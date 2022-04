Puzsér Róbert: Merengés a romok felett

Kevés jellemtelenebb politikus létezik Budapest főpolgármesterénél, a Párbeszéd nevű piócapárt társelnökénél, az örökös mamlasznál és hazudozónál – de még ebbe a főváros ellenzéki identitását fenntartani hivatott politikai karrieristába is több tisztesség szorult, mint az egykor és jelenleg őt kitartó szervezetek elnökeibe meg a legújabb kori magyar történelem megrontójába, a harmadik köztársaságot elkúró Gyurcsány Ferencbe s az ő jobbikos jobbágyába, Jakab Péterbe.

Vasárnap este az ellenzéki összefogás csúfos összeomlása után az O1G-koalíció eredményváróján Márki-Zay Péter mellett mindössze két politikus lépett színpadra: Donáth Anna és Karácsony Gergely. Mindössze ők érezték úgy, hogy mégiscsak eleget kéne tenniük a minimum minimumának, s mégiscsak a szemébe kéne nézniük azoknak, akik az ő előmenetelükért és megélhetésükért dolgoztak, az ő hatalmuk kiterjesztéséért kampányoltak – no meg azok szemébe sem ártana belenézniük, akik rájuk szavaztak, ha nem is voltak annyian, ahogy remélték. Mindössze ők hárman tettek úgy, mint akiknek közük van a vereséghez, mindössze ők vállalták fel a legcsekélyebb mértékű felelősséget, ami a politikában létezik.

Az MSZP meg az LMP társelnökei az eredmények hallatán úgy felszívódtak a rendezvényről, mint bárhonnan, ahol valaha is kiállást vártak tőlük: Horn Gyula egykori kormánypártja és Schiffer András egykori zöldpártja a semmibe vezető út utolsó állomásán futott össze s vált eggyé. Két olyan párt négy elnöke oldott kereket a vereség hírének hallatán, amelyeknek egyáltalán nincs szavazójuk, amelyek elnökeit senki nem ismeri, de a következő Országgyűlésben egyaránt frakciójuk lesz – egyikük a Fidesszel közösen üzemeltetett parkolási maffiának, másikuk meg Ungár Péter kapcsolatrendszerének köszönheti ezt.

Ez a két szervezet ma már nem egyéb, mint bármihez is gyáva, jelleg és jellem nélküli megélhetési politikusok pöcegödre.

Felelősséget vállalni? Fellépni a vereség színpadára amellé, aki helyettük szántotta fel az országot és helyettük viselte a sakálmédia aljas támadásait? Ezt a lehetőséget inkább kihagyták.

Jakab Pétert más más fából faragták – ő már a vereség után egy órával minden felelősséget Márki-Zay Péterre hárított, és arról fantáziált, hogy ha az épp elsöprő többséggel megválasztott Orbán Viktort egy hónap vagy egy év múlva elsöpri a népharag, ő készen fog állni, hogy átvegye tőle a kormányzást a maga jól megfizetett, egykori szkinhedekből álló maroknyi csapatával. Nos, Jakab Péter a jelek szerint nem pusztán utolsó, jellemtelen áruló, de egy pszichopátiás hazudozó, akinek van pofája ezt azok után előadni, hogy saját kezűleg verte szét a Jobbik húszszázalékos szavazótáborát, és az egykori nemzeti radikális pártot egy lájkvadász Facebook-oldallá gyalázta le. Jakab Péter az elmúlt hónapokban ott és azt rakott keresztbe Márki-Zay Péternek, ahol és amit csak bírt. Jakab Péter az ellenzéki összefogáson belül és azzal szemben összefogott Gyurcsány Ferenccel, hogy közösen hackeljék meg az előválasztást. Jakab Péter a mélyproli pózolásával meg a primitív hőbörgésével százezerszám taszította el az ellenzéktől a jobboldaliságra fogékony ellenzéki érzelmű választókat. Nem kétséges, hogy Márki-Zay Pétert súlyos felelősség terheli az ellenzéki verségért – ugyanakkor a Gyurcsánnyal még ma is teljes szinkronban mozgó bőrdzsekis parizerkirály szerepe az összeomlásban elvitathatatlan.

A legfőbb felelős persze továbbra is maga Gyurcsány Ferenc.

A harmadik köztársaság elveszejtője most Márki-Zay Péterre mutogat, mondván, hogy nem volt elég jó kapitány. Nos, ebben bizony sok igazság van – a legfőbb hibája kapitányként pedig az volt, hogy megtűrte a hajón őt, Gyurcsány Ferencet, akinek Orbán Viktor egy országot és most már zsinórban négy kétharmados győzelmet köszönhet, aki miniszterelnökként szétverte a baloldalt, azóta meg a roncsok elpusztításán dolgozik, miközben az ellenzék fennmaradó része hiába küzd azért, hogy valahogy kezelje azt a mindent elemésztő erkölcsi válságot, amelyet okozott. Mára oly mértékig elnyerte az országot a Fidesz, hogy Gyurcsány Ferencre többé szüksége sincs. A baloldal halott: Orbán Viktor már a köztársaságot elkúró gazember közreműködése nélkül is könnyedén legyőzné – de persze az idők végezetéig megtartja öttalálatos szelvényét és aranycsináló kabaláját mint történelmi mementót s megingathatatlan biztosítékát annak, hogy Magyarország örökre az övé legyen.

A szerző kritikus, publicista.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, főpolgármester [k] beszédet mond, mellette Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke [j] és Donáth Anna, a Momentum elnöke, a párt európai parlamenti képviselője az Egységben Magyarországért eredményváró rendezvényén, a Városligeti Műjégpályán az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án. Bodnár Patrícia / Index)