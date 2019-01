Budapest egyik nagy elszalasztott lehetősége volt, hogy a régi szép ipari épületeinkből klassz loftokat alakítsunk ki. A legtöbbet elbontották, legfeljebb egy-két előlapot hagytak meg belőlük, a néhány elkészült pedig sajnos ottmaradt a fejlesztők nyakán, mert nem nagyon volt rájuk piac. Más magyar városból még ennél is kevesebb példát ismerek.

15 Az asztal egyedi gyártás - nem kaptak ekkorát. Elemenként hordták fel, és a konyhában hegesztették össze Galéria: Az Antavo irodája Szegeden (Fotó: Antavo)

Ezért is örültem meg először, amikor egy rakás képet kaptam Szegedről, az Antavo új székhelyéről - azzal, hogy vidéken is vannak loftok. Igaz, mikor alaposabban átnéztem az anyagot, kiderült, hogy sajnos nem valódi loftról, hanem egy belvárosi régi palota egybebontott szintjéről van szó. Persze attól még jól néz ki.

Egy mára 40-en főssé duzzadt startupról van szó, amelyik így fogalmazta meg célját az irodatervezéssel:

"Többször felmerült a kérdés, hogy Szegedről tudunk-e világcéget építeni, vagy ehhez Budapestre, vagy talán Londonba kell-e költöznünk. Erre még mindig nem tudjuk pontosan a választ. Azt viszont igen, hogy a munkánk határokon, kontinenseken ível át, és végső soron mindegy is, hogy hol vagyunk. Szegedet nagyon szeretjük, és egyébként az egy főre jutó szoftverfejlesztők száma itt a legmagasabb az országban."

Nos, ha világvárosi hangulatot akartak csinálni, akkor sikerült. Ha csak azt venném, hogy egy gyönyörűen felújított, 19. századi műemléképületbe költöztek, akkor kicsit értetlenül állnék a koncepció előtt. Ám az irodává alakítás előtt itt egy romkocsma működött, szóval nem egy palota enteriőrjét áldozták be az új dizájnért. Kellemes helynek tűnik a képek alapján, még akkor is, ha nincsenek benne világmegváltó, eredeti ötletek. Na jó, azért

irodai varrógépet még nem láttam, bevallom!

Kifejezetten jól néz ki, ráadásul nem is teljesen alaptalanul került a dizájnba: az Antavo főként divatmárkákkal dolgozik, erre utalnak a szétdobált textilgombolyagok is.

A portfóliójukat amúgy az Év irodája versenyre dobták össze, és ha már megvolt, elküldték nekem is. Összefoglalva: klassz, barátságos munkahely lett, szeretnék egy ilyen irodába bejárni dolgozni. Igaz, szinte minden eleméről elmondhatom, hogy láttam már ilyet máshol is. Ami igazán erőssé teszi, az az, hogy Szegeden van.

15 A varrógépek a cég ügyfélkörére utalnak Galéria: Az Antavo irodája Szegeden (Fotó: Antavo)

Kicsit hasonló a helyzet, mint mondjuk a minőségi éttermeknél: örülni kell az első fecskéknek, amelyek világvárosi hangulatot varázsolnak egy vidéki városba. Tulajdonképpen pont ugyanilyen kezdeményezés lehetett a maga idejében az az eklektikus ház is, amibe költöztek. Semmi világraszóló nincs benne, tele voltak ilyenekkel (meg még ilyenebbekkel) a nagyobb városok a 19. században. Talán nem is a legfrissebb divat volt ez már akkoriban, de azért kifejezetten jó, hogy már az eleink is világvárosi hangulatot csempésztek egy újjáépülő alföldi városba.