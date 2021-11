Joggal fél a Fidesz a megújult ellenzéktől és Márki-Zay Pétertől

Fürjes Balázs Indexen megjelent írásra érdemes reagálni. Annál is inkább, mivel írásában rengeteg a csúsztatás. Válaszomat annak tudatában írom, hogy aki a Fidesz politikusainak megszólalásaira reagál, az valójában – legnagyobb sajnálatomra – nem autonóm gondolatokkal, hanem maximum a Rogán Antal kommunikációs minisztériumában összeírt propaganda üzenetekkel száll vitába.

Nem kérünk a lesajnálásból

Fürjes Balázs írásából egyetlen dolog süt igazán: hogy Hegyvidék-kompatibilis módon próbálja eladni a “Stop Gyurcsány! Stop Karácsony!” kampány low-budget folytatását, a milliókat hülyének néző “Stop Gyurcsány! Stop Márki-Zay!” című produkciót.

A recept egyszerű: gyalázd az ellenzéket, bagatellizáld az előválasztást. Sulykold a kulcsszavakat: írd le huszonháromszor, hogy baloldal, harminckilencszer, hogy Gyurcsány. Aztán csomagold be lesajnáló mondatokba, építsd tovább az emberarcú fideszes hamis mítoszát, aki valójában még bánja is, hogy szegény ellenzéki szavazóknak ez jutott.

Azt hiszem, sokak nevében mondhatom: köszönjük, de nem kell minket sajnálni. Rég éreztük ilyen jól magunkat, mint idén ősszel.

A változásért szövetkezünk

Mindig megmosolyogtató, amikor egy fideszes politikus rácsodálkozik, hogy az ellenzéki pártok – baltól jobbig – összefogtak és közösen indulnak az egyre inkább kommunista állampártként működő kormánypártok ellen.

Fürjes Balázs is cinikusan rácsodálkozik, hogy autonóm pártok szövetséget kötnek egymással, pedig tudja ő is, hogy ez elsősorban annak a pártnak köszönhető, amiben ő is ül: a Fidesznek.

Hiszen ők alakították át a választási rendszert, ők kényszerítik rá az ellenzéki pártokra az együttműködést, és ők lopnak olyan felfoghatatlanul sokat, hogy abból már a saját szavazóik egy részének is elege van. Pláne, hogy 12 év teljhatalmú kormányzás után nem sokat tudnak felmutatni olyan területeken, mint az oktatás vagy az egészségügy.

Akinek kételyei vannak az eredményekkel kapcsolatban, azoknak azt ajánlom, nézze meg a XII. kerület kapujában található Kútvölgyi és János kórház állapotát vagy gondolja meg, bízhat-e benne, hogy megtanul majd a gyermeke rendesen angolul bármelyik állami iskolában.

Elszoktak a versenytől

De nézzünk kicsit Fürjes érvei mögé: a propaganda-panelek mögött azért egyszerre sejlik fel a megújult ellenzéktől való félelem és az, hogy 12 olyan év után, amelyben mindenről, de mindenről egy ember döntött, mennyire nem érti, hogy hogyan működik egy valódi versenyhelyzet. Bár Fürjes eddig nem a választások, inkább a közbeszerzések embere volt, de érthető, ha ott is elszokott a versenytől az utóbbi években.

Mind az ő, mind a teljes Fidesz-gépezet reakciói azt mutatják, hogy őszintén nem értik, mit jelent az, hogy a velük szemben álló politikai tábor több mint 800 ezer ember részvételével, politikai viták és hosszú kampányok után döntött a talán legfontosabb politikai kérdésről: arról, hogy kik szálljanak szembe a választókerületekben jelöltként és országosan miniszterelnök-jelöltként a rendszerükkel.

Zavar a fejekben

Fürjes és a Fidesz világában ez nem a demokrácia ünnepe. Az ő logikájuk alapján Gyurcsány Ferenc döntött úgy, hogy először Karácsony Gergellyel, aztán inkább már Márki-Zay Péterrel győzeti le a saját pártjának jelöltjét, feleségét, Dobrev Klárát. Valahol itt tart ma a kormányzati logika, amire talán nem is érdemes több szót vesztegetni.

