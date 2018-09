Acél esküvői kápolnát épített magának az építészpár

Nagyon izgalmas esküvői kápolna leírását kaptam meg a hétvégén, amit csak azért nem posztoltam egyből, mert magam is egy esküvőn voltam. Mészáros Orsolya és Gulyás Bálint fiatal építészek, akik két éve végeztek a Műegyetemen. Rövid spanyolországi kitérő után Budapesten kezdtek dolgozni, ahol megalkották saját cégüket a M Á S-t. Az elvevezés egyrészt kettejük családnevéből adódik össze, másrészt nem csak magyarul, de spanyolul is értelmes szó, azt jelenti: több.

Idén nyárra készült el első munkájuk, amit saját maguknak terveztek. Összeházasodtak ugyanis, és a szertartáshoz Csákberényben emeltek egy kis kápolnafélét. Egészen pontosan itt. Ezen az elhagyatott, egykor mezőgazdasági célra használt, ma parlagon heverő földdarabon szoktak ugyanis lakodalmakat tartani.

16 Galéria: Acélkápolna Csákberényben Fotó: Kenéz Gergely / M Á S

Egyszerű, de mutatós építményt terveztek ide, amit saját maguk is építettek fel a barátaik segítségével. Hangulatában, funkciójában akár egy Hello Wood táborban készült installáció is eszünkbe juthatna, ha nem fémlemezekből lenne összerakva a konstrukció.

Elmondásuk szerint a középkori templomok apszisát szerették volna megidézni vele, amihez aztán az ideiglenesen elé rakott szék- vagy padsorok adják a többit a hívekkel, vagyis a násznéppel.

16 Galéria: Acélkápolna Csákberényben Fotó: Kenéz Gergely / M Á S

A Dezeen magazin már be is mutatta a munkájukat, aminek tökre örülök. Mi mást is mondhatnék? Ja igen, sok boldogságot!

