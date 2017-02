Magyar fejesek a Ritz-Carltonban, ahol Trumpot is levideózhatták az oroszok

A brit MI6 egy volt ügynöke tavaly dossziét állított össze Donald Trump állítólagos orosz kapcsolatairól. Eszerint Trumpot az oroszok egy olyan videóval is zsarolhatják, amit egy perverz moszkvai szexpartijáról készített titokban az FSZB.

A felvétel, ha létezik, 2013 őszén a moszkvai Ritz-Carlton luxushotelben készülhetett, amit az orosz titkosszolgálat betechnikázott. Ebbe a hotelbe magyarokat is vittek.

Mégpedig Kiss Szilárd volt agrárattasé, aki saját pénzén vendégelt meg itt magyar fejeseket, noha folyamatosan anyagi gondokkal küzdött. Visszaemlékezések szerint olykor a delegációk Kiss által fizetett vacsoráira „megjöttek a lányok is″.

Kiss kétszer bukott meg az átvilágításon. Barátnője az orosz szolgálatokkal állt kapcsolatban, ő maga pedig bűnözőknek és prostituáltaknak intézett vízumokat.

A parlament nemzetbiztonsági ülésén elhangzott: a magyar szolgálatoknak volt információjuk arról, hogy Kiss ötcsillagos szállodákba visz magyar delegációkat.

A nemzetbiztonsági ellenőrzésen kétszer is megbukott volt agrárdiplomata, Kiss Szilárd rendezte saját zsebből magyar delegációk moszkvai tartózkodásának költségét több esetben is – információink szerint ez is elhangzott a parlament nemzetbiztonsági bizottságának előző, a moszkvai vízumbotránnyal foglalkozó ülésén. Erről a magyar titkosszolgálatoknak nem saját titkos műveletből, de tudomásuk volt, ahogy a bizottság előtt elhangzottak szerint arról is, hogy a Kiss által kifizetett számlák ötcsillagos luxusszállodákhoz is kapcsolódtak.

Két évvel ezelőtti oknyomozásunk során az egyik ilyen luxushotelt egy forrásunk meg is nevezte:

Kiss Szilárd épp abba a moszkvai Ritz-Carltonba vitte a magyar fejeseket, ahol Donald Trump állítólagos szexpartiját is lefilmezhette az orosz titkosszolgálat.

Köztudott, hogy Moszkvában megfigyelhetnek

Christopher Steele, a brit titkosszolgálat leszerelt ügynöke tavaly egy 35 oldalas, kétes hitelességű dokumentumot állított össze Donald Trump kompromittáló orosz kapcsolatairól. Bár politikusok és újságírók előtt a dosszié hosszú hónapok óta ismert volt, az információk ellenőrizetlensége miatt azt jó ideig senki nem hozta nyilvánosságra. Az egyik legmeredekebb állítás arról szól, hogy 2013 őszén a Miss Universe moszkvai döntőjekor Trump a Ritz-Carlton hotel elnöki lakosztályában pisiszex-partin vett részt prostituáltakkal. Mindezt a KGB egyik utódszervezete, az FSZB titokban rögzítette. Ha ez igaz, akkor a Kreml kompromattal, lejáratásra, zsarolásra alkalmas magánjellegű információkkal rendelkezik az amerikai elnökről.

Ezeket az állításokat Trump és tábora hevesen tagadta. Egyik fő érvük az volt: köztudott, hogy Moszkvában az orosz titkosszolgálat előszeretettel hallgatja és videózza le a külföldi fejeseket, ezért is figyel oda mindenki, hogy véletlenül se keveredjen kényes szituációkba. Ezt a védekezést ugyanakkor kissé gyengíti Sarka Katának a története. A magyar celeb a Steele-dosszié nyilvánosságra kerülése előtt hónapokkal beszélt arról, hogy épp a szóban forgó eseményen, a 2013-as Miss Universe-döntőn próbálta őt felvinni a hotelszobájába Trump. Aki ezek szerint mégsem volt annyira óvatos, mint utólag mondja.