Főhet a kormánypártok feje, hiszen rengeteg pénzt égettek el az elmúlt hónapokban, és most kezdhetik az egészet elölről. Az elmúlt hónapokban súlyos százmilliókat költött a kormányoldal arra, hogy mindenhol szembejöjjön a Karácsony-Gyurcsány páros. A meglepően a választás előtti hónapokra időzített és kormánypárti politikusok által felkarolt elkXrtuk filmet Karácsony Gergelyre és Dobrev Klárára hegyezik ki. Olyan biztosak voltak magukban, hogy Hollik István kommunikációs igazgató szeptemberben így fogalmazott:

Mindegy is, hogy ki lesz az előválasztás győztese. Egy dologban biztosak lehetünk: hogy az Gyurcsány Ferenc embere lesz. Ezért nem lesz Márki-Zay Péter a baloldal miniszterelnök-jelöltje.

Tiszta lappal

Márki-Zay Péter három okból veszélyes a hatalmukra. Először is azért, mert minden olyan jobboldali, konzervatív értéket képvisel, amit a Fidesz csak szavakban szokott. Hívő keresztény - nem csak kampányeszköznek használja a hitét, mint a helyi plébánossal őt kiátkoztató Lázár János, vagy épp a Ferenc pápából lassan Soros György-szintű ellenséget kreáló propagandisták. Megtartaná, sőt ki is bővítené a jelenlegi családtámogatási rendszert, nem támogatja a vagyonadót. Megőrizné a külhoni magyarok szavazati jogát.

Azért is veszélyes Márki-Zay a hatalomra, mert olyan új szavazókat vitt el már az előválasztáson az urnákhoz, akik bármilyen más felállás esetén egyszerűen otthon maradnának 2022 tavaszán. Fiatalok, bizonytalanok, kiábrándult fideszesek – ők is kellettek Márki-Zay Péter győzelméhez és az ellenzék megújításához.

És pont ez a harmadik érv: Márki-Zay a mellette álló Momentummal az előválasztáson igenis megújította az ellenzéket.

Az előválasztáson résztvevők minden botrányba keveredett jelöltet kiszavaztak. Ez a csendes forradalom elengedhetetlen a kormányváltáshoz, és az utána való jó kormányzáshoz. Tiszta lappal fordulunk rá a kampányra, és ebben Márki-Zaynak elévülhetetlen érdemei vannak.

A sokszínűség ereje

Én bízom benne, hogy ez a formáció meg fogja nyerni a 2022-es választást, és a nyugaton nagyon is megszokott módon koalíciós kormány jön létre. Németországban éltem 5 évig: ott korábban a kereszténydemokraták és szociáldemokraták nagykoalíciója vezette az országot, most pedig három párti, zöld-baloldali-liberális piacpárti kormány alakul. A különböző világnézetű pártok koalíciója, a kompromisszumkényszer, a közös gondolkodás pedig sokkal jobb országot eredményez, mint egy ember teljhatalma.

A következő magyar koalíciós kormányban az új arcoknak nagy súlya lesz: a Momentum 15 jelöltet állít a 2022-es választáson, én kampányfőnökként arra számítok, hogy a nagy többségük győzni fog. Így tudjuk majd képviselni a számunkra fontos ügyeket a Parlamentben: hogy tegyük már végre rendbe az egészségügyet és az oktatást, kórházat és iskolákat építsünk a Fürjes Balázs által annyira szeretett stadionok helyett. Mindezeken túl pedig a jelenleg elképesztő mértékű korrupciót is visszaszorítsuk.

Példamutatás demokráciából

A Hegyvidéken kiemelkedő részvétel mellett közel 12 ezer ember szavazott az előválasztás első fordulójában, a másodikban pedig lehet, hogy még ennél is többen. Itt nyert a második fordulóban az egész országban legnagyobb aránnyal Márki-Zay Péter.

Márki-Zay Péter győzelme részben azon konzervatív, jobboldali emberek szavazatainak is köszönhető, akik most eljöttek egy ellenzéki előválasztásra. Nem annyira meglepő a Fürjes-féle döcögő propagandaszövegek mögötti félelem: olyan mértékben elüldözték maguktól a polgári Magyarországra nem csak politikai termékként tekintő szavazókat, hogy már ők is az ellenzék oldalán tűnnek fel. 2022-ben pedig, ahogy az előválasztáson is példát mutattunk, úgy fogunk az országgyűlési választásokon is példát mutatni: velük együtt fogunk rendszert váltani.

A szerző a Momentum elnökségi tagja, kampányfőnöke, az ellenzéki összefogás XII. kerületi jelöltje

