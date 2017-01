Budapest: kevesebb kocsi, ugyanakkora szmog

A hétfőn elrendelt szmogriadó miatt a gépkocsik közel harmada ki van tiltva Budapestről.

Jelentősen csökkent a forgalom, sok az üres parkoló a belvárosban.

A belvárosban csökkent valamennyire a szmog, Csepelen és Kőbányán tovább nőtt.

A súlyosan szennyező dízelautók egy része tovább járhat, többen szigorítanák a rendeletet.

Bár nagy a 150 ezer forintos bírság, nehézkes az ellenőrzés.

A BKK több járművet indított, de forgalomba állnak a régi füstokádó buszok is.

A tömegközlekedés egyelőre nem lesz ingyenes.

„2017. január 23. reggel 7 óra 50 perc. Ilyenkor a Báthory utcában általában áll a kocsisor és parkolóhely egy darab nincs. Kiderül, hogy bizony igen sokan nélkülözni tudják az autót azok közül, akik a belvárosba járnak dolgozni. Ilyen sokan járnak dolgozni elavult, környezetszennyező gépjárművel” – írja a VEKE a közösségi oldalán a hétfőn érvénybe lépett szmogriadóra reagálva.

A VEKE észrevételeit számos indexes kolléga megerősítette, miszerint szokatlanul enyhe forgalmat tapasztaltak munkába jövet. Hogy mennyire függ össze a szmogriadó és a forgalomcsökkenés, az egyik szubjektív beszámolóból kiderül:

Reggel a házunk előtt a parkolóban hangosan átkozódott egy férfi, hogy „a kurva anyád, szmogriadó", és hogy bezzeg a köcsög dízelesek mehetnek.

Az objektív adatok is azt mutatják, hogy a forgalomnak csökkennie kellett, hiszen a szmogrendelet szerint nem indulhattak el azok a gépkocsik, amelyeknek a környezetvédelmi kategóriája 0-s, 1-es, 2-es, 3-as vagy 4-es. Ez a Nemzeti Közlekedési Hatóság adatai szerint Budapesten összesen 186 ezer, míg az agglomerációban 307 ezer autót érint. Ez a főváros és az agglomeráció összes gépjárművének 30 százaléka.

Húzd meg, ereszd meg A fővárosi szmogrendelet 2010-ben enyhült. Akkor vezették be, hogy szmogriadó esetén a páros-páratlan rendszámú járművek kitiltása helyett csak a piros-fekete plakettes autókat állítják le, tehát az 50 százalékos érintettség 7-8 százalékra csökkent. 2016-ban újra szigorítottak a rendeleten: az amúgy is megszűnő matricák színe helyett környezetvédelmi kategóriák alapján tiltottak, és bővítették is az érintett gépkocsik körét az EURO-II-es benzines és dízelkocsikkal, így nőtt 30 százalékra az érintettség. Mint arról beszámoltunk, az érintett autók túlnyomó többségét 2000 előtt gyártották, köztük a régi Suzuki Swiftek és Opel Astrák, illetve a frissen behozott használt autók zöme.

A szmoghelyzet azonban hétfőn a csökkenő forgalom ellenére sem változott nagyon. Bár a belvárosban kisebb lett a füstköd – igaz, a határértéket még így is jóval meghaladja –, Csepelen és Kőbányán súlyosbodott a szennyezettség.

A két utóbbi kerületben a határértéket 328 és 310 százalékkal haladták meg a mért értékek. Cséki Gergő, az Időkép.hu munkatársa lapunkkal azt közölte, hogy a (legsúlyosabb tényezőként említhető) szálló por esetében nem változott hétfőn a helyzet. Nincs ugyanis szél.

