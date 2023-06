A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) vezérigazgatójaként nemcsak a társaságunkról megjelenő sajtóhírek érdekelnek, hanem a vendégvéleményeket is rendszeresen olvasom. Különösen akkor érdekesek, ha kritikusak. Szolgáltatási színvonalat fejleszteni ugyanis sokszor az okos meglátások nyomán lehet.

Ezzel a nyitottsággal kezdtem el olvasni hivatali elődöm, a Tarlós István korábbi főpolgármester időszaka alatt, 2010–2020 között a társaságot vezető Szőke László véleménycikkét. Őszintén sajnálom, hogy társaságunk működését támogató gondolatot nem találtam írásában, az ugyanis pontatlan és olyan tényeket hagy figyelmen kívül, amelyeket egy szakembernek ismernie kellene. Nyilván másként látjuk a szakmát és vélhetően egy sor dolgot azon kívül is, de a tényeket illetően a nagyvonalúság nem megengedhető.

Forgalom és üzleti eredmény

Röviden összefoglalva: 2022. év a visszatérés éve volt a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. számára. Társaságunk 2022. évi adózás utáni eredménye 2,4 milliárd forint volt, vagyis elmondható, hogy hosszú idő után a BGYH végre sikeres évet zárt. A tavalyi vendégforgalom egyes időszakokban már megközelítette a COVID előtti értékeket, sok esetben meg is haladta a turisztikai csúcsnak számító 2019. évi szintet. A vendégforgalom csaknem 80 százaléka, az árbevétel mintegy 90 százaléka volt a 2019. évinek. Sőt a nyári szezonban egyes fürdőknél elértük, illetve túl is szárnyaltuk az akkori szintet. A 2021-es évvel összevetve ugyanezen számokat a látogatók több mint a duplájára, az árbevétel pedig két és félszeresére nőtt.

Fürdők esetében a forgalmi adatok mellett fontos a vendégélmény is. Egy fürdőt nem lehet olyan mértékben túlterhelni, hogy a vendégek a zsúfoltság miatt már ne tudják élvezni azt. A létszámszemlélet szűk látókörű, a hangsúlyt a minőségre kell helyezni, ez történik az idegenforgalom más területein is. Élményt kell adni, hogy a vendégéjszakák száma mellett a vendéglátás és egyéb turisztikai szolgáltatások forgalma is növekedjen.

Összességében olyan időszakot kezeltünk sikeresen, amelyben korábban soha nem tapasztalt nehézségekkel kellett és kell még jelenleg is a hazai turisztikai szektornak megküzdeni.

A COVID időszaka alatt történt 8 hónapos kényszerleállás, azaz teljes fürdőbezárás nem egyszerűen csak bevételkiesést (mintegy 22 milliárd forint!) jelentett, de a vendégek elmaradásának és csak fokozatos visszatérésének elhúzódó hatásával is számolni kellett.

A járvány után a turizmus lassan indult be, a BGYH fürdőinek forgalma Budapest idegenforgalmához képest mégis lényegesen gyorsabban állt helyre.

Az orosz–ukrán háború hatása az orosz és ukrán vendégek jelentős csökkenését eredményezte fürdőinkben. Ez volt az oka az amerikai turizmus érezhető elmaradásának is a kelet-európai térségben, és Magyarország helyzete különösen érzékeny, hiszen a szomszéd ország már háborús övezet. Az ázsiai desztinációkból (Kína, Dél-Korea) még később, csak 2023-ban indult meg újra az idegenforgalom. Ez önmagában is indokol némi csökkenést a vendégforgalomban.

