Elfelejtettek szólni az ÁSZ elnökének, hogy most állítsa le a lemezt

Nem túlzás, hogy igen váratlan helyről próbálják megfúrni a válságkezelésünk hatékonyságát, ráadásul egészen ritka érveléssel. Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke szerdán a hivatala honlapján bejelentette, hogy szerinte jelenleg a lakossági szinten

a hangsúlyt a tartalékolásra kellene helyezni.

Ezt a gazdaságpolitikai tanácsát pedig abból szűrte le, hogy

ha hinni lehet a felméréseknek mindössze a lakosság egyharmadának van váratlan helyzetekre félretett pénze. Ez nagyon aggasztó.

Domokos felismerése normál időszakban magától értetődő,

egy válság közepén viszont nagyon káros lenne, ha a lakosság elkezdene annyi pénzt félretenni, amennyit csak tud. Azaz még jobban visszafogni a keresletet.

Itt egy kicsit bővebben is olvashat a problémáról, de valószínűleg bármelyik bevezető makroökonómia könyvben is.

Nagyon leegyszerűsítve nem egy válságban érdemes mindenkinek felpörgetnie a megtakarításait, mert a kirúgott emberek és becsődölő cégek miatt mindannyian rosszabbul járunk a végén. Arról nem is beszélve, hogy például egy még komolyabb válság miatt elértéktelenedhetnek az extra áldozatok árán kicsikart mostani plusz megtakarítások is.

Természetes reakció, külön fűteni viszont káros Egy válságban egyébként is sokkal inkább igyekeznek félretenni a háztartások, hiszen megnő a bizonytalanság is. Teljes joggal megijednek az emberek és a vállalatok is, még jó ideig lényegesen nagyobb tartalékokat fognak tartani maguktól is. Azon dolgozik a világ összes állama, hogy ezt a félelmet csillapítsa, biztonságos jövőt kínáljon minden háztartásnak, ne odázzák el a hasznos befektetéseiket és minél jobban felszínen maradjon a vállalatok kereslete is. Erre kevésbé bölcs ÁSZ-elnökként bemondani, hogy a háztartások takarítsanak meg most még jobban, ahogy csak lehet, legyen ezen a hangsúly. Egy egyszerűsített példával egy súlyemelőnek hasznos, ha sokat eszik, de amikor épp megsérül, és fél évig nem edzhet, akkor hülyeség azt mondani neki, hogy most egyen még többet.

Nyilván egy háztartásnak sem érdemes felelőtlenül szórnia a pénzt, de egy válság közepén drámai hatásai lehetnek, ha kelleténél is sokkal jobban spórolni kezd mindenki.

Az ÁSZ-elnök kifejtette azt a meglátását is, hogy "arra kell figyelni, hogy a család kevesebbet költsön a bevételénél, a különbözetet pedig mindig tegye félre." Ez egyébként totálisan szembemegy Matolcsy György elképzeléseivel is, aki szerint a családoknak nemhogy újult erővel kéne spórolniuk, hanem egyenesen lényegesen jobban el kéne adósodniuk a növekedés érdekében.

Domokos mindenesetre részletezte is a tervét, szerinte az a megoldás, hogy családonként ki kell nevezni egy felelőst, "aki rendszeresen átnézi a számlákat és meghúzza a kiadásokat." Ezután a priorizálni kell a szakértő szerint, azaz:

Fel kell hívni a figyelmet a kiadási sorrendre is. Jelenleg csak a legfontosabbak és a legszükségesebbek maradhatnak a listán a stabilitás érdekében, ez a lakhatás, a törlesztő részlet fizetése, az élelmiszer és gyógyszer. Az összes többit lehetőség szerint háttérbe kell szorítani.

Ez külön kevésbé szerencsés megállapítás, a hitelmoratórium idején nyugodtan vegye meg mindenki a szükséges ételt és gyógyszert hiteltörlesztés helyett. De ha nem sorrendben értette, akkor is rengeteg fontosabb befektetése lehet ilyenkor a pénzszűkében lévő családoknak, sokkal fontosabb kapásból például az, hogy a gyerekeknek legyen esélyük tanulni a távoktatás idején is.

Meggyőződésem, hogy meg kell tanítani az embereket arra, hogyan takarítsák meg az első ezer forintot, azután lehetőleg a következő ezreket, hiszen a családnak és a társadalomnak egyaránt az egyik legnagyobb értéke a biztonság, illetve a pénzügyi biztonság.

- zárta gazdaságpolitikai gondolatait Domokos László. Most azt tegyük is félre, hogy aki az interneten böngészgeti az ÁSZ honlapját vagy akár csak sikeresen elvégezte az általános iskola második osztályát, annak mit ad hozzá az életéhez vagy a megtakarítási hajlandóságához egy ilyen színvonalú gondolatmenet.

De a válságban a hosszú távú pénzügyi biztonságot biztosan nem a hirtelen felturbózott spórolással érhetjük el, a magyar államháztartás és más országok sem erre készülnek. Hanem éppenséggel pont az ellenkezőjével. Domokos László egyébként nem most kezdett el turnézni ezzel az egyszerű, normál időszakban triviális ötletével, még az ezer forintos példáját se cserélte le. Csak ezek szerint eddig senki nem szólt neki, hogy ezt nem a bezuhanás közben kell erőltetnie, főleg csak kárt okozhat, térjen vissza rá egy év múlva.

(Borítókép: Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)