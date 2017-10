60 évig voltak asztalfiókban: ismeretlen képek a forradalomról

Erkélyen, ablakban, teherautón, kalapban, kalap nélkül. “Olyan nagy volt a forradalmi hangulat, hogy még a határőrök Bem-szobor mögötti helyőrségi laktanyájából is a vasrácsos ablakon keresztül adtak ki a puskákat” - emlékszik vissza Faragó. Elmondása szerint feltűnt neki egy gyanús teherautó is, amin utcaseprő ruhában, de seprű nélkül ugráltak le valakik, szerinte belügyesek, egyikük, akit látásból ismert, oda is szólt neki, hogy “tűnj el, mert filmezünk!”. “Ne aggódj, itt van az egész Zrínyi is” - válaszolta. Bizonyára valóban voltak kint belügyesek is, de tőlük függetlenül is több csoport forgatott a helyszínen. A híradós stábok megmaradt felvételei a Magyar október oldalán is fent vannak, érdemes őket összevetni az itt látható fotókkal. (Fotó: Faragó György / FORTEPAN)