Csókay András: Orvosi bűncselekmény áldozata a bangladesi ikerpár egyik tagja

Mindig meglepetten olvasom a sziámi ikrek 24 órás idegsebészeti szétválasztó műtétjéről azon orvosok véleményét, nézem honlapjukra kitett videónyilatkozataikat, akik semmiféle felelősséggel nem bírtak, nem is írtak alá ezzel kapcsolatban semmilyen hivatalos papírt, lévén nem idegsebészek. A napokban az Indexen jelent meg Így élnek ma a szétválasztott bangladesi sziámi ikrek címmel egy ilyen írás.

Az említett kollégák a valóságban durván beleavatkoztak a koponyák, agyak és erek két éven át begyakorolt szétválasztó műtétjébe, mely tisztán agysebészeti beavatkozás volt, és annak eredményét jelentősen elrontották az egyik kislány kárára.

De a java ezután következett: rendőrségi és bírósági feljelentéssel próbálták megfélemlíteni a részt vevő idegsebészeket, hogy elfedjék azt az elképesztő orvosi bűncselekményt, ami odakint történt. Mindezt leírtam a korábban megjelent cikkemben, amiért több ízben feljelentettek a magukat kereszténynek mondó, idegsebészethez semmit nem értő kollégák.

Most is azt mondom, hogy Magyarországnak nincs szüksége becstelen módon szerzett féligazságokkal operáló álsikerekre. Itt olyan orvosi bűnök történtek – és történnek azóta is –, amiket valóban csak mély ellenségszeretetben lehet elviselni.

Felelősséggel állítom, hogy az egyik iker kislánynál durva orvosi hibát vétettek a hozzá nem értő kezek. A beavatkozást végzők arra se vették a fáradságot, hogy a két éven át tartó, friss halottakon végzett mintegy 300 gyakorlatunk közül akár csak egyre is eljöjjenek. Ők rontották el a műtét egy általuk könnyebbnek ítélt, külön asztalon folyó fázisát, melyben nem így kellett volna részt venniük. Hibájuk az egyik gyereknek óriási kárt okozott. Ezzel az állításommal kapcsolatban a Magyar Orvosi Kamara is állást foglalt. Első körben – nem jogerősen – elmarasztalt a testület, azonban csak azt deklarálta, hogy őket nem érdekli, milyen orvosi bűncselekmény történt Dakkában, csak az, hogy erről beszélni mertünk. Ezt megelőzően Szász János filmrendezőnél, aki az egész műtétet rögzítette a helyszínen, hamis feljelentés alapján házkutatást tartottak és minden adathordozót elkoboztak tőle, amin rögzítve volt az orvosi bűntett.

Az, hogy a Szász családot megalázták, hazug vádakkal ellehetetlenítették, és az ország elhagyására kényszerítették, emberéletben nem okozott kárt, de kiskorú gyermeküknek lelki károsodást bizonyára okozott.

Az viszont már emberi életeket is veszélyeztet, hogy a filmrendezőhöz hasonlóan Hudák István agyi érsebészt is ellehetetlenítették. A nemtelen médiamegjelenésekkel és rágalmakkal a világhírű rendező után ugyanis a világhírű orvost is sikerült elüldözni Magyarországról.

Azt a kiváló magyar sebészt, akinek tulajdonképpen az egész szétválasztást köszönhettük. Ő végezte ugyanis a legkritikusabb részt egy évvel a véres szétválasztás előtt: a közös hatalmas vénák szétválasztását katéteres úton, megteremtve ezáltal a lehetőségét annak, hogy nekiinduljunk a műtétnek.

Sok helyen várják külföldön, tehát nem az ő személyes sorsa miatt aggódom. Az igazi baj az – ami már most is szedi ártatlan beteg áldozatait –, hogy a Szász Jánosról és Hudák István doktorról megjelent lejárató cikkek megijesztették a hazai idegsebész-vezetőket, illetve kórházigazgatókat, akik ennek következtében nem merik Magyarországon foglalkoztatni a világhírű agyi érsebészt. Azt a szakembert, akit nemzetközi kongresszusokon ünnepelnek, mert olyan eljárást dolgozott ki az agyi kóros vénás érképződmények kezelésére, melyet senki sem tud hasonló módon elvégezni. Az ő külföldre kergetéséért magyar gyerekek és felnőttek fizetnek az életükkel. És akkor jön egy ilyen hazug, öndicsérő álszent cikk…

Nagy baj van! Szent István királyunk nem azt kérte az intelmekben, hogy hazudozzunk és üldözzük az igazságot.

