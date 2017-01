Hogy kerül ez a pasi egy ilyen nő mellé?

Ha öt éve valaki azt mondja, hogy Chris Pratt, a testes srác a Városfejlesztési osztályból lesz az Oscar-díjas Jennifer Lawrence partnere egy százmilliós sci-fiben, senki nem hiszi el. Mégis így lett, és ez nem csak Chris Pratt érdeme. Persze ő is mindent megtett, hogy minél jobban hasonlítson egy A kategóriás filmsztárhoz: harminc kilót fogyott, kigyúrta magát, minden mást, még saját családját is háttérbe szorítva melózott az elmúlt években. De kellett a sikerhez az is, hogy Hollywood reménytelenül kifogyjon a negyven alatti férfisztárokból.

Már mozikban az Utazók, Jennifer Lawrence és Chris Pratt sci-fije, a film, amit az előzetesek egy könnyű kis űrrománcként akartak eladni a közönségnek. Az első kritikák szerint az, ami az Utazókban történik, közel sem annyira romantikus, mint ahogy a trailerek ígérték. (Az Index véleményét a filmről itt lehet elolvasni.) De ez nem változtat azon, hogy az Utazók azon ritka kivételek egyike, amikor Hollywood úgy tett százmillió dollárt egy filmbe, hogy az nem valaminek a folytatása, nem egy franchise része, és nincsenek benne szuperhősök sem.

Ilyenkor nagyon kell bízni a színészekben, hogy pusztán az ő nevük bevonzza a nézőket a moziba. A női főszereplő esetében ez szinte biztos is: bár Jennifer Lawrence még csak 26 éves, máris ő Hollywood egyik legnagyobb csillaga. Négyszer jelölték Oscarra, ebből egyszer nyert is, Az éhezők viadala négy filmjével több százmillió dollárt keresett Hollywoodnak. Abszolút sztáralkat: tehetséges, van karizmája a vásznon, szép, laza, vicces, emlékezetesek a nyilatkozatai.

Chris Prattnek messze nincs ilyen masszív karrierje, 2014 előtt a Városfejlesztési osztály című sorozat rajongóin kívül nem is nagyon tudták, hogy kicsoda.

Pedig akkor már közel másfél évtizede színészkedett. 1979-ben született egy Virginia nevű, mindössze kilencezer fős minnesotai kisvárosban. Az apja építési vállalkozó, az anyja pedig pénztáros volt egy élelmiszerboltban. Annyira nem volt pénze, hogy egy időben még azzal is megpróbálkozott, hogy lánybúcsúkon lépjen fel sztriptíztáncosként. Elmondása szerint ezek igencsak low budget műsorok voltak, arra ugyanis nem futotta, hogy kellékeket, mondjuk egy rendőregyenruhát vegyen magának.

Ezek után nem csoda, hogy inkább elment csövezni a hawaii Maui szigetére, ahol sátorban vagy egy kisbuszban lakott a haverjaival, egész nap füveztek, zenét hallgattak, és szigorúan csak annyit dolgoztak, amennyi a minimális megélhetéshez kellett. Volt ideje arra, hogy minden áldott nap meghallgassa Eminem első lemezét, aminek minden szavát tudja a mai napig. Ezt ebben a videóban be is bizonyítja:

Végül Mauin fedezték fel egy étteremben, ahol pincérként dolgozott. Kapott egy kis szerepet egy rövidfilmben, és innentől kezdve folyamatosan dolgozhatott, persze főleg tévés produkciókban. „Én tényleg úgy érkeztem Hollywoodba, hogy nem voltak helyi kapcsolataim, pusztán az őrült lelkesedés vitt előre. Így aztán minden egyes lépés igazán izgalmas volt, egészen onnét kezdve, hogy megkaptam a színészszakszervezeti tagsági kártyámat, aztán amikor először láthatott a családom a tévében statisztaként, megállították a felvételt, és örömujjongásban törtek ki, minden egyes lépésemet támogatták” – mondta erről az Indexnek néhány éve.

