A kínai pártkongresszus képei a több ezer, fegyelmezett rendben ülő, felálló, tapsoló emberrel huszadik századi dokumentumfilmeket idézhettek emlékezetünkben. De egy sci-fi mozi jelenetei is lehettek volna egy elképzelt antiutópiából. A kínaiak, akiket Sanghajból vagy a Dob utcából ismerünk, nem ilyenek. Izgő-mozgó, hangos, kissé mindig fegyelmezetlen emberek, akiknek nem természete a precíz rend szerinti üldögélés. Ez persze csak egy vizuális benyomás. De mélyebb ellentétet is érezhetünk abban, hogy a kongresszust

az óriási sarló-kalapácsos jelvény alatt egy olyan, kommunistának nevezett párt tartotta, amely kapitalistának mondott módszerekkel fantasztikus ütemű fejlődést generált.

Ezt az ellentmondást Nyugaton (ahova mi is tartoznánk) sokan úgy oldják fel, hogy jobbról kommunista diktatúrának, balról meg vadkapitalista rezsimnek tartják a mai Kínát.

Magam nem vagyok Kína-szakértő, de annyit azért megtanultam, hogy a nyugati politikai fogalmakkal nem lehet leírni ezt a négyezer esztendős, birodalomnyi országot. A Nyugatról importált kifejezéseknél pontosabb a „szocializmus kínai karakterekkel” fogalom, amely kellően rugalmas ahhoz, hogy a mindenkori pekingi vezetés a maga elveihez és az aktuális adottságokhoz igazítsa. Hszi Csin-ping, a harmadik ciklusára készülő pártfőtitkár beszédében a „modern szocialista állam” megteremtését tűzte ki célul. Azt pedig a kínai alkotmány is rögzíti, hogy az állami tervezés segítségével szocialista piacgazdaságot kell létrehozni. Mivel a nyugati baloldalnak sokféle próbálkozása ellenére sem sikerült modern szocialista államot és szocialista piacgazdaságot teremtenie, nem lenne illendő elvitatni a kínaiaktól azt a jogot, hogy így nevezzék a saját rendszerüket.

Ha a gazdaság erősebb állami kontrollját a szocializmus irányába tett lépésnek tekintjük, akkor a Hszi meghirdette új irány talán megfelel ennek. Széles körű antikorrupciós kampány előzte meg, a csúcson súlyos ítéletekkel és lent sok százezernyi káder megbüntetésével, esetleg önkritikára kényszerítésével. A milliárdos vállalkozók és a szerényen fizetett tisztviselők együttélése mindenütt megalapozza a korrupciót, ami ellen erősebb állami kontrollal lehet fellépni. Az állam gazdasági szerepének erősítése és a „nyerészkedéssel” szembeni ellenszenv nem áll messze Hszi Csin-pingtől. Nagy államosításokról azonban nincs szó, sőt, megkezdődött az állami monopolcégek megnyesegetése a verseny jobb érvényesítése érdekében. Kínában a vegyesgazdaságnak alapvetően nem ideológiai, hanem szociális jelentősége van, biztosítja azoknak a százmillióknak a foglalkoztatását és megélhetését, akik a magánvállalkozásokban nem boldogulnának.

