Egy hajszálon múlott, hogy Rogán ismerősei nyerhették a 16 milliárdot

Miután pert vesztett az Eximbank, nyilvánosságra hozták, hogy hogyan került végül 16 milliárd forintjuk Rogán Ismerőseihez. Két tőkelapban összesen 16 milliárdot akartak kiosztani villámgyorsan, meg is írtuk, hogy a furcsa feltételek alapján a Rogán első gyerekét nevelő Gubicza Ágostonékhoz, azaz a GB & Partnershez fog kerülni várhatóan.

Külön vicces volt, hogy az eredeti határidőkkel két hét alatt akarták volna lezavarni az egész folyamatot a kihirdetéstől az eredményhirdetésig. Már persze ha azon a kérdésen már túllendültünk, hogy mi értelme volt az egésznek, amikor tömve volt a piac ilyen alapokkal, 2009 után 28 hasonló alap indult, írta még a Forbes.

Nos, tényleg úgy alakult, hogy Gubiczáék vihették a 16 milliárdot, de az is igen szórakoztató, hogy hogyan. Eleinte még 3 százalékos alapkezelői díjat akartak volna, erről jegyzőkönyv is van, mivel behívták őket beszélgetni is erről. Akkor se akartak engedni, majd egy nappal később teljesen meggondolták magukat, és jó érzékkel pont 0,05 százalékkal alacsonyabb alapkezelői díjat kértek, mint ami a közvetlen riválisuk, a korábban Oszkó Péterhez köthető Portfolion ajánlatában volt.

Összességében ettől még lehetnek sokkal drágábbak is, sikerdíjként ugyanis jóval többet kértek, mint amit Portfolion kért volna. Mindenesetre a beadott pályázatok végső pontjai is nagyon tanulságosak, egyszerűen nem kellett volna olyan slendrián, hányaveti alapkezelési szabályzatot vagy stratégiát beadnia a Portfolionnak, és akkor ők nyernek. Ugyanis végül csak egy ponttal nyertek Rogán bizalmasai, a Rogán másik bizalmasa, Puskás András, Rogán korábbi V. kerületi helyettese által is vezetett Eximbank nagy tenderén.