Sokáig úgy tűnt, hogy kisebb moziszerepek ide vagy oda, Chris Pratt tévészínész marad mozis mellékszerepekkel. Először az Everwood négy évadában játszott, aztán jött a Narancsvidék, majd a Városfejlesztési osztály. Ebben Andyt, az egyszerű srácot játszotta, aki eredetileg csak pár részben szerepelt volna, de a nézők annyira megszerették, hogy végül állandó szereplő lett. Pratt szerint Andy ugyan azt képzeli magáról, hogy nagyon jó pasi, de valójában csak egy pocakos fickó, aki sörözik, pizzát fal, és semmiben nem erőlteti meg magát különösen. A lehető legkisebb erőfeszítéssel szeretné a lehető legtöbbet elérni.

Na, ez az, ami Chris Prattre nem igaz. Bár 2011-ig maga is elhitte, hogy moziban örökre a főhős kövérkés barátját fogja játszani, akkor jött néhány olyan szerep, ami arra késztette, hogy változtasson a dolgokon. (Neki egyébként a kövérkés barát szerepével sem volt semmi baja, mert ezzel is annyit keresett, hogy a pincérkedős, csövezős évekhez képest királyi életet élhetett.) Először Brad Pitt filmjében, a Pénzcsinálóban kapott egy kisebb szerepet, aztán a Zero Dark Thirty – A Bin Láden-hajszában. Ebben a nagyszerű filmben ő volt a terroristát likvidáló osztag egyik tagja, és mindkét szerephez komolyan át kellett alakulnia. Ez pedig rádöbbentette arra, hogy ha jobban figyel a külsejére, akkor főszereplőként is lehet esélye.

Újra lefogyott, fél év alatt 35 kilót adott le, kigyúrta magát, és a siker nem maradt el. Megkapta a Marvel gigaköltségvetésű szuperhősfilmje, A galaxis őrzői főszerepét. Ő lett Űrlord, a galaktikus kincsvadász, akit csillagközi kalózok raboltak el a Földről kiskorában. A forgatás miatt öt hónapig szinte nem is látta a kisfiát, valamint feleségét, Anna Faris színésznőt, ugyanis csak egyszer tudott hazamenni. A meglepően szórakoztatóra sikerült film a vártnál sokkal nagyobb bevételt hozott: 170 millió dollárból készült, és világszerte 773 milliót kerestek vele.

Rendkívül hasznos a megfelelő erőnlét, olyan energiát kölcsönöz a figurának, ami nem létezett korábban. És a szememet is felnyitotta: ráébredtem, hogy színészként az ember tényleg harmadrészben a kellékek közé tartozik

– mondta erről.

Egy évvel később aztán megismételte a bravúrt: ekkor a Jurassic World főszerepét játszotta el, ami szintén sokkal nagyobb siker lett a vártnál. (150 millió dolláros költségvetés, 1,6 milliárd dolláros bevétel.) Ekkor kezdtek el úgy cikkezni Chris Prattről, mint Hollywood új szupersztárjáról. Arról írtak, hogy személyében a sok semmitmondó jelölt után végre igaz sztár született. Egy modern akcióhős: vicces, elbűvölő, ugyanakkor önkritikus, pont megfelelő a mai moziközönségnek. Ebből is látszik, Pratt milyen jó érzékkel ismerte fel, hogy hiány van viszonylag fiatal, jól eladható férfi mozisztárokból. A nagy generáció tagjai: Brad Pitt, Johnny Depp, Tom Cruise, Keanu Reeves már mind ötven felett járnak, Leonardo DiCaprio is bőven elmúlt negyven. Mivel mégsem játszhat el minden szerepet Ryan Gosling (bár tavaly kísérletet tett rá), nagyon kéne még valaki.

Hogy ez a valaki tényleg Chris Pratt lesz-e, egyelőre erősen kérdéses. Az Utazók első amerikai bevételi adatai nem valami fényesek, de világszerte szépíthet a film. Egy biztos: Chris Pratt nem akar többé másodhegedűs, duci srác lenni.

Majd akkor engedem el magam, ha végre meglesz a birtokom, beváltom a fizetési csekkjeimet, és csak üldögélek a feleségemmel és a kisfiammal, sütögetünk, sörözünk, és szétröhögjük magunkat.

Hogy mennyire komolyan gondolja a pénzgyűjtést, azt a következő három filmje mutatja: szerepel A galaxis őrzői, a Bosszúállók és a Jurassic World folytatásában. Simán lehet, hogy nem is akar Hollywood következő nagy mozisztárja lenni, csak egy rendkívül jól megfizetett iparos. Ő szétröhögi magát, mi meg kereshetjük tovább a következő Brad Pittet.