A meteorológiai szolgálat szerdára szelet jelez előre, így remélhető, hogy szerdától vagy csütörtöktől inkább enyhül, mintsem súlyosbodna a helyzet – mondta Tarlós István az MTI-nek, megjegyezve, hogy a jelenlegi, nem túl nagy gyakorisággal bevezetett fővárosi intézkedés is már elég súlyos, hiszen ilyenkor bizonyos gépjárművek nem közlekedhetnek a fővárosban.

Nem osztja a főpolgármester vélekedését a helyzet súlyosságáról a Levegő Munkacsoport. Szakértőjük, Lenkei Péter azt mondta, hogy

a szmogrendelet elhibázott.

Eleve lassan reagál a szmog érkezésére, mert hosszadalmas és bonyolult a mérés és szabályozás, közben emberek halhatnak meg. Véleménye szerint inkább a légszennyezés előrejelzése alapján kellene korlátozásokat bevezetni. Jobban kellene tiltani a dízelüzemű kocsikat (nem csak az Euro II-es kategóriájúakat), mert azok okozzák a legnagyobb szállópor-szennyezést.

Lenkei Párizst hozta fel példának, ahol 2020-tól az összes dízelüzemű gépkocsit kitiltják a városból, valamint azt is fontolgatják, hogy ingyenes legyen a tömegközlekedés a szmogriadó napjaiban.

A szigorítás mellett érvel a VEKE is, amely azt javasolja, hogy a magas PM10, PM2.5 szennyezést okozó dízeljárműveket is vegyék fel a tiltólistára. Emellett környezetvédelmileg védett zónákat jelölnének ki a Nagykörúton és a budai körúton belül, védett emissziós zónákat a Városligetben, a Margitszigeten, a Gellérthegyen és a Kiskörúton belül, továbbá gyorsabban fejlesztenék a trolik, villamosok, metrók hálózatait.

A párizsihoz hasonló ötlettel álltak elő a budapesti liberálisok, akik ingyenes tömegközlekedést szeretnének a szmogriadó idejére. Tarlós szerint ugyanakkor ilyenkor nem lehet ingyenesen utazni a MÁV és a Volán járatain sem, tehát nem feltétlenül alátámasztható, miért lenne ingyenes a BKV. Hozzátette, hogy erről amúgy sem ő, hanem a közgyűlés dönthet.

Megkerestük a főpolgármesteri hivatalt, hogy felvetődött-e: a szmogrendelet szigorúbban szabályozza a dízelautókat. Megkérdeztük azt is: tervezik-e, hogy szmogriadó idején a főpolgármester hatásköre legyen elrendelni azt, hogy a korlátozások ideje alatt ingyenes legyen a BKV, vagy módosítani a szmogrendeletet, hogy a riadó napjaiban eleve ingyenes legyen Budapesten (BKK, BKV) a tömegközlekedés? A választ várjuk.

A BKK bejelentette, hogy tartalékjárműveket biztosít a szmogriadó idején várhatóan megnövekedő utasforgalom zavartalan ellátásának érdekében. A szmogrendelet tiltásai ugyanakkor nem vonatkoznak a BKK és a BKV járműveire, ezért elképzelhető, hogy az utasok régi, füstokádó buszokkal is találkoznak majd.

Többen jelezték, hogy bár az első nap tényleg sokan otthon hagyták a gépkocsijukat a 150 ezer forintos bírságtól tartva, nem biztos, hogy ez a második-harmadik napon is így lesz, mert a rendőrség nem szűri látványosan a szabályt megsértőket. Nehezebb dolguk is van a rendőröknek, hiszen míg korábban a rendszámról messziről látszott, hogy a tiltás hatálya alá esik-e az adott gépkocsi, most ezt csak megtippelni lehet, majd a forgalmiban ellenőrizni.

Megkerestük a BRFK-t, hogy milyen átfogó ellenőrzést végeznek, de egyelőre nem kaptunk választ. Kérjük olvasóinkat, írják meg, mit tapasztaltak a rendőri ellenőrzésekről, esetleg volt-e olyan ismerős, akit a szmogriadó miatt megbüntettek.