Így működik a magyar rendőrök mozgatható traffipaxa

Tavasz óta nem csak oszlopokra szerelt fix eszközökkel és az út mellett felállított traffipaxokkal vadásznak szabálytalan autósokra a rendőrök, de elővették a forgalomból két éve kivont FamaLaser III-at is és több mint húsz példányával jelöletlen rendőrautókból mérnek, illetve videóznak. A készülék lézere 1800 méterről is megállapítja egy autó sebességét, de nagyon nehéz vele célozni a mozgó autóból, így nem mindig pontos és más furcsaságai is vannak. Mindezt akkor tudtuk meg, amikor elmentünk a gyártóhoz és élesben próbáltunk ki egy még át nem adott példányt.