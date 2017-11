Hasít az EU gazdasága, de Magyarországé még jobban

Erősen felgyorsult a gazdasági növekedés az EU-ban, amiben már minden tagállam részt vesz, jelentette be Pierre Moscovici uniós biztos.

„Kétségtelen, hogy az európai kilábalás [a válságból] új szakaszba lépett.”

Az Európai Bizottság gazdasági előrejelzése alapján az euróövezet gazdaságának növekedési üteme idén várhatóan magasabb lesz, mint az elmúlt évtizedben bármikor. A bruttó nemzeti össztermék az előrejelzések szerint 2,2 százalékkal bővül, ami jóval nagyobb a tavaszi előrejelzésnél. Az uniós gazdaság egészének 2,3 százalékra becsült idei növekedése szintén felülmúlja a várakozásokat.

A foglalkoztatottak száma szintén emelkedett, az euróövezetben még sohasem volt ekkora. A munkanélküliség 2008-2009 óta nem volt ilyen alacsony se az EU, se az eurózóna tagjai között. Közben a tavasszal vártnál is gyorsabban csökkennek a költségvetési hiányok, „bár az adósságnál már vegyesebb a kép”.

Pierre Moscovici nem hallgatta el, hogy ez a felzárkózás visszafogottabb, mint más válságok után. A bérek növekedése például még viszonylag alacsony.

Magyarország az élmezőnyben és 2019-ig nem lassul nagyot

Magyarországon a gazdaság szintén erősödött, amit jórészt a növekvő bérek miati belső fogyasztás hajt. Idén 3,7 százalékos növekedésre számítanak, ami jóval az uniós átlag felett van. A növekedés valamit lassul a következő két évben, 2018-ra 3,6, 2019-re 3,1 százalékra. Arra figyelmeztetnek ugyanakkor, hogy 2019 után már belassulhat a gazdaság.

Az Európai Bizottság arra is figyelmeztet, hogy a munkaerőpiac egyre szűkösebb lesz. Az idei 4,2 százalék után jövőre 4 százalék lesz a munkanélküliség, és ez 2019-ben is így marad. Ez szintén sokkal alacsonyabb, mint az uniós átlag, de már egy kissé túlságosan is, mert a munkaerőhiány visszafoghatja a növekedést.

Az infláció emelkedik, de nem szabadul el. A költségvetés hiánya az idei 2,1 százalékról jövőre 2,6 százalékra nőhet, 2019-re pedig 2,3 százalék lehet. Az államadósság folyamatosan esik vissza, 2019-re 70 százalék alá eshet, bár ezen még ronthat, ha tényleg be kell számítani a Magyar Nemzeti Bank és az Eximbank költekezését.