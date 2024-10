A közelmúltig azt kutatták, hogy miképp legyen sikeres egy vezető. Arról, hogy ki a rossz vezető, mintha szó se esett volna. Már az is nagy kérdés, ki merészel egyáltalán vezetővé válni. A gátlástalan valaki, aki azt mondja magáról, hogy én vagyok a Jani? Arról nem is beszélve, hogy miért is lenne ő a Jani, nem inkább a Réka?

Vagy az legyen a vezető, akit eredetileg a közösség választott, azért mert ő pillanatnyilag a legrátermettebb, aki ideig-óráig a túléléshez, ne adj' isten, a prosperáláshoz vezet? Ahogy 200 ezer éve a Homo Sapiens gondolja? Talán ezért imádjuk a Hivatal című sorozatot, amiről mindenkinek van valami életélménye. Jól szórakozunk rajta, de életünk nagy részét szervezetekben éljük le, ahol ki vagyunk szolgáltatva egyvalakinek. Egynek. Ki Ő?

Felmérések szerint az emberek 87 százalékának volt már legalább egy mérgező főnöke pályafutása során. A legkomolyabb magyar felmérés szerint még durvább a helyzet: a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete évek óta vizsgálja a magyarok munkahelyi stressz-szintjét, és eddig több mint 13 ezer munkavállaló töltötte ki a kérdőívüket. A stresszfelmérésben részt vevők 40 százaléka él át a főnökei miatti zaklatást, szekálást, megfélemlítést a munkahelyén. És mindez fokozódik. Szóval nagy a baj!

Miről is van szó?

A toxikus főnökök globális problémát jelentenek, amely pusztító a szervezetekre és az alkalmazottakra nézve. A tartós destruktív vezetői magatartás negatív következményekkel jár, amelyek súlyos munkahelyi problémákat okoznak, de kevés kutatás létezik arról, hogyan kell megbirkózni a mérgező vezetőkkel?

Csak egy részegység:

Nem tekinti az alkalmazottait teljes embereknek.

Homályos vagy káros visszajelzést ad, vagy egyáltalán nem ad visszajelzést.

Csapata idejét eredménytelen találkozókra pazarolja.

Állandó kritikával él, konstruktív visszajelzés nélkül.

Empátia vagy a támogatás teljes hiánya.

Manipulatív vagy visszaélő viselkedés.

Erőfeszítéseid és hozzájárulásod alulértékelése.

Oltárian kártékony

Megdöbbentőek azok a költségek, amelyeket a mérgező főnökök miatt kénytelenek viselni a szervezetek. Kutatások azt találták, hogy ez a fajta vezetés magas alkalmazotti fluktuációhoz, alacsony morálhoz, fokozott stresszhez, félelem alapú kultúrához, valamint csökkent egyéni és szervezeti teljesítményhez vezet. Ha mérgező főnökkel van dolgod, kérj útmutatást egy mentortól, coachtól, tanácsadótól vagy megbízható kollégától. „Briliáns bunkóknak” is nevezhetjük őket, a ragyogásuk azonban lefagyasztja a termelékenységet és a hasznot. El kell távolítani őket, már ha a tulajdonos színtiszta.

A Ma is tanultam valamit Podcast műsorának mai vendége Tóth Gergely, egyebek mellett a HRFest alapítója, az ügy nagy tudója, aki annak dacára, hogy felfelé lépdelt a grádicson, felmondott egy menő 600 fős multicégnél, elénk tárja a valóságot. Hallgassa meg a műsort, mert választ kap arra, hogy:

Mit lehet tenni egy alázó főnök ellen?

Hogyan álljon hozzá egy bántalmazó emberhez?

Mi a legjobb hozzáállás egy méltatlan szituációban?

A műsor vezetői most is Tapasztó Orsi és Balatoni Jocó.