Hszi pártfőtitkári beszédében, ahogy eddigi politikájában is, hangsúlyosan megjelent egy olyan szál, amelyet a nyugati média nacionalistának nevez. Bár a nacionalizmus tizennyolcadik századi, európai eszme, némi fenntartással használhatjuk a mai Kínával kapcsolatban is. Kína nagyjából a gyarmatosítások idejéig óriási birodalom és a korabeli világgazdaság vezető hatalma volt. Az európai gyarmatosítók előbb meghódították a Kínán kívüli világot, majd megalázták és tönkretették Kínát is. Ez volt a „nemzeti szégyen évszázada”, amelynek a mai kínai közmegegyezés szerint az vetett véget, amikor 1949. október elsején Mao Ce-tung kikiáltotta a Kínai Népköztársaságot. Ezt Nyugatról sokféleképpen lehet értelmezni, de amíg Kínában ez a közmegegyezés, addig ez határozza meg a mai Kínát. Hszi Csin-ping iránymódosítása annyiban tekinthető nacionalistának, hogy elődjeinél határozottabban szeretné visszaállítani Kína hajdani vezető súlyát a világgazdaságban, és immár a világpolitikában is. Ugyanez áll Tajvannal kapcsolatos kijelentéseire is. Erősebb állam a jelenlegi vegyesgazdaságon belül, nacionalistább irány az eddigi külpolitika keretei között, keményebb szavak Tajvanról a régi doktrínát erősítve – nagyjából így lehetne összefoglalni Hszi politikai üzenetét.

A rendszert támogató közmegegyezés megtartásához szükség van a folyamatos gazdasági fejlődésre. Az elmúlt években Kína gazdasági fejlődése lelassult, ráadásul a Biden-adminisztráció újabb törvénnyel akarja akadályozni a legfejlettebb technológia átadását.

Mára letagadhatatlanná vált a demográfiai válság, egyre kevesebb gyerek születik,

miközben amúgy örvendetesen az idős emberek tovább élnek. Mindez értelmes reformokat kíván, amelyekhez Hszi Csin-ping erős felhatalmazást kapott, kérdés, mire jut vele. Az orosz–ukrán háború Kínára gyakorolt hatásait is nehéz megítélni. Egyrészt Kína igen olcsón, jórészt a Nyugat hibájából megkapta Oroszország egyre inkább stratégiai jellegű szövetségét. Az Egyesült Államokkal való nagy erőpróbájában északon biztos hátországra számíthat. Az is kiderült, hogy a nagy ázsiai országok többsége még Oroszországgal szemben sem állt egyértelműen az USA mellé. Egy kínai–amerikai konfliktusban nyilván még kevésbé számíthatna rájuk Washington. Ezek jelentős geopolitikai nyereségek. De az ára a globalizáció, a szabad világkereskedelem megroppanása, márpedig Kína sikerei jórészt az exportorientált gazdaságpolitikára épülnek. És míg az oroszok talán reménykedhetnek abban, hogy a republikánusok lejjebb csavarják az ukrán lázat, Kínával szemben nyilván még keményebb fellépést követelnek majd.

A nyugati közvélemény láthatóan nem tud mit kezdeni Hszi Csin-ping szigorú zéró Covid-politikájával. Az emberek szabadságát, mindennapi életét ilyen brutálisan korlátozó lezárásokkal egyetlen más ország sem próbálkozott. Végrehajtásához példátlan fegyelemre, ha tetszik, diktatórikus módszerekre volt szükség.

Hszi a gazdaság visszaesését, a növekedés lelassulását is bevállalta a vírus mindenáron való megfékezéséért. Eredményesen.

Míg az Egyesült Államokban közel egymillióan haltak meg a koronavírusban, addig a közel négyszer népesebb Kínában ötezren. A nyugati demokráciákban a védőintézkedéseket úgy határozták meg, hogy alapjaiban ne veszélyeztessék a gazdaság sikeres működését, a mindennapi életet. Ez természetesen sok halálba került, de a kilábalás a Covidból viszonylag gyors volt. Kína a járvány megfékezését és a halálesetek megelőzését prioritásnak tekintette a gazdasági érdekekhez képest. Nyilván van alapja a Kínát illető emberi jogi bírálatoknak. De a legfontosabb emberi jog mégis az emberélet megvédése. Erre a dilemmára nehéz választ adni, és arra ösztönözhetne minket, hogy ne készen kapott klisék alapján közelítsünk ehhez a birodalomnyi országhoz.

A szerző volt európai parlamenti képviselő.

(Borítókép: A kínai pártkongresszus 2022. október 16-án. Fotó: Thomas Peter/File Photo/Reuters)