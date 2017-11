Ahogy az a német autógyártók dízelbotrányával kiderült, a forgalomban lévő autók tényleges kibocsátása esetenként jóval nagyobb, mint a laboratóriumi, tesztelési körülmények között mért adat, ezért az Európai Bizottság pontosabb és valódi adatokat akar látni. A megoldás technikai részletein jövő márciusig dolgozik még a belső piacokért és iparért felelős biztos, Elżbieta Bieńkowska stábja, a lépést azonban elengedhetetlennek tartják annak érdekében, hogy ténylegesen tartani lehessen a párizsi klímavédelmi egyezményben vállalt 40 százalékos károsanyag-kibocsátási célokat.

A közlekedési ágazatnak ehhez 2021 és 2030 között 30 százalékkal kell csökkentenie a széndioxid-kibocsátást. Az Európai Bizottság szerint ráadásul évente 400 ezer korai haláleset írható a közlekedésből származó légszennyezés számlájára. A Bizottság, annak érdekében, hogy az autógyártók flottája által kibocsátott szennyezés csökkenjen, kidolgozott egy új, részben a kaliforniai szabályozási modellt alapul vevő reformot.

Az autógyártóknak a korábban elfogadott szabályok értelmében 2020-ig a teljes flottájukra vonatkozóan kilométerenként 95 grammra kell csökkenteniük a szén-dioxid-kibocsátást. A szerdán bejelentett tiszta mobilitási csomag részeként új mérési módszerek lépnének majd életbe, ami azt jelenti, hogy a jövőben gramm/kilométer helyett százalékos csökkentési értékeket szabnak majd meg az autógyártók számára. A javaslat részeként az autógyártók számára egy kreditrendszert vezetne be a Bizottság, amivel bátorítani akarják az elektromos hajtású modellek gyártását, ugyanakkor érvényben marad a büntetési rendszer is, amely szerint ha egy gyártó túllépi a kibocsátási limitet, akkor grammonként 95 Eurót kell fizetnie.

Átminősítik a hibrid modelleket

A csomag értelmében kizárólag a kilométerenként 50 gramm vagy annál kevesebb szén-dioxidot kibocsátó autók minősülnének alacsony kibocsátásúnak, aminek csak az elektromos autók tudnak megfelelni, így a hibrid hajtású autók már nem minősülnének alacsony kibocsátásúnak.

A Bizottság javaslatcsomagja nemcsak szabályozási, hanem pénzügyi elemeket is tartalmaz: technológia-semlegesen akarják ösztönözni az alternatív üzemanyagok használatához szükséges infrastruktúrák elterjedését, hogy az európai úthálózatokon a belső égésű üzemanyagokhoz hasonló egyszerűséggel lehessen tölteni az alternatív üzemanyagokat használó járműveket is. A javasolt terv értelmében néhány éven belül 800 ezer elektromos töltőállomáson lehetne majd tankolni a jelenlegi 200 ezer helyett.

A Bizottság egy harmadik javaslatával az úgynevezett tiszta járművekre érvényes kötelező közbeszerzési célokat határozna meg a tagállamok és önkormányzatok számára azok nemzeti össztermékének és a városi közlekedés leterheltségének figyelembevételével.

A tiszta mobilitásról szóló csomag részeként a Bizottság felülvizsgálja a kombinált árufuvarozásról szóló irányelvet is: a jogszabály elő fogja segíteni a különböző áruszállítási módok (pl. tehergépjárművek és vonatok) egymást kiegészítő használatát, meg fogja könnyíteni a vállalatok számára az ösztönzők igénybevételét, és ily módon elő fogja mozdítani a tehergépjárművek, vonatok és hajók kombinációjának használatát az áruszállításban.

A Bizottság javaslata tartalmazza a buszos személyszállítási szolgáltatásokról szóló irányelvet is, amellyel ösztönözni akarják a távolsági buszjáratok egész Európát átszelő hálózatának fejlesztését. Ezzel alternatívát akarnak kínálni a személygépkocsi használatának, ami szerintük hozzá fog járulni a közlekedésből származó kibocsátások és a közúti torlódások csökkentéséhez.

Minden irányból bírálják a javaslatot

A javaslatcsomag bejelentését megelőzően környezetvédők már bírálták a reform lényegi elemeit, szerintük ugyanis az nem elég szigorú és a kompromisszumos javaslat inkább az autógyártók rövidtávú érdekeit szolgálja, utóbbiak pedig túl szigorúnak és tarthatatlannak minősítették a terveket. Szerdai sajtótájékoztatójukon a Bizottság tagjai az elhangzott bírálatokra válaszul azt mondták, hogy a javaslat szükségszerűen tartalmaz kompromisszumokat, hiszen az autógyártók érdekei az ott dolgozó alkalmazottak érdekei is, a Bizottságnak pedig ugyanúgy figyelembe kell vennie ezeket a megfontolásokat is, miközben szem előtt tartják a klímavédelmi célokat is. A javaslatcsomagot bemutató biztosok figyelmeztették az európai autóipart: annak érdekében, hogy versenyképesek maradhassanak a jövőben is az amerikai és kínai innovatív megoldásokat nyújtó gyártókkal, komolyabb lépéseket kell tenniük a megújulás irányába és változatosabb modellkínálatot kell felmutatniuk az európai vásárlóknak.