Egy magyar volt titkosszolgálati munkatárs az Indexnek elmagyarázta, tipikusan hogyan vonják be a hoteleket titkosszolgálati műveletekbe a világon bárhol a helyi szolgálatok: „Egyes hoteleknél úgy szokott lenni, hogy be van ütve (formálisan is beszervezte a titkosszolgálat – a szerk.) az illetékes személy, aki általában a biztonsági főnök, máshol viszont nincs. Bár utóbbi esetben is van mozgástér, de jobb eleve bejáratott helyszíneket használni.

Nagyon valószínű, hogy egy ilyen hotelben, mint a Ritz, eleve be van ütve, mivel ide jönnek azok az illusztris külföldi vendégek, akik érdekesek lehetnek.

Azért jó, ha eleve be van ütve a személyzet, mert akkor nem kell olyan szoros figyelést rátenni a célszemélyre, hiszen a személyzettől megy az infó, mikor lépett be és ment ki, vagy éppen kik jönnek hozzá. Így nem kell trükközi a szobába bejutással sem, illetve könnyen lehet fenntartani úgynevezett bázisszobát, ahol a figyelő kollégák tartózkodnak, akik azonnal tudnak mozdulni is, ha kell. Persze esetenként is be lehet ütni egy hotel illetékes személyzetét, de ez soha nem olyan biztonságos, hiszen nincs igazán idő az ellenőrzésükre. Jobb már kipróbált kapcsolattal dolgozni."

Hogy a helyi szolgálatok melyik hoteleket, éttermeket, szórakozóhelyeket használhatják előszeretettel a külföldi politikusok, üzletemberek lehallgatására, sőt akár lépre csalására, azt saját fontosabb állampolgáraik védelme érdekében természetesen más szolgálatok is próbálják nyomon követni.

A magyar diplomaták külföldi védelme a hírszerzés, azaz az Információs Hivatal (IH) feladata. Az IH-nak elvileg egy folyamatosan frissülő, természetesen nem nyilvános listát kell összeállítania arról, hogy külföldi fővárosokban a helyi szolgálatok jó eséllyel milyen helyeket használnak vagy technikáztak be – mondta az Indexnek több rendészeti forrás is. Ezeknek a „tiltott helyeknek" a listáját az IH ezután rendszeresen megosztja a külügyminisztériummal és más minisztériumokkal is. (Az IH által készített lista használhatóságával és frissességével kapcsolatban forrásaink ugyanakkor komoly fenntartásokat fogalmaztak meg.)

Amennyiben tehát ezen a listán a moszkvai Ritz-Carlton is szerepel, egy hivatalos minisztériumi delegáció elvileg nem szállhat ott meg. Ez persze nem csak nemzetbiztonsági okokból, hanem a minisztériumok belső protokollja miatt pénzügyi okokból is nagyjából kizárt. A Ritz-Carlton az egyébként is drága orosz főváros egyik legdrágább szállója, 2017. február végén 130-180 ezer forint körüli összegbe kerül egy szoba egyetlen éjszakára.

Persze egészen más a helyzet, ha a kinti tartózkodást nem a minisztérium fizeti.

Volt, hogy megjöttek a lányok is

Hanem mondjuk Kiss Szilárd, Magyarország volt moszkvai agrárattaséja, aki annak ellenére tölthette be ezt a pozíciót, hogy személye súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentett. Ahogy megírtuk, a nemzetbiztonsági bizottság múlt heti ülésén kiderül, Kiss nem csak 2013-ban, hanem már 2011-ben is megbukott az átvilágításon, orosz élettársa pedig az orosz titkosszolgálattal áll kapcsolatban. Molnár Zsolt, a bizottság MSZP-s elnöke az Indexnek azt mondta, Kiss „durva, nagyon közvetlen" okok miatt minősült nemzetbiztonsági kockázatnak, és „nem magyarországi oka van" annak, hogy a volt agrárdiplomata „mi mindent megengedett" magának.

Arról, hogy Kiss Szilárd mindezen információk ellenére – hiszen a fentiekkel a magyar szolgálatok és az illetékes miniszterek tisztában voltak – a Ritz-Carltonba vitt legalább egy magyarországi delegációt, már 2015-ben írtunk. Akkoriban, két évvel a Trump-sztori előtt azonban a hotel nevének még nem tulajdonítottunk akkora jelentőséget, az csupán egy konkrét példa volt arra a hihetetlen pénzszórásra, amivel az agrárattasé megpróbálta lenyűgözni a kiutazó magyarokat.

