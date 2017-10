Merre meneküljünk a metrópótlás sújtotta zónából?

Mint arról beszámoltunk, a november 4-én induló metrófelújítás miatti metrópótlás jelentős késéseket, zsúfoltságot eredményezhet a tömegközlekedésben. Aki autóval közlekedik arrafelé, az sem ússza meg: a Váci út kapacitása a metrópótlóbusz-sávok miatt harmadával csökken. Cikkünkben megpróbáljuk felvázolni, hogy az északról érkező agglomerációs forgalomnak, valamint a külvárosból érkező forgalomnak merre vannak a racionális, nagyobb kapacitású kerülőutak és az egérutak.

A BKK az eddigi szokásokhoz híven nem jelölt ki hivatalos kerülőutat az autós forgalomnak. Számításaik szerint elsősorban a Váci út újpesti szakaszán kell legalább a kezdeti időszakban nagyobb fennakadásokra számítani. Az alternatív útvonalat választó járművek miatt pedig a Pap Károly utca – Göncöl utca útvonal, a Béke út és a Reitter Ferenc utca, valamint az M3-as autópálya városi szakaszának forgalomnövekedésére számítanak. A BKK szerint átlagosan negyedórával korábban kell majd indulniuk az erre közlekedő autósoknak, ami elsőre elég optimista becslésnek tűnik, legalábbis az első napokra.

Váci út – Árpád út: a leszűkített főfolyosó

Az új metrópótlóbusz-sáv várhatóan óriási dugót eredményez majd a háromsávos Váci út Lehel tér és Árpád út közötti szakaszán, hiszen elveszik az út kapacitásának egyharmada. Tehát a megmaradt két sávon háromsávnyi gépkocsinak kellene elférni. Ez nem fog menni. Még a BKK is 15 perccel meghosszabbodó utazási időt jósol a személyautóknak. A zsúfolt és beállt Váci útról tehát menekülni fognak az autósok a Duna felé, ahol tehetik.

A reggeli csúcsban a bejövők közül sokan már Angyalföldnél kisorolnak a Duna felé a Vizafogó utcánál, a Dagály utcánál vagy a Dráva utcánál, és valamelyik szűk újlipótvárosi utcán (Pozsonyi út, Pannónia u., Visegrádi u.) megpróbálnak leevickélni a Lehel tér alá, ahol már nem lesz buszsáv a Váci úton. Ebben a városrészben amúgy is nagy a forgalom, ami a metrópótlás idején várhatóan még nagyobb lesz.

Az agglomerációból érkezők menedéke az M0-s

Az első napok sokkja után valószínűleg sokan már be se hajtanak a csökkentett áteresztőképességű Váci útra, nehogy az újlipótvárosi csapdában rekedjenek. A legkönnyebb dolguk az északi agglomerációs településekről érkezőknek lesz. A Külső-Váci út mellett négy komolyabb elkerülő útvonal áll rendelkezésükre.

Belvárosi úti céltól függően (Buda vagy Pest) az M0-snál lekanyarodhatnak Óbuda irányába, és a Szentendrei úton közelíthetik meg a belső kerületeket. Ezt a többletforgalmat Belső-Óbuda fogja igazán megérezni, ahol enélkül is gyakori a torlódás. Aki inkább Pest irányába tart, választhatja az M0-son át az M3-as bevezetőjét is. Nem nagy kerülő, garantáltan kisebb dugóval.

Ezenkívül a Külső-Szilágyi úton és a Külső-Fóti úton is beereszkedhetnek majd a gépkocsik Újpest-központig, ám itt beleütköznek majd a metrópótlás sújtotta zónába.

A metrópótlás sújtotta zóna

A külső városrészekben (Káposztásmegyer, Újpest, Angyalföld) lakóknak a Béke út –Lehel utca kínálkozik első számú kerülőnek. Annyira adja magát, hogy olyan sokan fogják választani, hogy várhatóan ugyanúgy bedugul eleinte, mint a Váci út. Itt jöhet majd szóba a kerülőút kerülőútja, ami egyfelől a Göncöl utca – Röppentyű utca –Kassák Lajos utca vagy Tüzér utca tengely lehet, másfelől a Béke út másik oldalán levő Reiter Ferenc utca és Tatai utca. Ezeken be lehet gurulni egészen a Városligetig, onnan pedig már a Podmaniczky utca vagy az Andrássy út kínálja magát a centrumba jutáshoz.

