Rendőrök keresték fel a CEU-s tüntetés szervezőjét

Rendőrök keresték fel a vasárnapi CEU melletti tüntetés egyik magyar szervezőjét, és egy külföldi résztvevő fővárosi lakásánál is megjelent egy rendőr, írja a Magyar Nemzet. Az Indexnek sikerült elérni mindkét érintetettet.

A CEU-n tanuló, nem EU-s országból érkezett külföldi diák részt vett a tüntetésen, az első sorban ment. Több képen is látszik a demonstráción készült fényképeken. Az Index információi szerint a lány V. kerületi lakásába a tüntetés másnapján, hétfőn éjjel 23:20 körül csöngetett be egy egyenruhás rendőr.

A lány az esetről azt írta: nem tudja, hogyan jutott be a rendőr a házba, mert a főbejárat mindig zárva van. Csengetett a lány lakásán, aki csak az ajtón lévő ablakot nyitotta ki, miközben hallotta, hogy a rendőr adóvevőn beszél valakivel.

A rendőr magyarul az útlevelét kérte. A lány az ablakon akarta kiadni a dokumentumait, de azt a rendőr nem vette át. A lány ebből azt vette ki, hogy ki kell nyitnia az ajtót, így beengedte a rendőrt a lakás előterébe. Itt átadta neki útlevelét és tartózkodási engedélyét. A rendőr megvizsgálta a papírjait, felírta a nevét és az adóvevőn bemondta az adatait a központnak. Ezután magyarul beszélt hozzá, amiből nem értett semmit, majd tett egy lépést előre, körülnézett a lakásban, sőt furcsa módon a falat is végigsimította, majd elköszönt és elment.

A külföldi lány próbált tájékozódni arról, milyen jogi lehetőségei vannak a rendőröknek arra, hogy a lakásába belépjenek. Szakértőktől azt a választ kapta, hogy a rendőröknek vagy rendelkezniük kell határozattal, hogy a lakásba léphessenek, vagy maga az állampolgár engedi be őket. Jelen esetben tehát nem házkutatás, hanem, az utóbbi eset történt.

A tüntetés egyik magyar szervezője a demonstráció reggelén, vasárnap reggel tapasztalt furcsa dolgokat. A lány állandó lakcíme nem Budapesten van, itteni lakcíme semmilyen hivatalos dokumentumban nem szerepel.

Vasárnap reggel 9-kor a lakótársa szólt neki, hogy egy rendőrt lát a ház nyitott folyosóján. A lány kiment, hogy segíthet-e valamiben. Furcsa volt számára, hogy az egyenruhás rendőr kezében egy kulcscsomó van, és azzal jutott be a lezárt folyosóra. Megkérdezte a rendőrt, hogy kit keres, mire az egy olyan lakásszámot mondott, ami egy másik folyosón van. A lány azt ajánlotta a rendőrnek, hogy ha úgyis van kulcsa, menjen át a másik folyosóra, oda is be tud jutni. A rendőr nem kérte el a lány papírjait, valamit mondott az adóvevőjébe és elment. A CEU-s diák azt mondta: furcsa volt számára, hogy végül nem ment át a másik folyosóra, ahol az általa mondott lakásszám lehet, hanem elhagyta az épületet.

Az ügyben írtunk a rendőrségnek. Várjuk válaszukat.