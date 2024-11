Feljelentést tett a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága az ellen a helikopterpilóta ellen, aki a tatai Öreg-tó felett repült, és megriasztotta az ott telelő 45 ezer vadludat. A madarak nagy hangzavart keltve szálltak fel egyszerre, és amint lehetett, kisebb-nagyobb V-alakzatokba rendeződve keringtek a tó környékén.

A különös eset még 2021 novemberében történt, de akár most novemberben is megismétlődhet, ha egy pilóta nem tartja be a vadludak telelési időszakában október 1-től március 31-ig érvényes légügyi korlátozást. Ami azt jelenti, hogy bármilyen légi jármű legalább 460 méter magasságban repülhet csak a tó fölött.

Kihúznak, behúznak, majd elhúznak

Nincs még egy madárfaj, amelyik annyira látványos és hangos vonulásokat produkálna, mint a vadludak. Ezek a nagytestű vándormadarak Skandináviából, a szibériai tundráról, lengyel, cseh térségekből érkeznek hozzánk ősszel, számuk pedig novemberben éri el a csúcsot. Egyik kedvelt és védett pihenő- és telelőhelyük a tatai Öreg-tó,

ahol akár 55 ezren is összegyűlhetnek,

és a reggeli „kihúzásuk”, az esti visszajövetelük („behúzásuk”) lármásan pazar élményt nyújt nemcsak a megszállott ornitológusoknak. Nem csoda, ha minden évben fesztivált szerveznek a szezonális madárparadicsom köré. Idén november 30-án lesz a 24. Tatai Vadlúd Sokadalom, ami a rendezők szerint olyan ünnep, ahol a látványosságról és „a hangulatról a sok ezernyi vadlúd gondoskodik, a vendégek pedig mi, emberek vagyunk.”

A vadludak szó az őszi szezonban valójában 10 különböző fajt takar, legtöbb közülük a nagy lilik, a vetési lúd és a nyári lúd. Utóbbi nálunk is költ. Bámulatos képességek sorával tűnnek ki a madarak közül.

Nem éppen buta libák

Tavak, és folyóágak mentén élnek, hogy a ragadozók elöl könnyen bemenekülhessenek a vízbe, és ha már vízkedvelők, nem vetik meg a hínárféléket, a nádhajtásokat sem, de leginkább füvet legelnek. Ilyenkor ősszel pedig lecsapnak a betakarítás során szétszóródott kukoricaszemekre a szántóföldeken.

Addig maradnak északi költőhelyeiken, amíg le nem hűl az idő, elkezd fagyni a víz és akár 7 ezer kilométert is repülnek, hogy megtalálják téli szállásterületeiket. Az ide érkezők enyhe teleken végig a tatai Öreg-tónál (vagy a Fertő-tónál, a Körös-Maros közeli Kis-Sárréten, a Csanádi pusztákon) maradnak,

de ha jön a hó és a zimankó, akkor tovább állnak dél felé.

Magabiztosan vándorolnak országokon át, fejükben ugyanis precíz iránytű van, képesek érzékelni a Föld mágneses mezejét, meg tudják különböztetni az északi égtájat a délitől. Megjegyzik a tereptárgyak, folyók, tavak, partvonalak helyét és alakját, de a nap és a csillagok állása alapján is navigálnak.

A fiatalok szüleiket és más tapasztalt libákat követve tanulják meg és memorizálják a vándorlási útvonalakat.

Annak ellenére, hogy testesek, 50, de kedvező szélviszonyok mellett akár 70 kilométer/órás, vagy még nagyobb sebességgel képesek repülni. Nem siklanak, vitorláznak, mint a sasok, vagy a keselyűk, hanem erőteljes szárnycsapásokkal folyamatosan verdesve több mint 1000 kilométert is megtehetnek 24 óra alatt. A repülés azonban rengeteg energiájukat felemészti, ezért sokszor éjszaka kelnek útra, amikor a levegő nyugodtabb, nappal főleg akkor, ha hátszelük van, szembeszélben soha.