A Váci út buszsávvá alakuló harmadik sávja a becslések szerint napi 8-10 ezer beérkező járművet kényszerít majd más útvonalra. A választék nem nagy kerülőútból, ez a mennyiség nagyjából a fent vázolt három komolyabb és három szűkebb útvonalon fog bejönni a belvárosba. A probléma az, hogy ezek az utak eleve forgalmasak, ezért a Váci úti torlódások áttevődnek majd ezekre is.

A Róbert Károly körúti buszhíd

A buszos pótlást tervezők nem merték megkockáztatni, hogy a kétsávos Váci úti felüljárón viszik át a buszsávot a Róbert Károly körút felett, mert akkor a Váci út azon a szakaszon egy sávra szűkült volna az autósok számára. Ez pedig kezelhetetlen torlódást okozott volna.

Ehelyett egy trükkös megoldással éltek: a buszok a Róbert Károly körút – Váci út főcsomóponton keresztül (azaz a felüljáróval párhuzamosan, de alatta, szintben) közlekednek majd. Hogy ez lehetővé válhasson, megszűnik a Váci út északi ágáról a Róbert Károly körútra vezető balra kanyarodási lehetőség (ezt kiegyenesítve vezetik át a körút túloldalára a buszokat).

Tehát aki a Váci útról a Róbert Károly körúton a Városliget felé menne, annak jóval korábban le kell majd térni balra (ehhez a Forgách utcánál, illetve a Fiastyúk utcánál levő balra kanyarodási lehetőség használható majd). A BKK szerint is érdemes megfontolni egy másik, külsőbb területen található sugárút használatát a Váci út helyett.

A reggeli csúcsidőben 45 másodpercenként metrópótló buszok átvonulása a Róbert Károly körúton várhatóan rendesen odatesz a körút forgalmának is, hiszen ehhez módosítani kell az eddigi lámpaprogramokat. Magyarul: itt is nagy dugó lesz.

Utolsó megpróbáltatás befelé: a Lehel tér

Mivel a Lehel tér lesz a metrópótló buszok végállomása, a tér környékén is jelentősen csökken az eddig autózható terület. A téren biztosítani kell ugyanis a forgalomból időszakosan kiálló buszok várakozási lehetőségét, és a tér körül fordulnak majd meg a forgalomban lévő járművek is. A buszok a Lehel teret körülvevő úthálózat több pontján várakoznak majd, emiatt többek között a Lehel utca befelé vezető oldalán is időszakosan sávkorlátozásokra kell számítani. A buszok egy új jelzőlámpás kordonnál fordulnak majd meg a Csanády utca torkolata mellett, a főcsomópont forgalmát nem akadályozva.

Aki a Lehel téren túljut, érkezzen akár a Váci útról, a Lehel utcáról, vagy annak menekülőútjairól, az várhatóan fellélegezhet: onnantól befelé már csak a szokásos dugóval kell megküzdenie.

A cikkben alapvetően a befelé tartó iránnyal foglalkoztunk, mert a reggeli forgalmi csúcs koncentráltabban jelentkezik, mint az időben jobban szétterülő délutáni. Ezért bár délután is nagy dugókra lehet számítani ezeken az útvonalakon, az igazi felfordulás reggel várható.

A komolyabb útlezárások eddigi tapasztalatai szerint az első napokban van mindig a legnagyobb káosz, aztán lassan mindenki megtalálja majd a neki leginkább megfelelő útvonalat. De ezt követően is általában várható, hogy a metrópótlás idején mind a főutakon, mind a mellékutakon jelentősen megnő majd a forgalom a metrófelújítás által leginkább érintett Újpest központjában, egész Angyalföldön, a Lőportárdűlőn és Újlipótvárosban.