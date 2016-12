2016 az ő évük volt a moziban

Vannak köztük olyanok, akik évek óta nem tudnak hibázni és olyanok is, akik csak idén lettek széles körben ismert sztárok. Vannak olyanok, akiket most fogadott igazán be, és van olyan is, akit most fogadott vissza Hollywood. Összeszedtük, hogy kiket nem lehetett kikerülni idén a mozikban, beleértve a legmenőbb magyar filmszínészeket, rendezőket is. Ők azok, akik nem panaszkodhatnak 2016-ra.

Amy Adams

2016 egyértelműen Amy Adams éve volt, az év legjobb filmjei közül kettőben is játszott, Denis Villeneuve könnyfakasztó sci-fijében, az Érkezésben, és Tom Ford thrillerében, az Éjszakai ragadozókban. És mindkettőben nagyszerű volt, ahogy azt már megszokhattuk tőle. Amy Adams viszonylag későn futott be, évekig csak tévésorozatokban és B filmekben játszott, ma mégis ő Hollywood királynője, a legjobb női főszerepek rendre nála landolnak, a kritikusok áradoznak róla. Eddig ötször jelölték Oscarra, és szinte biztos, hogy a februári gálán is ott lesz. Mégsem veheti biztosra a győzelmet, mert pechjére Natalie Portman olyan fantasztikus Jackie Kennedy volt a Jackie-ben (ezt a filmet Magyarországon csak február 9-én mutatják be), hogy valószínűleg ő fog nyerni.

Ryan Gosling

Ryan Gosling sikerszériája is folytatódott idén. Az év első felében két nagyszerű filmben is játszott, a gazdasági válság előzményeit bemutató A nagy dobásban és a kivételesen szórakoztató Rendes fickókban. De ez mind semmi ahhoz képest, amivel év végén előjött, és amit majd jövőre láthatunk tőle. Magyarországon december végén mutatják be a Kaliforniai álmot (La La Land), Emma Stone-nal közös zenés-táncos szerelmes filmjét, amit az amerikai kritikusok már agyondíjaztak, hét Golden Globe-re jelöltek, és a jövő évi Oscar legnagyobb esélyesének tartanak. Ráadásul Gosling az egyik főszereplője a Szárnyas fejvadász folytatásának, amit közel fél évig Magyarországon forgattak. Gosling feleségestül, gyerekestül, kutyástul Budapestre költözött, és ahogy az év legcukibb nyilatkozatából kiderült, az Aldiban vásárolt, ahogy bármelyik földi halandó. És imádta a pékárut.

Margot Robbie

Év elején Robbie-t is láthattuk egy kicsi, de annál viccesebb szerepben A nagy dobásban, ahogy egy kádban üldögélve magyarázta el nekünk a világgazdaság folyamatait. A legnagyobb teljesítménye mégsem ez, hanem hogy ő az egyetlen, aki nemhogy megúszta az Öngyilkos osztag szégyenét, de még jól is jött ki belőle. A kritikusok földbe döngölték a filmet, (mi például kínkeserves katyvasznak láttuk), de Robbie alakítását elismerték, a Warner pedig annyira elégedett volt vele, hogy külön filmet szentelnek a karakterének, Harley Quinnek. De Robbie egy másik Warner-produkcióban is főszerepet kap, aminek azonban semmi köze a DC-univerzumhoz. Ez a 20. század elejének ünnepelt légtornász csillagáról, Lillian Leitzelről szól, aki az egyik legnagyobb sztár volt a korabeli cirkuszi világban, és az egyik védjegyszerű műsorszámához minden egyes alkalommal ki kellett ficamítania a vállát. És ha minden igaz, ő lehet Tonya Harding is, a korcsolyázó, aki annak idején eltörette fő riválisa lábát. Micsoda drámai szerepek!

Benedict Cumberbatch

Nem semmi éve volt az egyik kedvenc brit színészünknek. Negyven éves lett, a királynő a Brit Birodalom érdemrendjének parancsnoki fokozatát adományozta neki, aminél csak a lovaggá ütés számít nagyobb elismerésnek az Egyesült Királyságban. Év elején a Kódjátszmában láttuk, ami egyértelműen miatta lett emlékezetes film. (Kapott is érte egy Oscar-jelölést.) Aztán a Zoolander 2-ben vicceskedett, de ami sokkal fontosabb, az a Doctor Strange címszerepe. A film sikere (nekünk is tetszett, kritikánkat itt lehet elolvasni) mérföldkő lehet a pályáján, hiszen Strange-re (és így az őt játszó Benedict Cumberbatch-re) bízzák majd a Bosszúállók vezetését, miután lejár Robert Downey Jr. szerződése. De ha ez nem lenne elég, 2017. január elsején indul a Sherlock negyedik évada, ami állítólag sokkal sötétebb lesz, mint az eddigiek. És emellett még olyan gesztusokra is volt ideje, hogy levelet írjon egyik elhunyt rajongója családjának.

