Ma is tanultam valamit 5, amely olyan, mint az egyik írásában a Gyémánt Park (Crater of Diamonds State Park): csak fel kell lapozni, és jó eséllyel mindenki talál magának gyémántokat. Ezért is lehet kihagyhatatlan és hiánypótló ajándék mindazoknak, akik mindennap tanulni szeretnének valamit.