És hogyan felejtheti el a forgalmi adatok vizsgálatakor egy szakember, hogy időközben két fürdő kikerült a BGYH kínálatából? A Dagály fürdő üzemeltetési szerződését a Nemzeti Sportközpontok 2020. január utolsó napján – éppen az új menedzsment hivatalba lépésének másnapján – felmondta; a Király fürdőt pedig a COVID után azért nem lehetett újra kinyitni, mert akkor derült ki, hogy a korábbi menedzsment éveken át ÁNTSZ-engedély nélkül működtette. Az előírt felújításra nem volt forrása a járvány idején bevétel nélkül maradt társaságnak. A munkavállalók megtartása és bérük fizetése érdekében a főváros kölcsönéből tudott a társaság talpon maradni, beruházásokra nem maradt forrás.

Továbbá nem szabadna nagyvonalúan elfelejteni a háború másik közvetlen következményét, az energiaválságot és az inflációt sem. A BGYH, ahogyan minden fürdő az országban, 2022 őszétől korlátozásokra kényszerült (alapvetően a téli, fűtési szezonban a nyitvatartási idő, illetve bizonyos szolgáltatások korlátozására), miközben valamennyi beszállító évek óta nem tapasztalt mértékű árat emelt a vízkezelő anyagoktól, tisztítószerektől a karbantartási anyagokig. Ennek ellenére társaságunk valamennyi egységét üzemeltette, más vidéki fürdőkkel szemben.

Ezért is büszkén vállaljuk a 2022. évi eredményt!

Létszám és bérezés

A magyar turisztikai szektor csaknem 40 ezer fős munkaerőhiánnyal küzdött 2022-ben. Ez bennünket is érintett, rengeteg üres pozíciónk volt, mert a járvány ideje alatt történt kényszerleállás idején sok kollégánk elhagyta az idegenforgalom területét.

A szakképzett munkavállalók megtartása és toborzása érdekében

2022-ben és 2023-ban kiemelt bérfejlesztés történt. Társasági szinten 36 százalékkal,

a fürdők munkaköreiben (úszómester, takarító, jegypénztáros, gépész stb.) 40 százalékkal emeltük a béreket. Mindemellett jelentősen bővítettük ösztönző-juttatási rendszerünket is, és 2022 októberében 200 ezer forint/fő energiaköltség-támogatást fizettünk valamennyi nem vezető beosztású dolgozónknak.

Gellért

A vendégek rácsodálkozhatnak, de a szakmában közismert, hogy a Gellért épületegyüttes – azaz a fürdő és a szálloda – jogilag társasházi formában működik. A Gellért Szálloda (szálloda), valamint a Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda (fürdő) tervezett felújításához kapcsolódóan a tulajdonosok azzal szembesültek, hogy egyes területek használata nem a tulajdonviszonyoknak megfelelően történt.

A szállodát tulajdonló DOME Kft. és a BGYH mint a fürdő tulajdonosa is értékbecslést és tételes felmérést készíttetett a helyzet tisztázása és rendezése érdekében. Ez alapján területcserére, illetve kisebb területek értékesítésére került sor (pl. pincerészek, földszinti helyiségek, liftakna, hotelrész területén található terasz), melynek során 2022 októberében a DOME Kft. megvásárolta az érintett területeket. Az értékesítést a Fővárosi Közgyűlés abszolút többséggel (93 százalék, egy tartózkodással és egy ellenszavazattal) jóváhagyta. Érthető, mert szerintem sem kell magyarázni, mennyire életszerűtlen arról elmélkedni, hogy ezek az épületrészek másnak is eladhatóak lehettek volna. Ki más venne meg például a szálloda területén egy teraszt úgy, hogy a megközelítése nem biztosított? A DOME Kft. tulajdonosi körében ezt követően, 2022 végén történt változás. Ugyanakkor a régóta időszerű területrendezés megnyitotta annak lehetőségét, hogy a szálloda és a fürdő felújításakor ésszerű építészeti megoldásokat alkalmazzanak.

Rác

A Rác fürdő és hotel komplexum 2016 végén felszámolás alá került, a Tarlós István vezette fővárosnak és a korábbi menedzsmentnek nem sikerült elérni, hogy a fürdőt és a hotelt felszámolási eljárásban értékesítésre kiírják.

