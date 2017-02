Matolcsy: Ez egy nagyon súlyos árnyék, nagyon sötét árnyék, mélyszürke árnyék

Általában a jegybankelnökök szerepükből fakadóan száraz, kimért, karót nyelt emberek, egyetlen óvatlan mondattal is árfolyamot tudnak mozgatni, a befektetők árgus szemekkel lesik minden szavukat, vigyáznak is, hogy ne beszéljenek összevissza. A magyar jegybankelnököt, Matolcsy Györgyöt azonban átlagossággal biztosan nem lehet megvádolni, az MNB elnökeként is szívesen és sokat beszél, előszeretettel egyensúlyozva a valóság, az irodalom és a képzelet határán.

Elég csak egykori kabinetfőnökének, Wiedermann Helgának a kulisszák mögül írt könyvét elolvasni, amelyből egyebek mellett például kiderül, Matolcsy György Frei Tamás: A bankár című regényét abban a hitben olvasta el egy éjszaka alatt, és jelölte meg ceruzával a könyvben az egyes részleteket, hogy egy valódi, Magyarország elleni támadás pontos menetrendjét olvassa. Majd a könyvből hatoldalas kivonatot készített, amit elküldött Orbán Viktornak, hogy figyelmeztesse a veszélyre.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Akkor az ország elleni támadást szerencsére sikerült elhárítani, a veszélyek azonban éppenséggel nem múltak el: szerdai parlamenti beszámolójában újabb nagyszabású ármányról számolt be, ami néhány éve történt, már jegybankelnök korában.

Történetében beszél négy városban, négy órán át tartó bankpánikról, titkosszolgálatokról, kormánybuktatásról, katonai forgatókönyvről – megkerestük az MNB-t, hogy segítsenek tisztázni a dolgot, mert Matolcsy beszámolója egyelőre inkább egy izgalmas trailernek tűnik, mint követhető sztorinak.

Persze ha sikerül bármit is megtudnunk arról, hogy a jegybankelnök pontosan mire gondolt beszédében, szólunk, illetve ha olvasóink tudnak valamit, azt is örömmel vesszük. És ezen a ponton át is adnám a szót Magyarország jegybankelnökének, jöjjön a szerdai beszéd vonatkozó része vágatlanul:

"Azt gondolom, hogy itt érdemes megállni egy polgári szóra. Volt ugyanis a 2015. évnek egy árnyéka, még rögtön az elején, az első négy hónapban. Ez az árnyék már látható volt 2014 augusztusától. 2015-ben brókerbotrányoktól volt hangos Magyarország. Először a Buda-Cash nevű csalárd cég, majd egy Hungária nevű csalárd biztosító, majd egy Quaestor nevű, még csalárdabb brókercég dőlt be; dőlt be, mert a jegybank új vizsgálati módszerével megtalálta azokat a 10-15 éve felhalmozott trükköket amelyek révén sok száz milliárdot vettek el az emberektől.

Azonban - és ez az árnyék, hiszen ez egy örömhír, ez jó hír, ennek Magyarország minden polgára örül - megtisztítottuk a magyar pénzügyi rendszert a rablólovagoktól, a csalárdan rablásból élő brókercégektől és pénzügyi intézményektől. Az árnyék onnan van, tisztelt képviselő hölgyek és urak, hogy a Magyar Nemzeti Banknak ez a brókercsalásokat leleplező tevékenysége egy sorozatba illeszkedik, egy forgatókönyvbe illeszkedik. Ez egy nagy NATO-szövetséges ország budapesti nagykövetségéről folytatott kormánybuktató és jegybankbuktató tevékenységébe illeszkedik, amely 2014 őszén indult el.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Azt kell mondanom, hogy természetesen a Magyar Nemzeti Bank megtalálta volna a csalárdan működő brókercégeket, hiszen Windisch alelnök úr és csapata határozottan és kreatívan, új módszertannal ott volt a cégeknél. De nem mindegy, hogy mikor találtuk meg ezeket a csalárdan működő brókercégeket. 10-15 év lopássorozatát nem mindegy, hogy január-február-márciusban találtuk meg, vagy esetleg májusban. Miért találtuk meg január-február-márciusban?

Mert valakik a Magyar Nemzeti Bankot szerették volna fölhasználni arra, hogy bankpánikot keltsenek Magyarországon 2015 áprilisára. Ez a bankpánik be is következett. Négy városban négy órát tartott. Mondanánk, hogy nem sok. De igenis sokkszerű volt az - még egyszer -, hogy egy titkosszolgálati és katonai forgatókönyv alapján a Magyar Nemzeti Bankot egyesek, szövetségeseink és barátaink, föl akarták használni arra, hogy megbuktassa a jegybank a kormányt.

Ez egy nagyon súlyos árnyék, nagyon sötét árnyék, mélyszürke árnyék, nincs is árnyalata, csak egy árnyalata van: a sötét. Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azonban a Magyar Nemzeti Bank mandátumához híven az árstabilitást, a pénzügyi stabilitást és a kormányzati gazdaságpolitika támogatását figyelembe véve úgy működött, hogy ez ne következhessen be. Időben lelepleztük a brókercégeket. Tizenöt hónappal a jegybank és a felügyelet integrálása után 10-15 éves csalássorozatot lepleztünk le.

A jegybank nem felelős, hanem a jegybank leplezte le a csalásokat. Még egyszer: azért január-február-márciusban, mert segítettek a jegybanknak, hogy még időben, áprilisban lehessen bankpánik Magyarországon. De nem volt; négy órát volt, mert a magyar emberek, a magyar polgárok - köszönet ezért amagyar családoknak - józanok maradtak, a jegybank és a kormány szövetsége pedig működött."