Rosszul tudtuk, nem a legsötétebb napon nyugszik le leghamarabb a Nap

December 22-én, hajnali 4 óra 27 perckor lesz (volt) a téli napforduló, amikor a Nap a Baktérítőn delel, ezért ez az éjszaka lesz a leghosszabb. December 22-e tehát az év legsötétebb napja, csakhogy van egy bökkenő: 2023-ban nem ezen a napon, hanem december 12-én nyugodott le legkorábban a Nap, Budapesten 15 óra 54 perc 7 másodperckor, miközben december 21-én két perccel később, 15 óra 56 perc 5 másodperckor, december 22-én pedig 15 óra 56 perc 32 másodperckor.

És hogy véletlenül se legyen egyértelmű az egész, csak tíz nap múlva, január 1-jén és 2-án kel fel legkésőbb a Nap, Budapesten 7 óra 32 perc 53 másodperckor, miközben december 22-én még két perccel korábban 7 óra 30 perc 19 másodperckor jön a kikelet.

Akárhogyan is nézzük, különös egy jelenség. Hiába is készültünk rá már nagyon, de nem mondhatjuk ezen a jeles sötét napon, hogy na végre, elérkeztünk a sötétség legmélyebb bugyrába, és holnaptól – végre – fordul a kocka, és kezd egyre korábban felkelni a nap.

Arra még tíz napot várnunk kell.

Na de miért van olyan messze egymástól a legkorábbi naplemente és a legkésőbbi napkelte? Hogy lehet, hogy nem illeszkednek egymáshoz és nem a téli napfordulókor, a valóban legsötétebb napon kel fel a legkésőbb, és nyugszik le a legkorábban a Nap?

Nem vagyunk az idő urai

A válasz az időben rejlik, pontosabban az óráinkban. A tűpontosan és egyenletesen 24 órás napokat mutató mechanikus, elektronikus és atomórák legfeljebb az ember precizitásának felelnek meg, de nem a Természet járásának. Ahogyan felkel a horizonton, mozog az égbolton, majd alábukik a másik irányban a Nap, az egyáltalán nem egyenletes, és akár fél perccel is eltérhet a 24 órától pluszban, vagy mínuszban. Sőt az év bizonyos szakaszaiban

a szoláris és az emberi idő akár 16 perces különbséget is felhalmozhat.

A Nap helyzetét (az égbolton) ugyanis nem csak az évszakok (a Föld 23,4 fokos dőlésszöge), de az is befolyásolja, hogy a Föld éppen hol jár a Nap körüli ellipszis pályáján. A 24 óra valójában egy év átlagos szoláris napjának a hossza.

Decemberben és januárban rohamosan változik a szoláris idő és a polgári idő közötti különbség. A Nap ekkor (látszólag) az óraidőhöz képest „késve” halad, így a napkelte és a napnyugta időpontja is - egyik napról a másikra - akár fél perccel is késik.

Ezért a legkorábbi napnyugta időpontja a vártnál korábbi időpontra tolódik (most december 12-re), és a legkésőbbi napfelkelte pedig a téli napfordulónál később (január 1-je és 2-a) élhetjük át. Ha a Nap (látszólagos) járásához igazítanánk óráinkat, akkor egy rugalmas, nem fixen ketyegő óraszerkezetet kellene kitalálnunk, és akkor a legkorábbi napnyugta és a legkésőbbi napkelte dátuma is éppen a téli napfordulóra esne. Ahogyan mi, egyszerű földi halandók (de akár még a csillagászok is) elvárnánk.

Pont emiatt a jelenség miatt tűnnek „pontatlannak" az értelemszerűen a szoláris időt jelző napórák is.

És pont a szoláris és az óraidő közötti változó különbség miatt a régebbi napórákra felkarcolták, és a szoláris idő korrekciójára használták a 8-as alakú analemma-görbét. Amit úgy kapunk, ha (derékszögű koordináta-rendszerben) összekötjük a napkelték és napnyugták időpontjait. Vagy pedig úgy, hogy az év minden napján lefotózzuk a napkelte és napnyugta között félúton delelő Nap helyét az égbolton. Most éppen a 8-as kövérebb alján mozgunk, és jól látható, hogy a Nap (látszólagos) helyzete rövid időn belül drasztikusan megváltozik.

Magyarországi napkelték és napnyugták időpontjai. Forrás: Wikipédia

A naptárral is sok a gond

Nemcsak a legkorábbi napnyugtával és a legkésőbbi napkeltével akadnak problémák, de az évekkel is. Aminek megint csak a merev polgári időszámításunk az oka. Például a Föld nem pontosan 365 nap alatt, hanem egy picit lassabban, 365 nap és hat óra alatt tesz egy kört (ellipszist) a Nap körül. Ezért négyévente szökőnapot kell biggyeszteni február végére. Az a gond, hogy egy naptári év csak egész számú napból állhat, a szoláris év hosszát (ami alatt egyszer megkerüli a Föld a Napot) azonban nem lehet pontosan elosztani 365 darab 24 órás nappal. Nem pont akkor fejeződik be ugyanis az utolsó nap, amikor pont egy kört tett meg a Föld.

Macerás ügyek

Ráfoghatnánk persze a különös és macerás archaikus örökségünkre is, arra, hogy az időt dafke 60-as számrendszerben számoljuk ma is. Egy óra 60 perc, egy perc 60 másodperc, egy nap viszont 24 óra, és 12 hónap van egy évben, a 360 fokról nem is beszélve. Valójában nem csak a 24 órás, hanem más felosztású, mondjuk tíz valamilyen egységre osztott napokkal sem jönne ki pontosan a szoláris év a jelenlegi földforgási sebességgel, akkor sem adják ki pontosan az évet, és egy töredéknyi nap így is, úgy is kilógna az évből. A Természet makacsul dacol velünk, és akárhogyan is bűvészkedünk az időegységekkel, nem tudjuk pontosan lekövetni a természetes ciklusokat. Ezért aztán nem tehetünk mást, mint hogy belenyugszunk abba (is), hogy át kell írni a tankönyveket, mert egyre korábban kezdődik a tavaszi napforduló is.

