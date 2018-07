Magyar látványtervek a világ legjobbjai között

Na persze, ez bezzeg megy! - mondhatná az epés olvasó, amikor meglátja, hogy milyen kategóriában jelöltek magyar céget a világ egyik legfontosabb építészeti díjára. A cég ugyanis a Brick Visual, az építészeti díj az Architizer A+ Awards, a kategória pedig a látványterveké (egész pontosan renderelés és modellezés). További hőzöngésre adhat okot, hogy legutóbb épp a budapesti olimpia látványtervei kapcsán találkozhattunk a Brick munkáival.



Na de félre a morgással. Egyrészt díjaztak már magyarokat ezen a versenyen a legkülönfélébb kategóriában - dizájntárgyaktól a tervező appokon és kilátókon át a metróállomásokig. Másrészt pedig nincs mese, látványtervezésben tényleg jók vagyunk. Elég csak a Zoa munkáira gondolni, akik amúgy arról is meséltek, hogyan lehet igazán ütős látványterveket készíteni.

Akár csak ők, a Brick Visual is elsősorban külföldi projekteken dolgozik, ami teljesen érthető. Érdemes végignézni a portfóliójukat. Az Architizer döntősei közé is egy Genfbe tervezett munkával, a Champ du Chateau Projecttel kerültek be. Gyönyörű! A helyi viszonyokat ismerve, talán az sem kizárt, hogy meg is épül.

"Szuper megtiszteltetés és jó visszaigazolás is arra, hogy itthon az építészeti vizualizáció, mint szakma, nemzetközi szinten is megállja a helyét." - írták a jelölés kapcsán. "Szeretnénk a jövőben, hogy a hazai látványtervező irodák sikerén felbuzdulva, itthon is több szó essen az építészszakmában az archviz fontosságáról."

Minden hazai sikernek örülök, hajrá Brick Visual! A közönségszavazás július 20-ig tart, jelenleg ők vezetik a kategóriát. Akinek van kedve hozzá, itt szavazhat rájuk.

FRISSÍTVE: A poszt megjelenése után nem sokkal szóltak, hogy egy másik versenyen is döntőbe került a projekt - itt kifejezetten az animációs filmje. A CGarchitect 3D Awards díj nekem ugyan nem sokat mond bevallom, de persze ezért is grat.

