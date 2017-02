Brie Larson kiakadt Casey Affleck Oscar-díján

Tegnap este Casey Affleck nyerte a legjobb színésznek járó Oscar-díjat, amit Brie Larson színésznő adott át nem éppen ünnepi hangulatban, amire a Buzzfeed világított rá. Ennek az oka, hogy Afflecket 2010-ben szexuális zaklatás vádjával feljelentette két egykori munkatársa, egy producer és egy operatőr. Az ügyben végül peren kívüli megegyezés született.



Brie Larson, aki az amstetteni rémről forgatott A Szoba főszereplőjeként nyert Oscart, és aki az utóbbi években kiemelten támogatta a szexuális erőszak áldozatait, nem tapsolta meg a színészt, amikor átvette díját és a beszédjéhez kezdett.



My aesthetic: Brie Larson not clapping for literal trash hole casey affleck pic.twitter.com/Ci5LWXLkCr