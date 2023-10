A vélemény szent, de kár, hogy ezt most senki nem kérdezte

A napokban a Telexen Német Tamás és Kárpáti Márton kollégák tollából jelent meg egy veretes írás arról, hogy a Telex és az egész magyar sajtó veszélyben van. Itt az idő újra a digitális pénztárcánk felé nyúlni, és mikroadományokkal kitömni a szerkesztőség számláját.

Az írás kitér arra a véleményre is, hogy a szerzők és rajtuk keresztül vélhetően a szerkesztőség egészének milyen lesújtó véleménye van a korábbi munkahelyéről, az Indexről. Időközben Fábián Tamás több vezetőtársamnál is előkerült egy-egy kérdéscsokorral, hogy egy hosszabb anyagban dolgozza fel a fájdalmas elválás utáni három év történetét. Az az érzésem, hogy az ítélet itt is már előre megvan, most csupán statisztákat gyűjtenek egy YouTube-os koncepciós perhez.

A fenti idézett cikk állítása a sokadik epés megjegyzés volt az Indexszel kapcsolatban, de ezt megelőzően az elmúlt három évben is számos olyan eset adódott, ami felett nagyvonalúan átsiklottunk. Most azonban úgy érzem, a támadások gyakorisága és az időzítés miatt eljött az idő, hogy mi se hallgassunk.

A piaci környezet természetes velejárója, sőt megfelelő keretek között pozitív mozgatórugója a versenyhelyzet. Minden iparágban, a médiában sincs másként.

Elhiszem, hogy frusztráló, hogy három évvel azután, hogy országos botrányt csináltatok és leléptetek a szerkesztőségből – gondosan ügyelve arra, hogy a további működésnek semmilyen személyi és tárgyi feltételét ne hagyjátok hátra –, a számok még mindig nem elég jók. Se a piacvezető helyet nem tudtátok elfoglalni, sem az Indexet nem tudtátok betolni az általatok kiásott sírba.

A hazai hírsite-ok közül az Index továbbra is az első, igaz ez akár az elmúlt hétre vagy akár az elmúlt negyedévre is.*

Az általatok készített lap látványosan nőtt ki a földből, de nem tudta megszorítani egyszer sem az Indexet.

Elhiszem, hogy ez frusztrál benneteket, elhiszem, hogy könnyebb most a kormányzatra, törvényalkotókra, balsorsra mutogatni, de szerintem a helyzet nem ennyire borús. Remek munkát végeztetek!

Annak ellenére végeztetek remek munkát, hogy időközben a forradalom felzabálta gyermekeit, és a forradalmi barikádról több, korábban arcát és nevét adó kollégátokat vagy leszedtetek, vagy önként kéredzkedtek le, és kerestek boldogulást más szerkesztőségekben. Többszörös csere után, jelenleg a harmadik főszerkesztővel úgy tartjátok egyben a szerkesztőséget, hogy sikeresen elmagyaráztátok a kollégáknak, hogy egy elsőéves közgázos diák szakmai felkészültségét igénylő munkavállaló-részvényprogram megalkotása olyan komplex feladat, ami három évig tart, és a működés zökkenőmentessége miatt a vezetőknek muszáj speciális jogokkal bíró és az átlagosnál lényegesen nagyobb darabszámú részvényt birtokolniuk.

Az is egészen parádés húzás, hogy miközben százmillió forintok vannak a bankszámlátokon, kéregető kampányba kezdtek, és az újság megszűnését vizionáljátok. Teljes transzparenciát ígértetek, de a teljes átláthatóság helyett a támogatók torkán silány színvonalú pénzügyi riportot csúsztattatok le, amiből sok minden kiderül, de az, hogy az üzleti modelletek pontosan min nyugszik, és a nagy összegű támogatások honnan származnak, az nem.

Azért is mondom, hogy remek munkát végeztetek, mert mi ezeket a manővereket nem tudtuk volna megcsinálni, se egyszer, se újra a határon túl, a Transindex szétverésénél. De ha a kéretlen véleményetek mellé egy tanácsot is megfogalmazhatok: javaslom, hogy ne az Index minősítésével és szakmai hiteltelenítésével foglalkozzatok.

Mi sem ezt tesszük a Telexszel kapcsolatban. Elfogadtuk, hogy mást gondolunk a világról, máshogy készítünk lapot.

Mi sem a riportalanyaitokat nem zaklatjuk abban az esetben, ha nektek is megszólalnak, sem az újságíróitoknak nem küldünk személyeskedő üzeneteket akkor, ha valamelyik anyaggal kapcsolatban úgy érezzük, hogy ezt mi jobban meg tudtuk volna írni.

Itt, az Index szerkesztőségében valamennyi kollégánk arra törekszik, hogy a lehető legjobban lássa el a munkáját, érdekes és színes tartalmat gyártson, az olvasók kedvében járjon, ahogy az elvárható az ország vezető híroldalától. Az újság üzleti menedzsmentje pedig azon dolgozik, hogy a lapot eredményesen működtesse, piacról, tisztázatlan hátterű támogatási pénzek és százmilliós állami reklámköltések nélkül, üzleti alapon. Mert lehet így is, ha körbenéztek a hazai piacon, többeknek sikerül, nektek is fog, az hogy a Transtelex esetében nem sikerült, ne szegje kedvetek! További jó munkát, békés egymás mellett élést kívánok!

*DKT/e.gemius Q3 időszaki napi átlag látogatószám (16+, belföldi közönség, brand adatok)



A szerző közgazdász, az Index.hu vezérigazgatója, az Indamedia igazgatósági tagja.

(Borítókép: Index)