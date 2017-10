10 elfuserált bringás fejlesztés Budapesten

1. Több milliárd forintot költöttek a Margitsziget felújítására, Bubi-állomásokat, kerékpártárolókat helyeztek ki, de a bringázást a szigeten sikerült inkább nehezíteni, mint könnyebbé tenni. A szigeti gerincút északi végén hirtelen feltűnő kerékpáros nyomok beterelnek a gépkocsiparkoló kijáratához, egyenesen neki a Bubi-állomásnak. Onnan az Árpád híd felé vagy a járdán lehet tovább menni a sétáló emberek között (balesetveszély, vizesen csúszik - dupla balesetveszély), vagy visszakanyarodva az úttesten, onnan viszont nem lehet felhajtani a hídhoz csak a futó rekortánon (dupla balesetveszély) - a felhajtót ugyanis sorompó zárja le (erről itt írtunk).

2. Megépült a fonódó villamos, ami nagyszerű közlekedési fejlesztés, de állomásai miatt két helyen is leszűkült és balesetveszélyes lett az egyik legnépszerűbbnek számító bringaút: a Bem rakparti. Keskenyebb lett a Margit hídtól a Batthyányig tartó szakasz, ráadásul csatornafedeleket építettek be, amik jó magyar szokáshoz híven rögtön megsüllyedtek. Ugyanez a rakparti bicikliút leszűkült az Erzsébet hídnál is.

6 Galéria: A tíz legelcseszettebb bringás fejlesztés Budapesten - Margit híd - Batthyány tér Fotó: Bődey János / Index

3. Még a fonódó villamos beruházáshoz tartozik a rakparti bringaút Bem utcai bekötése, ami először egyszerűen lemaradt. Néhány hónapja a Bem utca felújításánál pótolták a kerékpárutat, ami a Bem rakpartot elérve viszont hirtelen véget ér.

Fotó: I bike Budapest

Lehet leszállni a kerékpárról, és áttologatni a rakparti bringaútig.

4. A Nehru partot úgy újították fel, hogy a Csepelről érkező bicikliút Petőfi híd alatti végét nem kötötték össze a Fővám tér felől érkező bringaúttal, így mindenki a parkon át teker a gyalogosok között, pedig lett volna hely. Ha éppen közterület-felügyelőkbe nem ütközik.

4 Galéria: A tíz legelcseszettebb bringás fejlesztés Budapesten - Nehru Part Fotó: Olvasói fotó / Index

5. Az Árpád fejedelem úti buszsávot (bringasávval) leradírozták, és jobbra kanyarodó közúti sávot csináltak belőle. Ha a kerékpáros szabályosan akar egyenesen közlekedni, akkor egyes helyeken egy sávval beljebb kell tekernie, sokkal veszélyesebb helyzetben.

6. A Pesti alsó rakpart a Margit híd és Dráva utca között. Nem épült meg a tervezett bringasáv, a helye viszont megmaradt, most illegális +1 sávnyi buszparkolóként üzemel. Épp hogy belejössz a Moszkva sétányon, amikor felterelnek a szűk, kivilágítatlan felső rakparti bicikliútra, ami már tele van csúcsidőben.

5 Galéria: A tíz legelcseszettebb bringás fejlesztés Budapesten - Pesti rakpartok - Margit híd - Dráva utca Fotó: Bődey János / Index

7. Óbuda, Aranyhegyi utca: egyoldali kétirányú bringaút beparkolt kocsibeállókkal, meglévő hely ellenére rossz kanyarívekkel, béna sorompós megoldással.

3 Galéria: A tíz legelcseszettebb bringás fejlesztés Budapesten - Aranyhegyi utca Fotó: Bődey János / Index

8. Parkoló autóknak épített kerékpársáv a Fő utcában. Az nagyon jó, hogy kiépítették a sávot a bringásoknak, de az, hogy legálissá tették a megállást két kerékkel a padkán, megkérdőjelezi az egész fejlesztést. Nem a rakodással van probléma, azt nyilván valahogy meg kell oldani (éjszaka), hanem azzal, hogy a (padkás) kiegészítő táblára hivatkozva 3-4-5 személygépkocsi szinte folyamatosan a kerékpársávon parkol. Kerülgetésük balesetveszélyes, a sávját kényszerűen elhagyó bringást ledudálják az autósok.

9. Egyes autós jobbkanyarokban elsőbbségadás tábla kirakása kerékpárosoknak a korábbi elsőbbség helyett (pl. Szerémi út - Galvani utca, Váci út - Árva utca)

10: A Rákos-patak feletti félmilliárd forintos gyalogos-kerékpáros híd. A hidat az úszó vébére építették, de az esemény alatt lezárták a kerékpárosok elől. Most sem rajzanak rajta a bringások, mert van egy másik híd 300 méterrel feljebb, és egy másik kerékpárút, ami elkerüli. A híd a nagyon drága és nagyjából fölösleges beruházások állatorvosi lova, és azért illik ide, mert az árából nagyjából az összes fenti problémát orvosolni lehetett volna.

De nehogy az a vád érjen minket, hogy csak a rosszat látjuk, történtek jó kerékpáros fejlesztések is az elmúlt két évben, íme:

Bubi bővítés Moszkva sétány bringaút (Árpád híd - Dráva utca) Fehérvári út külső szakaszán bringasáv Róbert Károly körút bicikliút Újpest, Görgey Artúr utca biciklisáv Újpest, Tél utca biciklisáv Dráva utcai bringasáv, ami az egyoldali kétirányú járdás bénaságból lett egész elfogadható irányhelyes megoldás. Fő utcai bringasáv B+R parkoló a Pillangó utcai metró, Örs Vezér téri busz és cinkotai HÉV állomásoknál Budán a hegyi járatokon a kerékpár szállítási lehetőség tömegközlekedésen (idén bővült)

+1: Felkerült erre a listára is a Bartók Béla úti kerékpársáv, ami hosszas tipródás után végül a jó irányba módosult a napokban.