A BGYH jelenlegi menedzsmentje számos erőfeszítést tett annak érdekében, hogy a Rác fürdő a társaság tulajdonába kerülhessen. Azonnal döntött és lépett, amikor 2021-ben az értékesítés elindult. A felszámolási eljárásban az értékesítési kiírás kizárólag az ingatlanegyüttesre, vagyis a teljes Rác fürdő és hotel komplexumra vonatkozott, arra nem volt lehetőség, hogy a BGYH csak önmagában a fürdőt szerezze vissza.

Társaságunk a Rác fürdő és hotel megvásárlása után, a birtokbavételkor szembesült azzal, hogy az értékes ingóságok (berendezések, bútorok stb.) eltűntek az épületegyüttesből. Megkeresésünkre a felszámolást végző Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. a következő tájékoztatást adta, melyet pontosan szeretnék idézni leveléből:

Az ingók értékesítése vonatkozásában ismételten arról tudom tájékoztatni önöket, hogy a korábbi felszámolótól (Börcsök Sándortól) tételes eszközleltárat az új felszámolóbiztos nem kapott az ingatlanegyüttesben fellelhető ingóságokról, ennek megfelelően szükségesnek mutatkozott az ingóságokat felleltározni az értékesíthetőség érdekében, amelyet a Tamburmajor Invest Kft. végzett el… Tekintettel arra, hogy az épületegyüttes egy évtizede állt fűtetlenül, kitéve az időjárás valamennyi viszontagságának és azzal összefüggésben valamennyi kapcsolódó káros hatásnak (penészesedés, beázás, dohosodás, stb.)…, felszámoló megbízta a Hanoberta 2014. Kft.-t, hogy a bútorok megvizsgálásával végezzen állapotfelmérést és állapítsa meg azok forgalmi értékét. A selejtezett bútorokra egyetlen ajánlat érkezett, …az ajánlattevő Hotel Sétány Kft.[-től.]

A BGYH ezután haladéktalanul megkezdte a Rác fürdő rekonstrukciójának előkészítését. A több éven át gazdátlanul állt fürdőkomplexum állaga erősen leromlott, ezért először is az épület szakszerű állapotfelmérését kellett elvégezni. Ezt követheti a tervezés és a tényleges felújítás, majd a fürdő újbóli megnyitása.

A pusztuló, kritikus állapotban

átvett fürdő- és szállodakomplexum egészségre veszélyes mértékben szennyezett volt,

ezért tavaly a teljes terület penész- és gombamentesítését kellett elvégeztessük. Társaságunk azóta is folyamatosan gondoskodik az állagmegóvásról a tényleges felújítás megkezdéséig.

A fürdőépület műszaki állapotát a szakértők a 2010-ben elkészült felújítás 40 százalékára becsülték. A felmérés során nem csupán a tízévnyi elhanyagolás okozta pusztulás mértékét kellett feltárni, de meg kellett feleltetni a fürdőt az időközben megváltozott építésügyi előírásoknak, illetve fürdőüzemeltetési szabványoknak, fel kellett mérni, hogy a kivitelezéskor mennyiben tértek el az eredeti tervektől. Menet közben az is kiderült, hogy az eredeti koncepciókészítésben nem vettek részt fürdőüzemeltetési szakemberek, így a háttérfolyamatok logisztikája erősen hiányos volt, amit a mostani tervezésnél szintén pótolni kell. A Rác fürdő felújításának tervezési munkáit – szerzői jogára tekintettel kizárólagos jogosultsággal – a Budapesti Építőművészeti Műhely Tervező Kft. készíti.

Javaslom és kérem, ha Szőke László a jövőben megalapozott véleményt szeretne formálni az általa egykor vezetett társaság működéséről, nyugodtan keressen bennünket. Szívesen adunk tájékoztatást, mert abban bízom, őt magát is a budapesti fürdők és a több száz volt kolléga iránt érzett kötődés vezeti.

A szerző a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: A Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda. Fotó: VW Pics / Universal Images Group / Getty Images)