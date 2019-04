Látványterv-konferencia az A38-on

A cím természetesen nem arra utal, hogy kamu az egész konferencia, vagy hogy csak egy térhatású képen lesznek ott az előadók. Elég fontos téma ez, főleg akkor, amikor elég könnyen vissza lehet élni ezzel a játékszerrel, miközben persze mára megkerülhetetlen eszközzé vált az építészetben. A másik kevésbé attrakciószerű, de igen csak fontos esemény

FRISS

04.11-17. Posztolj verset az utcára! Ma van a költészet napja, mindenhonnan várják az utcára, terekre posztolt verseket. Természetesen országhatárokon túlról is. Minden tudnivaló itt: posztoljverset.hu.

04.11.Cs. 18:00 Klein Rudolf tárlatvezetése a Műcsarnokban, Az élet házai | Halhatatlan zsidó temetők című kiállításán. Az esemény Budapest Art Week karszalaggal látogatható. Regisztráció itt.

04.15-26.H. 18:00 Zagyvai András kiállítás. MÉSZ. Az öt éve elhunyt építész-formatervező életművét mutatják be a tetőtéri galériában. FB-esemény.

04.26.-08.25. TÉR /// ERŐ | II. Építészeti Nemzeti Szalon. Műcsarnok. A friss építészeti teljesítmények mellett a központi témája a közösségi aktivitás, de bemutatja a mára legendává lett Miskolci Építészeti Műhely működését is. A múltat idéző kiállításrész a 20. századi magyar építészet történetének egyik legjelentősebb innovatív alkotója, a 60 éve elhunyt Medgyaszay István (1877–1959) előtt tiszteleg. Részletek és kísérőprogramok.

05.10-11. Sz-Cs. The Viz Business A38. Szakmai eseménysorozat az építészeti látványtervezésről a KÉK - Kortárs Építészeti Központ és (a közelmúltban rangos díjakat besöprő) Brick Visual szervezésében. Konferencia előadásokkal, kerekasztal, kiállítás és egy demo nap mutatja be, hogy a profi látványokon túl hogyan segíti az építészeti gyakorlatot és üzletfejlesztést a külön iparággá vált építészeti vizualizáció. Részletes program: vizbiz.kek.org.hu, Facebook-események: konferencia, kiállítás, workshop.

05.17.P. Kávéházak éjszakája. Harminc helyszín és közel száz program. Részletek hamarosan a honlapon: kavehazakejszakaja.hu

MÁR AJÁNLOTTAM, DE MÉG AKTUÁLIS

05.04-05.Sz-V. Budapest 100. A téma idén a Bauhaus lesz, a potenciális házakról már írtam, de akit érdekel a formálódó program, böngéssze az esemény honlapját.

MÁR MEGNYÍLT, MÉG LÁTOGATHATÓ (>>>eddig)

>>> 07.28.V. Weininger-kállítás az MNG-ben. A Bauhaus alapításának századik és Weininger Andor születésének százhuszadik évfordulója alkalmából a művész hagyatékából válogatott kiállítás nyílik a Magyar Nemzeti Galériában. A New Yorkban elhunyt művész alkotásaiból 2002-ben nyolcvan mű és ugyancsak nyolcvan kisebb vázlat került a galéria gyűjteményébe; az anyagból most először látható válogatás, Absztrakt revü címmel. Részletek.

Érdekel az építészet? Kövess Facebookon, vagy Instagramon.