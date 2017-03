Öt emberből egy nem bírja letenni a mobilt

Egy átlagos okosmobil tulajdonos naponta több mint két órán keresztül nyomkodja a készülékét, a telefont sokan nem csak hasznos tevékenységre, hanem unaloműzésre, vagy éppen stresszoldásra is használjuk. Mindez nemcsak akkor jellemző, amikor várakozunk vagy épp unatkozunk, hanem akkor is, amikor a hozzátartozóinkkal töltjük az időt.

A mobil a kapcsolattartás legfontosabb eszköze, de néha hajlamosak vagyunk arra, hogy túltoljuk a használatát. Egy ebéd, vagy jó hangulatú kávézás közben előkerülő, magának figyelmet követelő kütyü el tudja rontani a szánk ízét, miközben szinte biztos, hogy a találkozó létre sem jött volna mobil és net nélkül. Közel 4500 Index-olvasó töltötte ki a kérdőívünket, amiben arra voltunk kíváncsiak, otthon, családi körben is általános-e a mobilnyomogatás.

Családi események: a mobilozás feszültségforrás is lehet

A mobilok világában már a család összehívása sem mindig a „hagyományos” módon történik. A válaszadók 14 százaléka a kiabálás helyett inkább cseten ír a többieknek – lehet, hogy ez a játékokba és a macskás videókba belefeledkező családtagoknál hatékonyabb, mint a verbális jelzés. Mindenesetre ez még nem nevezhető általánosnak, 86 százalék ugyanis a „nem, ennyire nem vagyunk kényelmesek” választ jelölte meg.

A felmérésből az is kiderült, hogy a legtöbben nem viszik magukkal étkezéshez a telefonjukat. 35 százalék 3 méternél messzebb tartja el a készüléket, 26 százalék 1,5 méteres, 18 százalék pedig 0,5 méteres körön kívül hagyja. Bár egyszerre enni és mobilt nyomkodni nem egyszerű, 21 százalék tartja a keze ügyében, fél méteres távolságon belül a mobilját a családi ebédek idején is.

A mobil állandó simogatása persze nemcsak az étkezéseknél lehet potenciális feszültségforrás, hanem a különféle családi eseményeken is.

Egy 2015-ös, az USA-ban készült felmérés résztvevői közül 2 százalék vallotta be, hogy volt már rá példa, hogy temetés közben vásárolt valamit a neten.

Ez talán kicsit extrém példa, de egy kevésbé szomorú családi összejövetel, egy lagzi vagy egy rokonlátogatás alkalmával viszont gyakran előkerülnek az okostelefonok. Készülnek a szelfik, van, akit nem köt le a sokadszorra hallott családi sztori, ráadásul a mobilnyomogatás már automatikus viselkedés, amit sokszor nem is veszünk észre. Kérdőívünkben a „mennyire jelent feszültségforrást nálatok a mobilnyomkodás egy családi eseményen?” kérdésre egy tízes skála segítségével válaszolhattak a kitöltők (a 0 azt jelentette, hogy egyáltalán nem, a 10 pedig azt, hogy szinte mindig). 10 százalékuk szerint egyáltalán nem lesz családi perpatvar abból, ha a mobilok a családi eseményeken is a kézben vannak, 7 és fél százalékuknál pedig szinte mindig van valamilyen összefeszülés emiatt. A legtöbben (17 százalék) egy 10-es skálán 5-össel jelölték ennek a valószínűségét. A telefon nyomogatása tehát az esetek nagyobbb részében zavar valakit a családból, és okoz némi konfliktust.

Ha már a gyakori feszültségforrásoknál tartunk, a mobiltelefon egy dologban biztosan nagy segítség lehet. Ez pedig a családi ünnepekről való megemlékezés. Néhány beállítás, és nincs több elfelejtett évforduló, last minute ajándékvásárlás, és a sok éve nem látott rokont sem felejtjük el egy felhívni a szülinapján. Kiderült azonban, hogy erre a funkcióra alig használjuk a mobilt: a megkérdezettek alig több, mint 5 százaléka hozott létre, vagy tart szemmel a családtagokkal megosztott online naptárat. 8,7 százalék a Facebookra bízza ezt, 83 százalék pedig azt a választ jelölte be, hogy „mindenki megoldja magának (vagy nem)”, a többiek pedig nem is foglalkoznak ezekkel az ünnepekkel.

A gyerekek negyede bármennyit netezhet

A 2-3 évesek már simán kezelnek egy tabletet, és a képességeket fejlesztő, tanulást segítő alkalmazások rengeteg előnnyel járnak, és le is kötik a gyerekeket, ugyanakkor az online tér számos veszélyt is tartogat. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a mobilhasználó felnőttek korlátozzák-e, hogy mennyit netezhetnek a kiskorú családtagok. A gyermekes válaszadók 76 százaléka igen, 24 százalék viszont nem vezet be mennyiségi szigorítást a „tágítsa csak a világképét” jelszóval. Ma már a család nyugdíjasai is aktív felhasználók, 56 százalékuknak már alap a hírolvasás és az emailezés, 9 százalékuk pedig kiérdemelte „az új geek nemzedék” címet, legalábbis a válaszadók szerint. A többiek egyelőre az analóg világban maradtak, és esetükben nem kell aggódni a mobil- és netfüggőség miatt.

20 százalék mindig nyomkodná

A fiatalok egy kutatás szerint átlagosan óránként 5-ször, naponta átlagosan 85 alkalommal nyúlnak a telefonjukhoz. Egy aktivitás átlagosan 30 másodperc.

Az emberek már annyira kötődnek a mobiljukhoz, hogy inkább lemondanak az alkoholról, a csokoládéról vagy a szexről, mint az okostelefonjukról.

A telefon-nyomogatási kényszer a FOMO (fear of missing out) jelenségre vezethető vissza. Ez azt jelenti, hogy attól tartunk, hogy lemaradunk valami fontos eseményről, ha nem vagyunk az interneten.

Rákérdeztünk arra is, hogy hányan tartoznak azok közé, akik mobileszközt is használnak filmnézés közben. A felmérésben résztvevők negyedére jellemző, hogy kézben van a mobileszköz, 41 százalékuknál „néha előkerül” a mobil, 28 százalékuk pedig nem használ ilyet, amikor filmet néz. 6 százalék nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem is néz filmeket.

Felmerül a kérdés, hogy mi lenne egy családi hétvégével, ha valamilyen okból nem lenne internet. A válaszadók fele úgy véli, hogy a család ezen könnyen túllendülne, a harmada pedig úgy, hogy „akár még jól is elsülhet”. 18 százalék a „Lenne baj!” választ jelölte meg. Arról már nem szólt a kérdőív, hogy ezt a netfüggőségük vagy a családi viszonyok miatt gondolják így, mindenesetre jelzésértékű, hogy mennyien nem tudják feltalálni magukat otthon, ha nincs internet.

Talán ők azok, akik a „mindennapos” választ jelölték be az „Előfordul, hogy egy helyen vagytok, de mindenki nyomkodja a kütyüjét? kérdésnél (20 százalék). A kitöltők fele vallja azt, hogy „néha van ilyen”, 28 százalékuk pedig a „hagyományos kommunikáció (beszéd) hívének” vallja magát.

A kutatás adatai természetesen nem reprezentatívak, de az látszik, hogy kb. minden ötödik válaszadóhoz olyannyira hozzá nőtt a mobilja, hogy a családi ebédek és a családdal töltött más időben sem bírja abbahagyni a nyomkodását, és nem igazán tudna mit kezdeni egy offline családi hétvégével.