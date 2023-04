Megint kitört a morális pánik. Kormánypárti politikusok sora hangoztatja, hogy ismét szükség van a „gyermekvédelmi törvény” további szigorítására. Bizonyos pedofil bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt hozták elő újra ezt a témát, amelyet már többször bevetettek, legutóbb a 2022-es választási kampányban. Miközben valóban születtek olyan helyes intézkedések, amelyek például a pedofil bűnelkövetők szigorúbb büntetését szolgálták, ezeket rendre kísérték egyéb, az LMBT-közösséget súlyosan sértő, az ő jogaikat csorbító lépések is. A bűnelkövetők összemosása a szexuális kisebbségek csoportjával az egyik mélypontja a modern kori törvényalkotásnak.

Ha a Fidesz–KDNP-kormány valóban tenni akar a gyermekek védelme érdekében, számtalan lehetősége lenne rá. Az LMP országgyűlési határozati javaslatok formájában terjesztette be komplex gyermekvédelmi csomagját. Most kiderülhet, hogy a Fidesz szavait követik-e valódi szakmai tettek is, vagy az egész ügy megint csak kampánycélokat szolgál.

Az első javaslatcsomagunk az eredeti gyermekvédelmi célú jogszabály, az 1997. évi XXXI. törvény ellátásainak megerősítését szolgálja, különös tekintettel a jelzőrendszerre. Ez a törvény szabályozza Magyarországon a gyermekvédelem és gyermekjólét intézményrendszerét. Számos ellátást nevesít, a gyermekétkeztetéstől kezdve a bölcsődei ellátáson át a nevelésbe vételig.

Olyan pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve személyes gondoskodási formákról van szó, amelyekre bőven ráfér a megerősítés vagy újraszabályozás. A közvetlenül családoknak járó támogatások összege folyamatosan veszít az értékéből, az intézmények az alacsony állami normatívák miatt a működőképesség határán egyensúlyoznak, az intézményekben dolgozó szakemberek fizetése kritikán aluli.

Aki a gyermekek védelmét akarja, az emelje meg a szociális dolgozók, gyermekvédelmi szakemberek fizetését is! Enélkül nem lehet az üres álláshelyeket betölteni, s nem lehet a pályára csábítani a fiatalokat sem.

Ha a létszámhiány miatt agyonterheltek a gyermekjóléti szolgálatok, ha nincs elég iskolai és óvodai szociális munkás, ha lasszóval kell a bölcsődékbe a gondozókat fogni, akkor hogyan beszélhetnénk erős gyermekvédelemről?

A szigorúan vett szociálpolitikai intézkedések mellett számos más változtatásra is szükség van az LMP szerint. Ha az előbb az állami felelősséget jelöltük ki, most rá kell térni a piaci szereplők felelősségére is. Ezzel foglalkozik az LMP másik nagy javaslatcsomagja, amely megteremtené a gyermekek és a fiatalkorúak számára az ideális jogi környezetet a megfelelő és egészséges testi-lelki fejlődéshez.

A szülők részére szóló tájékoztató programok vagy a gyermekekkel foglalkozó szakemberek pályára lépési feltételeinek szigorítása mellett kiemelten foglalkoznánk az online világ szabályozásával. Itt szembe kell menni a liberális megközelítéssel is, számos korlátozásra és tiltásra van szükség. Pszichológiai kutatások sora mutatja ki a közösségi média vagy a videómegosztó alkalmazások káros hatásait, az internet árnyoldalai kiemelten fenyegetik pláne azokat, akik szinte már mobiltelefonnal a kezükben születnek. Itt a megelőzésnek van kiemelt szerepe.

Szigorítani kell a kiskorúak, fiatalkorúak pornográf tartalmakhoz, továbbá a közösségi oldalakhoz való hozzáférését kötelező azonosítással.

Számos ország gondolkozik ma már a TikTok nevű videómegosztó alkalmazáshoz való csatlakozási korhatár felemelésén. Ez ma 13 év, de szerintünk is fel kell emelni 18 évre.

Hányszor hallottuk már, hogy a TikTok megvizsgálja a feltöltött videókat, hogy azok „megfelelnek-e a közösségi irányelveknek”, mégis valahogy nem sikerül gátat szabni azoknak a tartalmaknak, amelyek túlzott szexualitást sugároznak, evészavart okozhatnak, növelik a depresszió kialakulásának esélyét. És akkor még nem is beszéltünk az agresszióval, önsértéssel vagy akár öngyilkossággal kapcsolatos tartalmakról. Nem ennyire veszélyes, de hosszú távú negatív hatásai vannak annak is, ha a fiatalok figyelmét folyamatosan ezek a néhány másodperces vizuális tartalmak kötik le. Csodálkozunk azon, hogy irodalomórán már egyre kevésbé köti le a figyelmüket a tananyag? Friss hír egyébként, hogy „milliós pénzbírságot róttak ki kedden a brit hatóságok a TikTok videómegosztó közösségi portált üzemeltető, kínai tulajdonú cégre gyerekek személyes adatainak törvénysértő kezelése címén”.

Káros tartalmak, vizuális környezetszennyezés, adatvédelmi aggályok. Ezek nem valamiféle régimódi konzervatív aggodalmak, hanem nagyon is valóságos, a gyerekekre leselkedő kockázatok és veszélyek ma már. Ezért akarjuk megelőzni a bajt, a fiatalok ne férhessenek hozzá a TikTokhoz 18 éves koruk alatt!

A gyermekek védelmét számos konkrét intézkedéssel szolgálhatjuk. Az LMP részéről mi ennek érdekében fogalmaztuk meg szakmai javaslatainkat. Az ügy fontos, szavakban mindenki egyetért. Kérdés, hogy a kormány mire készül. Ha ismét kampánycélokra használja a témát, és ismét bizonyos szexuális kisebbségekre sújt le a törvénygyár, akkor tovább folytatódik a társadalom megosztása, hergelése, és ismét rosszabb lesz több százezer embernek Magyarországon élni. Mindezt a gyermekvédelem ürügyén.

A szerző az LMP frakcióvezető-helyettese.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Dan Kitwood / Getty Images)