„Audival várta a delegációkat a reptéren. Egyszer négyezer eurót költött a Puskin étteremben egy húszfős vacsorára. Aztán volt, hogy megjöttek a lányok is – részletezi egy volt diplomata Kiss másik kedvelt módszerét, amivel a Moszkvába kiutazó befolyásos magyar döntéshozókat „megfogta″, ez a konkrét példa pedig még 2010 előttről származik. De Kiss agrárattaséként csak még nagyvonalúbb lett. Amikor a magyar küldöttség az orosz fővárosban tárgyalt a Magnit magyarországi beruházásáról,

Kiss ragaszkodott hozzá, hogy a delegáció a moszkvai viszonylatban is drágának számító Ritz-Carltonba szálljon meg. Jó éttermekbe vitte a magyarokat, és mindig ő állta a számlát, nem hagyta, hogy fizessenek.

Kissnek üzleti partnerei és kollégái szerint elképesztő „reprezentációs kiadásai" lehettek. Módszere azonban hatékonynak bizonyult, sokakat levett a lábáról és a lekötelezettjévé tett. Olykor azért is, mert egyeseknek kellemetlen lett volna, ha később odahaza kiderül, hogy Moszkvában pontosan mi történt, és milyen pénzből" – írtuk még 2015-ben. A fenti információkat többen is megerősítették, köztük olyan is, aki részt vett egy Kiss által „finanszírozott″ úton.

Hogy Kiss Szilárdnak orosz prostituáltakhoz van köze, szintén nem újdonság. Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, már 2006-ra egyre többeknek szúrt szemet, hogy Kiss orosz prostituáltaknak intéztet tömegével vízumot, a moszkvai konzulátuson kiállított magyar vízummal pedig még Németországban is buktak le lányok. A pár hete az Indexen ismertetett, 2012-2013-as külügyi belső vizsgálat pedig megállapította, hogy Kiss Szilárd cége, a Monte Tokaj csak 2013 első felében 4000 orosz állampolgárnak adott kamu meghívólevelet üzleti vízumokhoz. A jelentés szerint „tisztázatlan anyagi hátterű és foglalkozású orosz állampolgárok" kapták meg a vízumokat „minden látható, dokumentált ellenőrzés nélkül" – ami külügyesekkel való beszélgetéseink alapján nagyrészt szintén az orosz prostituáltak finom körülírása.

A fent említett Magnit-tárgyalásra – ez egy orosz szupermarketlánc, melynek vezetőit Kiss különösen jó ismerte – 2012-2013-ban kerülhetett sor, akkoriban, amikor Trumpról az állítólagos videó is készült a Ritz-Carltonban. Fontos megjegyezni, hogy függetlenül attól, a Trump-videó létezik-e vagy sem, az erről szóló vitában az az érv fel sem merült, hogy a Ritzet az FSZB ne használná ilyen akciókra. A hotel ugyanis a rendkívül szoros nemzetbiztonsági őrzés alatt lévő Vörös tér mellett található, egyes lakosztályokból pedig még a Kreml épületeire is jól rálátni. A legfőbb kormányzati épületek közvetlen szomszédsága ráadásul a világon szinte mindenütt eleve ún. műveleti védelem alá esik.

Ebből persze még nem következik, hogy az FSZB mindenkit lehallgatna és levideózna, aki ott megszáll, és rögtön felmerül, hogy miért is érdekelne az oroszokat pár magyar középvezető. Ezzel kapcsolatban az Indexnek több rendészeti forrás, illetve volt titkosszolgálati munkatárs azt mondta: ha úgyis megvan a beszerelt technika és a beszervezett személyzet, az orosz szolgálat már csak „miért ne?"-alapon is rögzítheti azt, hogy egy ilyen hotelszobában mi történik. Különösebb ráfordítást a részükről egy ilyen akció nem igényel, és valószínűbb, hogy nem célzottan, csupán „halászgatva" gyűjthettek információkat, hátha abból később bármi felhasználható. A szexuális együttlétről készített videókat pedig a posztszovjet szolgálatok különösen szeretik: híres eset volt, amikor 2011-ben Minszkben egy magyar diplomata járt pórul.

