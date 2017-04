Most odacsaphatunk Brüsszelnek. Vagy fél Európának

Fotó: European Cycling Challenge

Hé budapestiek! Május 1-én kezdődik, és május 31-ig tart a European Cycling Challenge, amihez idén is csatlakozott Budapest. Az egész akció lényege, hogy minél többen üljenek bringára (tavaly 52 városból 46 ezren körülbelül 4 millió kilométert tekertek), na de ne legyünk álszentek, tök jó lenne megmutatni, hogy milyen tökösek vagyunk. Ez ugyanis egy verseny is, amihez idén is 52 város csatlakozott, Magyarországot pedig a főváros képviseli.

Ha már egyszer kipotyogtunk a Coppenhagenize top 20-as listájából, épp itt az idő megmutatni, hogy bringás nép a budapesti! Regisztrálni kell a Naviki honlapján, letölteni alkalmazást (Androidra, iOS-re és Windowsra is van), a beállításoknál kiválasztani, hogy Budapest, és aztán hajtani a kilométereket. Mondjuk gyanúsan alacsonyra van pontozva a Playben, de majd meglátjuk.

A verseny állása folyamatosan követhető a projekt honlapján, és egy csomó magyar nyelvű információt találtok a BKK oldalán is.

Szóval akkor nincs más tenni való, mint izzítani az ismerősöket, barátokat és éjféltől egy hónapon át hajrá Budapest!



