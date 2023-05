Na mondom a taxot! Laci vagyok, Nagybani. Sanyi haverom hívott, hogy van egy kis gebasz a Hajnal-Vasadnál. Szóval megforgattam őket kicsit a piacon, lett is minden egyből: vasrugó, rendszámtábla, kondibérlet. Csatolt árunak Áronkát is megkapták, legjobb emberem, mondjuk. Megy a kezem alatt okosba minden, amíg ők ábrándoznak a Marsról. De minek nyúzom itt a billentyűzetet, inkább nézd meg a részt. Szevasz, tavasz! Nagybani Laci, sales manager, most épp…