Putin On The Ritz

A nemzetbiztonsági bizottság egyik tagja az Indexnek azt mondta, szerinte Kiss Szilárd nem csak politikusokból, hanem legalább annyira üzletemberekből, vállalkozókból álló delegációkat is „megvendégelhetett″ Moszkvában. Megkerestük hivatalos kérdéseinkkel a Külgazdasági- és Külügyminisztériumot (KKM) és a Földművelésügyi Minisztériumot (FM) is – Kissnek hivatalosan ehhez a két tárcához volt köze –, hogy kiderítsük, kiket és mikor vihetett a Ritzbe úgy, hogy ő állta még a számláikat is, illetve hogy ki szervezhette a minisztériumi delegációk moszkvai útjait.

A külügy azt válaszolta, hogy „a KKM kiküldöttek, delegációk KKM keretből utaznak, a költségekről elszámolni kötelesek", majd külön kérdésünkre a minisztérium szóvivője elmondta, Szijjártó Péter sohasem szállt meg a Ritz-Carltonban, moszkvai útjai során a magyar nagykövetség futárszobáját használja. Egy külügyminisztériumi tisztviselő név nélkül nyilatkozva pedig azt mondta, emlékei szerint például a négycsillagos Renaissance hotelt választotta korábban egy vagy néhány alkalommal a külügyes delegáció. A KKM-ben a külföldi utakat egy adott keretből kell megoldani, és bármihez, ami kiadásban azon túl van, gazdasági helyettes államtitkári engedély szükséges.

Jóval érdekesebb az FM válasza. Megkérdeztük, hogy mi volt a protokoll 2011-2014 között a minisztérium delegációinak oroszországi látogatásain, hogy Kiss Szilárd részt vett-e az ilyen utak szervezésében, illetve finanszírozásában, vagy ez minden esetben a minisztérium büdzséjét terhelte-e. A minisztérium először is lényegében elismerte, hogy a moszkvai utak szervezésében Kiss Szilárd is részt vett agárattaséként: „A Földművelésügyi Minisztérium felsővezetőinek és munkatársainak külföldi programjainak összeállítása, a hivatalos találkozók szervezése minden esetben az FM szakterületért felelős munkatársainak a feladatkörébe tartozik, értelemszerűen az érintett külképviseletek közvetítő együttműködésének bevonásával" – válaszolta az FM.

Fotó: kormány.hu Fazekas Sándor és Kiss Szilárd Moszkvában 2013. október 9-én.

De Fazekas Sándor tárcája az utak finanszírozásával kapcsolatban is hagyott egy kiskaput: „Esetenként – a meghívás jellegétől és tartalmától függően – a meghívó partnerország szervezi a meghívott vendégek részére a hivatalos programot, esetleg programelemeket, alkalmanként a szállás, ellátás finanszírozása is terhelheti a meghívó felet. A hivatalos delegációk utazási, illetve szállásköltségének kiegyenlítése minden esetben és valamennyi relációt illetően a protokoll szerint történik. Az utazást érintő jegyek foglalása – a költséghatékonysági szempontok figyelembe vételével – a minisztérium munkatársainak a feladatköre; a szállás költségeinek kiegyenlítése a helyszínen történik, melyre megfelelő keret áll a kiutazók rendelkezésére" – írták.

Amikor azonban arról érdeklődtünk, van-e tudomásuk arról, hogy Kiss egyes utak költségeit részben vagy egészben átvállalta, illetve hogy bármilyen delegációjuk megszállt-e a Ritz-Carltonban, azt válaszolták, hogy ezekre a kérdésekre nem állnak a minisztérium rendelkezésére információk. Azt is hozzátették ugyanakkor, hogy az FM „Kiss Szilárd ügyében minden rendelkezésre álló tudásáról számot adott már, a minisztériumban fellelhető információkkal eddig is segítette a vizsgálatot végző hatóságok munkáját és ez ezután sem lesz másként."

A Moszkvába érkező magyar delegációkat a visszaemlékezések szerint Kiss annak ellenére szerette bőkezűen megvendégelni és állni helyettük a számlát, hogy ő maga folyamatosan adósságokkal küzdött, sőt olykor el is tűnt hitelezői elől, cégei pedig egymás után álltak a földbe. Kérdés, hogy akkor honnan volt mégis pénze mások helyett kifizetni ötcsillagos szállodákat. Ahogy az is, hogy az IH és az azt felügyelő döntéshozók ezt miért hagyták neki.