V, mint vadludak

Leghatékonyabb eneregiatakarékossági trükkjük az összehangolt V-alakzatban repülés, aminek fizikáját sokáig nem tudták megnyugtató módon megmagyarázni. Valószínűleg az elöl haladó madár csapkodása előrefelé irányuló légmozgást, „csúszóáramlást" hoz létre, ami segíti előre húzni a nyomában haladó madarat, az pedig az őt követőt, és így tovább. Más szóval a kötelék csökkenti a légellenállást.

De sok energiát takarítanak meg azzal is, hogy kihasználják a szárnyvégek keltette örvényeket.

Ha egymás mögött, libasorban repülnének akkor az örvények lefelé húznák őket, megnehezítve az amúgy is fárasztó dolgukat. Egy szárnytávolsággal kijjebb (és kissé feljebb) azonban az örvénylő levegő felfelé halad, azaz emelőerőt kelt. Ezeken szörföznek a vadludak 30, de akár 100 fős társaságban.

Példás szervezetfejlesztők, de nem tudnak róla

Az élen repülő vezérludaknak a legnehezebb, mivel semmiféle aerodinamikai előnyt nem élveznek. Teljes erejükkel állják a légellenállást, amíg bírják. Ezért gyakran váltogatják egymást a V-alakzat vezető posztján. Meg is ihlette ez a fegyelmezett csapatmunka a vállalati vezetői trénereket,

akik a harsányan gágogó vándormadarak viselkedésében a vezetők önfeláldozását látják a közös cél érdekében.

A „leckék a vadludaktól", vagy a „mit tanítanak nekünk a vadlibák" című bölcsességek az antropomorfizálás iskolapéldái, melyek szerint a V-alak szárait alkotó madarak „felhatalmazást" adnak a legrátermettebbnek, hogy vezessék a csapatot. Teszik ezt azért, mert „jól tudják, közös a cél, és csak szorosan együttműködve érhetik el azt".

Aki nem csapajátékos és egyénieskedve kiszáll az alakzatból, egykettőre rájön, egyedül nem sokra megy.

Hamar elfárad, mert jóval több energiát kell kifejtenie a repüléshez. Ráadásul baj esetén elesik a többiek támogatásától is. Ha egy lúd valamiért nem bírja az iramot, két másik lekíséri a földre, és egészen addig gyengélkedő társukkal maradnak, amíg az meg nem hal, vagy vissza nem nyeri erejét. „Közös célok, példamutató együttműködés, egymás támogatása, pozitív munkakultúra = növekvő termelékenység.” Ezt látják a vadludakban a szervezetfejlesztők.

Megbeszélnek, vagy ordibálnak?

Na és persze a konstruktív kommunikációt. Ezekben a hetekben könnyen hallhatunk harsány ricsajt az ég felől, jóval azelőtt, hogy feltűnnének a hangzavar forrásai. Mint valami kavargó gyülekezet, gomolyogva röpdösnek egymás körül, pillanatokra ki-kialakul egy-egy kis v-betűs alakzatocska, de rögtön fel is bomlik, és

jó időbe telik, mire veszett lárma közepette nagy V-be rendeződnek a sorok.

„Hatékony szervezeti kommunikáció. Mindenki elmondja, mit gondol, aztán dűlőre jutnak, kiválasztják a vezetőt és a közös célt szem előtt tartva beállnak a sorba” – állapítják meg elégedetten a trénerek. Lám, a természet tálcán kínálja a helyes utat.

Kár, hogy a szívhez szólóan szépen trillázó, költőket megihlető

énekesmadarakról lassanként kiderül, hogy legtöbbször nem romantikusan csábító, poetikus dalokat fütyörésznek,

hanem harcias területvédőként, ordenáré módon veszekednek egymással, talán még káromkodnak is. Egyelőre nem tudni, hogy a vadludak valóban cégkompatibilisek-e, vagy csak magukból kikelve, artikulálatlanul üvöltöznek társaikkal az első helyért. Ha az utóbbi, akkor minden bizonnyal kiesnek majd a korporét világ és az üzleti trénerek kegyeiből. Legtöbbünkéből azonban biztosan nem.