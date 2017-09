HelloBringás, a kerékpárosok digitális szerszámosládája

Fotó: facebook.com/helloneked

A kerékpáros appok több csoportba sorolhatók. Vannak ugye a nyomkövetők, amelyekkel monitorozhatjuk, merre és mennyit tekertünk (valamint szebbnél szebb ábrákat rajzolhatunk). Ezek eléggé befutottak, jól is működnek.

Vannak az útvonaltervező appok, ahol még azért nagy lehetőségek vannak a magyar piacon, főleg amíg a Google Maps kerékpáros szolgáltatása nem működik nálunk. Erre majd még visszatérünk hamarosan.

És vannak az egyebek, amikor a fejlesztők megpróbálják kitalálni, hogy vajon mi kell még a bringásnak. Általában így születnek azok a szörnyszülöttek, amikor mondjuk az okos pumpád beszinkronizálhatod bluetoothon a smart nyereggel.

Ehhez képest kifejezetten üdítő ötlettel álltak elő a helloBringás (iOS, Android) fejlesztői: egy olyan appot készítettek, amiben benne van minden, amire a bajban szüksége lehet a bringásnak, plusz csaptak hozzá egy játékot is, valódi ajándékokkal. Ígéretes elképzelés, lássuk, miről van szó a gyakorlatban.

A helloBringás tulajdonképpen négy funkciót tud, ezek közül van amelyik pengén megy, van, amelyik egyelőre döcög, van amelyik pedig szerintem felesleges.

1. Biztosításkötés/kárbejelentés

A helloBringást a Magyar Posta Biztosító fejlesztette le, szóval alighanem ez a legfőbb funkció számukra. Ennek megfelelően ez tökéletesen működik is: pikk-pakk tudunk biztosítást kötni balesetre, lopásra és felelősségre (vagyis, ha mi okozunk kárt a kerékpárral). Érdekes már csak abból a szempontból is, hogy sok kerékpárvezető nem is tudja, hogy vannak ilyen termékek, és hogy azok nagyságrendileg mennyibe kerülnek (nekem például új infók voltak).

Fotó: hello.hu A már elért kedvezmények listája és a biztosításkötés

Ha baj történik, akkor egy másik gombbal jelenthetjük be azt a biztosítónak, csatolhatunk hozzá egyből videót is a helyzetről, szóval elég ügyes. Ez tehát az alapfunkció,

akár ennyiért is érdemes lenne letölteni

a helloBringást, na de lássuk, mivel próbálták még vonzóbbá tenni.

2. Bringakereső

Lefényképezheted a bringád, és az app egyből felrakja a térképre, hogy hol van. Így ha később keresed, egyből megtalálod.

Igen, jól olvastátok, ez a funkció lényege.

Hát nem is tudom. Én még soha nem felejtettem el úgy a kerékpáromat, hogy ne emlékeznék rá, hol van, ahogy az is ritkán fordul elő, hogy egyik reggel arra ébredünk, hogy elfelejtettük, hol a kocsink. Igen, lehet viccelődni, hogy bulibringázás, érted, de ez egyrészt nem vicces: részegen nem bicikliünk, másrészt aki annyira kész van, hogy később nem találja meg a bicaját, annak valószínűleg eszébe sem jut appokkal fényképezni a lekötés után.

Aztán persze lehet, hogy amúgy óriási rejtett igény van rá. Annak mondjuk van értelme, hogy lefényképezed a bringád, hogy egy esetleges lopás esetén legyen róla kép, de ehhez viszont nem kell app.

3. Szervizkereső

Na ez viszont egy tök jó ötlet: az ikonra kattintva egy térképen megjelennek a környékbeli szervizek. Ez persze önmagában nem nagy kunszt, viszont ezeket nem kell végigböngészned! Egy kattintással kérhetsz tőlük időpontot vagy SOS helyszíni segítséget. A rendszer végigfutja, ki, mikor tud a rendelkezésedre állni, te pedig a feldobott helyek közül kiválaszthatod, melyik szimpatikus. Többek közt az azokra adott értékelések alapján. Na igen, ez hasznos funkció lehet.

Ha valaki próbálta már a gyakorlatban, mesélje el, mennyire vált be!

4. Kedvezmények

Több futós-bringás appnál előfordul, hogy a megtett kilométerekért felajánl valamit. A legtöbbször ez csak virtuális dolog: kapsz egy jelvényt vagy nem hal éhen a zsiráfod. Itt azonban ennél többről van szó: mindenféle kedvezményeket nyerhetsz, amiket a való életben válthatsz be. A kisebbekért tizenegynehány kilométert elég tekerni, a komolyabbakért száz felett kell teljesíteni.

Elvileg van egy saját kilométerórája a helloBringásnak, de az nagyon fapados és akadozik is: a sebességmérője olyan néha, mintha oda lenne csak festve, a végeredményt meg hol mutatja, hol nem. Azonban mentségükre legyen szólva, hogy ezt tényleg csak végszükség esetére szánják.

Fotó: hello.hu A szervizkereső funkció. A baloldali képernyő alján nincs ott a Start/Stop opció a kis stopperórával. Ez azt jelzi, hogy azon a telefonon telepítve van egy tracking app (pl. Strava), ahonnan a helloBringás a Google Fiten keresztül szinkronizálja a kilométereket

Alapvetően abban gondolkodtak, hogy a Google Fiten keresztül a már jól bevált nyomkövetőkről veszik át az adatokat. A belépéskor egyből be is kell jelentkezned, és ha nincs a telefonodon ilyen alkalmazás, akkor felkínál néhány olyan alapappot letöltésre, mint amilyen a Starva. Mindenképpen szimpatikusabb, mint amikor valaki egy kiegészítő esetében erőnek erejével tukmálja rám a jól bevált és elterjedt megoldás helyett a saját fejlesztését.

Ha az első megnyitáskor nem látod a stopperóraikont az alsó menüben, ne ijedj meg (mint én), az csak azt jelenti, hogy az app beszinkronizál valamelyik profi tracking alkalmazással.

Mi lesz vele?

A programnak vannak ugyan gyermekbetegségei, de azt folyamatos fejlesztéssel ki lehet küszöbölni. A nagy kérdés, hogy meg tudják-e tölteni élettel a szervizkereső és a kedvezménygyűjtő funkcióját, amíg még van érdeklődés az app iránt.

Minden kezdő, online adatbázison alapuló szolgáltatásnál ugyanaz jelenti a nagy kihívást, mindegy hogy ingatlanhirdetési, társkereső, vagy koncertajánló oldalról van szó. A felhasználók akkor jelentkeznek, ha elég nagy kínálatból választhatnak. Akik pedig kínálnak valamit, akkor jelennek meg, ha van elég felhasználó. Ördögi kör.

Jelenleg még viszonylag kevés kedvezmény van az appban, azok többsége sem feltétlenül olyan, amiért halálra hajtaná magát az ember. (Mondjuk egy 10%-os kedvezménykupont az újságból is ritkán vágunk ki, hacsak nem pont odamentünk volna amúgy is enni/vásárolni.) Szervizből egyelőre hússzal van megállapodásuk. Kiindulásnak mindenesetre jó, de

sok múlik azon, milyen ütemben tudnak terjeszkedni.

Mindenesetre ha sikerül túllendülni a holtponton, és egy-két valóban csábító ajánlatot villantani a nyeremények közt, ráadásul a bringaszervizek számát is sikerül túltolni egy kritikus ponton, akkor mindenképpen sikerre van ítélve az app.

Én adok egy esélyt, egyelőre várok türelemmel.

