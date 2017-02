Demszky Gábornak semmi köze a 4-es metróhoz

Súlyos este: hétfőn a Budai Liberális Klubban Demszky Gábor volt főpolgármester és jogi képviselője, Magyar György gyakorlatilag azt mutatta be, magyarázta el, miért nem lehet Orbán Viktor felelősségét soha a jövőben semmilyen, az Orbán-kormány alatt elkövetett visszaélés, lopás vagy egyéb bűncselekmény kapcsán elővenni. Havasi Bertalan első dolga lesz reggel küldeni a volt főpolgármesternek egy dísztáviratot. Demszky a négyesmetró-botrány kapcsán beszélt a saját ártatlanságáról.

A valóság egészen más

– mesterkulcsmondat egy volt főpolgármestertől, akit SEMMILYEN felelősség nem terhel SEMMIÉRT.

Brutális időutazásnak lehettünk tanúi a 4-es metróról szóló OLAF-jelentés miatt: Demszky Gábor a Budai Liberális Klubban tartott kivetítős előadást arról, mennyire semmi köze az egészhez. Röviden: Felelősség nem terheli, az OLAF-jelentések pedig semmit sem érnek. Ráadásul konkrétan ezt a metrósat egy 2010 szeptemberi állami számvevőszéki jelentés alapján írták meg, amit annak idején a rendőrség is vizsgált, és kimutatta, semmi törvénybe ütköző dolog nem történt.

Az OLAF egy nagy semmi

A klub vezetője azzal vezette fel a beszélgetést, hogy az OLAF-jelentés első emlegetésekor azonnal felmerült Demszky Gábor érintettsége (milyen meglepő, hogy felmerül egy főpolgármester neve egy fővárosi gigaberuházásnál), majd lám-lám, a jelentés szövegében nem is szerepelt Demszky neve. Majd Magyar György, Demszky jogi képviselője vette át a szót, aki hatalmas hévvel bizonygatta, hogy az OLAF-jelentés semmire sem jó, semmire sem elég, az csak egy kiinduló pont maximum, amit el lehet vetni, senkit nem kötelez semmire. És úgy általában az OLAF sem ér semmit. Semmit. Elszámoltatásra egyáltalán nem alkalmas.

Ez a masszív megállapítás már csak azért is tökéletes, mert így aztán tényleg elfelejthetjük az Orbán-kormány alatt készült, és folyamatban lévő OLAF-jelentéseket már most úgy ahogy van. Akár az ORÖ-ben ellopott milliárdokról, akár másról van szó.

Demszky Gábor tovább folytatta, hogy mennyire semmi ez az OLAF-jelentés, hogy minden oldalról milyen erősen befolyásolt az anyag. Szerinte az

egyoldalú, megalapozatlan, meghatározóan egy olyan ÁSZ jelentésre épül, ami Orbán Viktor szája íze szerint íródott, azért, hogy a 4-es metró beruházást kriminalizálni lehessen.

Demszky ugyanis azt állítja, hogy ez az OLAF-jelentés gyakorlatilag bekezdéseket egy az egyben átemelve egy 2010-es állami számvevőszéki jelentés alapján készült. „A számvevőszéki jelentés mindazokat a vádakat először adja elő, ami most az OLAF-jelentésben jönnek. Erre annak idején egy 30 oldalas választ küldtem. Még főpolgármesterként" - mondta Demszky, aki szerint akkor tisztázódott is minden. A jelentést követő rendőrségi nyomozás volt, aminek végeredményéről egy kivetítőn mutatta meg a szerinte legfontosabb részletét: 11 szerződésnél 56 milliárd forint értékben valóban volt szabálytalanság, de csak azért, mert a magyar és az uniós szabályozás eltérő volt. A magyar szabályoknak megfelelt (zárt közbeszerzés) de az EU versenyszabályainak nem.

Ezért jelezték Demszkyéknek, hogy jobb, ha ők szólnak Brüsszelnek, mintha ők jönnek erre rá, mert akkor elvonhatják a pénzt. A kiemelt bekezdés szerint a rendőrség akkor azt állapította meg, hogy vagyoni hátrány nem volt, hűtlen kezelés nem valósult meg, bűncselekmény nem történt. A nyomozást lezárták. Demszky szerint az Unió felé is elrendezték ezt, most egy lezárt ügyet vett elő ez az OLAF-jelentés. Aminek egyébként az angol verzióját érdemes használni, mert a magyar fordítás egy "rossz zugfordítás".

Az OLAF-jelentés egy nagy semmi

Demszky azt is kifogásolta, hogy miután az OLAF emberei ezt az ÁSZ-jelentést vették elő, őt soha egyetlen egyszer sem hallgatták meg, miközben ha valaki valóban ismerte az egész metróberuházást, akkor az ő. „Orvosolhatatlan, gyalázatos eljárásnak tartom, hogy egy ilyen eljárás, amely egy olyan időszakra vonatkozott, amikor én 4 évig főpolgármester voltam, és ezt a beruházást jobban ismertem, mint bárki, nem hallgatott meg engem senki" - mondta az egykori főpolgármester. Ennek némileg ellentmond az a védekezés a részéről és jogi képviselője részéről, hogy ő főpolgármesterként nem látott bele mindenbe, és egyébként is: ha most a MÁV-nál lenne valami korrupciós ügy, akkor Orbán Viktor nem tehető felelőssé. Így ő sem, sem erkölcsileg, sem politikailag, sem sehogy sem.

