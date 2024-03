A történészek legnagyobb döbbenetére a hágai Binnenhof parlament épületénél néhány hete a felújítási munkálatok során egy 99 éves időkapszulára bukkantak II. Vilmos király szobra alatt. A kapszula a szobor alapját tartó két fal közé volt beékelve, hogy majdnem száz évig várjon felfedezőjére. Jan van Zanen polgármester fehér kesztyűben, ünnepélyes keretek között nyitotta ki és tárta a nyilvánosság elé a régi verseket, leveleket és könyveket tartalmazó kapszulát. Az egyik legfontosabb dokumentum az a három részes francia nyelvű leírás volt a neves hadtörténész, Franςois de Bas tollából, ami II. Vilmos király Napóleon elleni csatáiról szólt. De Bas nagy hangsúlyt fektetett az 1815-ös waterlooi csatára, és a masszív holland ellenállásra Napóleonnal szemben.

E rendkívüli lelet előkerülése felbolygatta a várost, most a képviselő-testület azt tervezi, hogy folytatja a hagyományt egy új időkapszula létrehozásával, amikor II. Vilmos király szobrát lecserélik. Erre valószínűleg még idén sor kerül, ezért Jan Van Zanen hágai polgármester felkérte a városlakókat, hogy ők is ötleteljenek a kapszula tartalmán, az már biztos, hogy kerülnek bele képek a felújításról, és egy érme.

Az idő áthidalása

Észak-Amerika délnyugati fennsíkjain éltek és élnek a hopi indiánok, az egyik legismertebb bennszülött indián törzs, akiknek nincs szavuk az időre, szerintük ugyanis nem létezik lineárisan múlt, jelen és jövő, ezek körkörösen és egymás mellett léteznek. Ezért mondta Einstein, hogy nekik a legkönnyebb felfogni a relativitáselméletet. Lehet, viszont az időkapszula-kalandból kimaradnak, pedig milyen izgalmas és romantikus a jövőre hagyni néhány jól kiválasztott emléket.

Az időkapszulák azzal, hogy közvetlen kapcsolatot létesítenek a történelemmel, lassításra és elmélkedésre késztetnek, ráébreszthetnek, hogy a nehezen megfogható múltban mi foglalkoztatta az embereket. Az ötlet egyszerű: gyűjts össze különféle, az időt jelképező tárgyakat, tedd bele valamibe, amit eldugsz valahova, és határozd meg, unokáid, ükunokáid vagy Köbüki nyithatja-e ki, vagyis mikor legyen a feltárás.

Kisebb csalódások

A legrégibb időkapszula a Massachusetts State House Time Capsule, amit 1795-ben zártak le. A Massachusetts State House építése során Samuel Adams kormányzó, Paul Revere és William Scollay ezredes helyezte el a 35 tárgyat tartalmazó sárgaréz tárolót. Érmék, újságok és különféle dokumentumok lapultak benne. Az érmék között több félcentes darab is szerepelt, amelyeket az 1790-es években vertek, az újságokból pedig a korabeli eseményekbe pillanthattunk bele, például III. György király haláláról és IV. György király megkoronázásáról olvashatunk.

Van, amikor az időkapszula kinyitását óriási várakozás előzi meg, de a ceremónia csalódásba torkollik. Ez történt a 2012-es norvég Otta város titokzatos csomagjával: 1912-ben zárták le a Kan aabnes i 2012 felirattal a külsején, vagyis 2012-ben felnyitandó. Az ottaiak 100 éven keresztül visszafogták magukat, ellenálltak a kísértésnek, mert 1912-ben az akkori polgármester, Johan Nygaard a kinyitásra vonatkozó feltétellel lepecsételte a dobozt. Mikor végre kinyithatták, csupán az Egyesült Államokból érkezett leveleket, pénzügyi beszámolókat és újságokat találtak. A felnyitás, amit a kringeni csata 400. évfordulójára időzítettek, jelentős esemény volt az ottaiak számára, de mindenki csalódottan ment haza.

A Pioneer Plaques két kapszulából állt, végcéljuk az űr volt, az elsőt 1972-ben, a másodikat egy évvel később lőtték fel, hogy információkat közvetítsenek az emberiségről és a Földről egy esetleges földönkívüli intelligenciának. Az ötletgazdák sem akárkik, művészek és tudósok mellett Carl Sagan csillagász és felesége, Linda Salzman Sagan. Ezek a táblák arannyal bevont alumíniumból készültek, és a Naprendszert mutatták be egy ábrán a szállítást végző űrszondák, a Pioneer 10 és Pioneer 11 útvonalát követve. A táblákon egy férfi és egy nő is látható, akik egymás mellett állnak, és pucéran integetnek a potenciális megtalálónak.

Ilyen barátságosak a nudista földlakók!

Öt évre rá egy újabb kapszulát lőttek az űrbe a NASA részéről, ebben már hagyták a meztelenkedést, viszont hang- és képfelvételeket vitt az életünkről, a természetből.

Alaszkában, Juneau–ban is találunk egy szoba-időkapszulát, amit 1994-ben zártak le, és a helyi lakosok összeadott emléktárgyait tartalmazza. Kívülről most is megtekinthető, de majd 70 év múlva kerül sor a hivatalos nyitásra. Az üvegfalú helyiségbe bekukkantva iskolások leveleit, fényképeket, kitűzőket, éttermek menüsorait, de még olyan, a kilencvenes években ikonikus tárgyakat is láthatunk, mint a Wonderbra melltartó, a Sony Walkman, vagy egy Barbie baba.

Érmék és levelek

Időkapszulákból mi sem állunk rosszul, legutóbb decemberben kelt szárnyra a hír, hogy elrejtettek egyet a Petőfi Irodalmi Múzeumban, de tavaly a Békés vármegyei Eleken is találtak a templom felújításakor. Ebben Kramp János eleki esperes-plébános az időkapszulába rejtett, 1901-ben kelt levélben azt írta, a kapszulát rejtő rézgolyó és kereszt 1904. október 19-én került a helyére gróf Wenckheim Frigyes, gróf Wenckheim Géza és gróf Wenckheim Dénes, az Eleki Római Katolikus Egyház kegyurai költségén.

A Selmecbányai járásban levő Szentantalban Tomáš Lupták restaurátor egy Szent Vendel-szobor felújítása során időkapszulát talált, derült ki január elsején. A kapszula nyolc értékes rézkrajcárt tartalmazott Ferenc József császár uralkodása idejéből. Az érmék keletkezésének kora pontosan meghatározható, 1862 körül készültek, az Osztrák–Magyar Monarchia idején. Közülük kettőt Bécsben, kettőt Belgrádban, a többit Körmöcbányán verték.

Szenzációs leletre bukkantak másfél éve a Tolna vármegyei Murga evangélikus templomában is. A felújítás során egy lefalazott kis fülkében megtalálták azt az emlékkövet, mely az átadáskor, 1796-ban készült. Maga a kő egy kinyitható ládika, amiben korabeli pénzérmék és papirusztekercs lapult – klasszikus időkapszula.