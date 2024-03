Sokan megkongatták már a harangot a húsvéthétfői vérbő locsolkodás felett, ha máskor nem is, de a koronavírus-járvány és a karantén idején biztosan, amikor nem járták a délelőtti utcákat vidám fiatalok seregei, mivel kötelezően mindenki otthon gubbasztott. 2021-ben már enyhült a szigor és tíz fő alatt törvényesen hódolni lehetett a szokásnak. Akár végleg eltűnhetett volna az amúgy is visszaszorulóban lévő folklór, de igencsak úgy tűnik, van még benne élet.

Jó tudni, hogy a húsvéti locsolás ízig-vérig kárpát-medencei szokás, és nem is olyan rég a fiatal falusi nők legszebb ruhájukban várták a legényeket, hogy azok rájuk zúdíthassanak egy vödör kútvizet. Amit a parfüm (de jellemzően inkább valami émelyítő folyadékféleség) váltott fel különösen a városokban,

nem életszerű ugyanis vödör vizekkel felmenni egy panel- vagy egy gangos ház emeletére.

Ellenben berobbant a repertoárba a szódásszifon is, mint vicces(kedő) alternatíva.

A húsvéti buzgalom érthető, na de mennyire várják a locsolókat? Egy felmérés szerint a magyar nők átlagosan fele 1-5 fő gentleman látogatására számít. A kisebb településeken jellemzően többre.

Ellenben a nők egyharmada nem is reménykedik abban, hogy becsengetnek hozzájuk.

A dekadens Budapesten pedig ez az arány csúcsra jár: a felnőtt nők jó része egyáltalán nem vár senkit. Sőt, inkább elmenekül. Talán ebben jócskán benne van a mindenféle zugpiaci olcsó kölnik elviselhetetlen szaga, ami annyira hozzátartozik a húsvéthétfőhöz, mint karácsonyhoz a fenyőillat. A „jaj, köszönöm, ennyi már elég lesz!” felkiáltást azt hiszem, mindannyian hallottuk már.

Na és mi van a 18–24 év közötti nőkkel? Vajon ők mennyire nyitottak húsvéthétfőn? És kik várják a legeslegjobban a locsolást? Többek között ezek is kiderülnek a Ma is tanultam valamit podcast 3. évadának első adásából, amelyben Tapasztó Orsi és Jocó bácsi járja körbe a szenvedélyes tavaszi szokás minden örömét és szorongását. Megtudhatjuk például, hogy:

Fel lehet-e fogni udvarlásnak a locsolást?

Milyen trükköket lehet elkövetni a kölnisüveggel?

Miért tojik tojást a nyúl?

Miért éppen húsvéti sonka? És nem mondjuk rántott hús?

Érdemes-e locsolóvers-generátort használni?

Jó, ha észben tartja, hogy efféle fogós kérdések csak mifelénk merülnek fel.

A norvégok például nem locsolkodnak húsvétkor, hanem gyilkosokat keresnek.

A húsvét náluk ugyanis a legújabb krimik és thrillerek össznépi ünnepe. Mi sokkal oldottabban éljük meg ezeket a napokat, ezért ne hezitáljon sokat, inkább hallgassa meg a műsort, már csak azért is, hogy ma is tanuljon valamit!