Hiába vetették fel újságírók, hogy a metró beruházással kapcsolatban folyamatos tájékoztatást kapott ő és a fővárosi közgyűlés, és minden beszámolót elfogadtak, Magyar György szerint azt kell nézni, hogy csak három konkrét szerződésen van rajta Demszky neve, azokkal semmi gond, őt felelősségre vonni nem lehet. A BKV írta alá a szerződéseket. A kérdésre, hogy volt-e olyan szerződés, amivel nem értett egyet, Demszky azt mondta, nem volt. A nagy cégekkel, Siemenssel, Alstommal kapcsolatos nyomozásokról pedig nem sokat tudni, azokhoz neki semmi köze. De annyit elmondott egy kérdésre, „bizonyára loptak. A külföldi hatóságok vizsgálták az Alstomot, a Siemenst és a Swietelskyt, az azokkal kapcsolatos vizsgálat mutat arra, hogy történhetett visszaélés és korrupció".

Demszky felelőssége egy nagy semmi

Majd felajánlotta a kormánynak a segítségét az ügyben "a magyar érdekeket védve". Meghallgatásra azonban nem hajlandó elmenni. De segít. Mert ismeri jól a beruházást. Csak azokat a részeket nem, ahol valami visszaélés volt. Felelősségre pedig nem vonható, hiszen ő csak a főpolgármester volt a beruházást pedig a BKV vezette. Sem büntetőjogi, sem politikai, de még erkölcsi felelősség sincs. Őrület. Teljes őrület.

Demszky szerint Putyin-Trump-Orbán felépítettek egy alternatív valóságot, egy igazságon túli világot, és ez jellemző erre az OLAF-jelentésre is. Majd gyakorlatilag felvázolt egy olyan igazságon túli világot, ahol egy főpolgármestert nem terhel sem politikai sem erkölcsi felelősség egy általa indított, és főpolgármesterként folyamatosan nyomon követett óriásberuházásban történt visszaélésekkel kapcsolatban. Felvetették Demszkynek Tarlós megjegyzését, miszerint szürreális, hogy Demszky a sajátjai előtt magyarázza, mi lett a pénzzel, de Demszky szerint ez inkább reális:

Most mondom a tényeket

− vezette fel előadását.

De az is tökéletes volt, amikor táblázatban mutatta meg, hogy az eredeti költségvetéshez képest mennyit drágult a beruházás. Az egyik példának a felülről nyitott megállókat hozta, amit nem bányatechnikával ástak ki, ezért egy röpke 45 milliárdot dobott a végösszegen. A kérdésre, hogy nem lehetett volna esetleg nem a drágább verziót választani, Demszky elragadtatottan mantrázta, hogy milyen gyönyörű, fantasztikusan szép ez a metró, és a kormány még takarítani sem képes a megállókban. Konkrétan bármelyik fideszes politikust odaképzelhettük az előadása mögé.

De felhozta azt is, annak is érdemes lenne utánanézni, hogy Tarlós alatt miért és hogyan módosítottak szerződéseket a beruházó cégekkel. Például furcsa, hogy 8 milliárddal megemelték a Siemensnek adott pénzt, majd még azon a héten stratégiai megállapodást kötött a céggel a kormány. Plusz szerinte a cégek folyamatosan követelésekkel álltak elő munka közben, a folytatáshoz plusz pénzeket követeltek mindenféle indokokkal, de érdemes utánanézni, hogy ez a Tarlósék alatt mennyire volt transzparens. Semennyire szerinte.

A tévések még próbálkoztak, hogy de mégis nincs-e egy főpolgármesternek legalább valamilyen icirpiciri felelőssége egy fővárosi cég által lebonyolított gigaberuházással kapcsolatban, amelyről negyedévente meghallgatja a beszámolót, rálát a szerződésekre stb., de Demszky már annyira hajthatatlan volt, hogy inkább elmondta, hogy azért nyertek 2002-ben, mert Orbánék lekezelték, lenézték, megvetették Budapestet.

Mi ez az egész 4-es metrós OLAF-jelentés?

Február elején jöttek ki először az uniós korrupciós vizsgálat, a 4-es metróról szóló OLAF-jelentés részletei. A jelentés 60 darab, összesen 167 milliárd forintnyi szerződéssel kapcsolatban tárt fel szabálytalanságokat, és ezek egy részénél korrupciót sejtett. Az Unió összesen 59 milliárd forint uniós támogatást kér vissza.

Az okozott kár 96 százaléka öt szerződéshez kapcsolódik, ezeket ebben a cikkben részleteztük. Később a teljes jelentés elérhetővé vált, a jelentés fedőlapján érintett személyként a fővárosi önkormányzatot, az Alstomot és Medgyessy Pétert nevezik meg. De a jelentésben a Siemens-szerződés kapcsán szó van Puch Lászlóhoz köthető cégről, valamint akkori MÁV-vezetőknek, és egy műszaki szakértőnek juttatott pénzekről. Ezekről itt olvashatnak bővebben.

Két szerződéssel kapcsolatban hangzott el konkrét megvesztegetési összeg, mindkettőről lapunk számolt be először: kétmilliárd forintos kenőpénz az Alstom-szerződésnél, és szintén kétmilliárd forintnyi korrupciós pénz a Swietelsky-szerződésnél. Mindkét ügy kiemelt helyen van a fenti ötös listán. Az Együtt egyébként kikérte Miniszterelnökségtől, hogy az elmúlt két évben milyen uniós programok kapcsán történt visszaéléséről küldött vizsgálati jelentést az OLAF a Miniszterelnökségnek. A válaszból kiderült, hogy 23 nagy programon belül összesen 50 projektben találtak valamilyen visszaélést. Részleteket azonban nem árult el a Miniszterelnökség.