A legmenőbb magyarok idén Anger Zsolt Anger Zsolt sem panaszkodhat erre az évre: játszott két remek magyar filmben, a Hurok című időutazós, és A martfűi rém című sorozatgyilkosos sztoriban, és a jelenleg futó legjobb magyar sorozatban, az Aranyéletben. Ráadásul az Aranyélet második évadában még több szerep jutott karakterének, Hollósnak. Jövőre a Budapest Noirban láthatjuk, ami szintén elég izgalmasnak tűnik. Thuróczy Szabolcs Nincs olyan év, amikor Thuróczy Szabolcs nem játszik főszerepet legalább egy fontos magyar filmben. Idén Till Attila Tiszta szívvel című filmjében láttuk a tolókocsis bérgyilkos, Rupaszov szerepében. Ez a film Magyarország idei Oscar-nevezése, de máris egy csomó fontos díj nyertese. Emellett Thuróczy az Aranyélet főszereplője, és a kritikusok örökös kedvence. Balsai Mónika Balsai Mónika nem ült tavalyi filmje, a Liza a rókatündér sikerén, idén is keményen melózott. Játszott a Tiszta szívvelben és A martfűi rémben, emellett az RTL sorozatában, a Válótársakban is. Jövőre pedig két olyan megaprodukcióban láthatjuk, mint A felesleges ember és a Kincsem. Nemes Jeles László Mi lehet annál nagyobb filmes siker, mint ha valaki megkapja az Oscart? A Saul fia rendezője egy sor fontos filmes díj után év elején begyűjtötte a Golden Globe-ot és az Oscart, aztán alkotársaival megkapták a Kossuth-díjat is. Idén új filmje, a Sunset előkészítésén dolgozott, amit jövőre kezdenek forgatni. A magyar rövidfilmesek Ha a következő Oscaron is magyar filmért szoríthatunk, azt szinte biztosan egy rövidfilmesnek köszönhetjük majd. Deák Kristóf Mindenki című rövidfilmje már rajta van a tízes listán, januárban kiderül, hogy a legjobb öt közé is bekerült-e. De nem ez volt egyetlen rövidfilmes siker, nemrég a denveri filmfesztiválon nyerte meg a legjobb animációs rövidfilmért járó díjat Andrasev Nadja cica-animációs filmje, A nyalintás nesze. Ez a film idén Cannes-ban a Cinefondation szekcióban versenyzett, és nyert megosztott harmadik díjat.

Riz Ahmed

Főszerep 2016 egyik legjobb sorozatában (Aznap éjjel) és főszerep 2016 egyik legjobban várt filmjében (Zsivány Egyes). Csak ennyi történt Riz Ahmeddel idén. Na jó, játszott még a Jason Bourne-ban is, de az inkább hagyjuk. A gyártó HBO méltán lehet büszke az Aznap éjjelre, ez a minisorozat egyszerre volt izgalmas krimi, és kőkemény kritikája az amerikai igazságszolgáltatásnak. Ahmed játszotta Nast, az egyetemistát, aki minden jel szerint elkövetett egy gyilkosságot, de nem emlékszik semmire. A Zsivány Egyes című Star Wars előzménytörténetben pedig egy Bodhi Rook nevű pilótát játszik majd, aki a lázadóknak segít. A színészkedés mellett rapkarrierjét is építgeti (Riz MC néven), Englistan című albuma a megjelenésekor nem kavart túl nagy port, de a brexit kapcsán újra előkerült a britek kifigurázása miatt, de idei albuma, a Heems nevű rapperrel közösen kiadott Swet Shop Boys név alatt már a kritikusok évvégi listájára is felkerült. És most, hogy világsztár lett, nyilván a zenéje is még több embert érdekel majd.

Mads Mikkelsen

Jó, A férfiak és csirkéktől nem voltunk annyira oda, de Mads Mikkelsen nemzetközi karrierje jobban szárnyal, mint valaha. Dán filmsztárból európai filmsztár, európai filmsztárból világsztár lett az elmúlt időszakban. Köszönhetően annak, hogy volt egy szuper sorozata (Hannibal), ami ugyan a harmadik évad után véget ért, de simán elképzelhető, hogy a rajongók megmentik, és mégis lesz folytatás. Aztán ő volt a Doctor Strange főgonosza, és nemsoká a Zsivány Egyes egyik fontos szerepében láthatjuk. Ráadásul az Index újságírója személyesen is meggyőződhetett arról, hogy Mads Mikkelsen nemcsak jó színész, hanem udvarias és figyelmes ember is.

Mel Gibson

Mel Gibsonnak nyilván voltak már jobb évei is, hiszen a nyolcvanas-kilencvenes évekbeli szupersztár státuszát nem kapta vissza. De 2016 mégis az az év volt, amikor Hollywood megbocsátott neki, és visszafogadta. Legalábbis mi úgy láttuk, hogy Az utolsó emberig című filmjét nehéz másképp értelmezni, mint a 2006-ban részeg zsidózáson kapott sztár nyilvános Canossa-járásának. És miután ilyen szépen bocsánatot kért, már semmi nem állhat legújabb rendezése, A fegyvertelen katona sikerének útjába. A második világháborús drámát a velencei filmfesztiválon mutatták be, ahol a közönség tízperces álló tapssal fogadta. A legfontosabb kategóriákban (legjobb dráma, legjobb rendező és legjobb férfi főszereplő) Golden Globe-ra jelölték, és talán még néhány Oscar-jelölés is összejöhet neki. Annyira felbátorodott, hogy a Deadline-nak adott interjújában egy rakás szarnak nevezte a Batman vs. Superman filmet, és kijelentette, hogy szerinte nem éri meg 200 milliónál drágább filmeket gyártani. Ebben még igaza is van.