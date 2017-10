Járt-e Szabó Magda a Katalin utcában?

A Tavaszmező és a Koszorú utca sarkán ma is álló pléhfeszület feltűnik a Danaida című regényben, noha Szabó Magda a környék utcaneveit átírva hozta létre a regény valóságát. A már emlegetett Csándy Katalin a Podmaniczy utcából a Józsefvárosba költözik. „A Mák utcát mindig szerette [...]. Ezen a részen még jól látszott, hogy a főváros külön kis helységek egybeolvadásából keletkezett, hogy ez a kerület is miniatűr vidéki városka volt valamikor, aztán egy óriás test részévé vált. Szerette a Mák utcán a régi malom épületét, amelyből nemrég fürdőt csináltak, de amely ebben a formájában is olyan volt, mintha kísértetek őrölnének benne éjszakánként a régen tovaszállított gépeken álombeli lisztet, valószínűtlen, meseszerű. Szerette a Koszorú közt is, ahol csaknem kizárólag cigányok éltek, a Mák utca és a Koszorú köz sarkán a Krisztust, akit akkor, 1953-ban ugyan senki sem aranyozott vagy festett újra, s inkább formájával mutatta: azonos önmagával, de akit azért mégis megtisztelt valaki hébe-hóba pár szál virággal vagy gyertyácskával, olykor egy csúnya kis koszorúval is. Itt hiába dolgozott az utcaseprő, mindig szenny volt, zaj, nyüzsgés, még kiskertek is illatoztak nyaranta itt felejtett, régi telkeken, amelyekben rengeteg virág nyílt; egyik-másik lakó kosárszámra vitte a friss csokrokat árulni a trolimegálló környékére, a hajdani önálló városka főutcájából lett nagyútra.” (Fotó: PIARISTA LEVÉLTÁR/HOLL BÉLA / FORTEPAN)