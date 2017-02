Lepereg a szexuális zaklatás vádja Ben Affleck öccséről

Bizarr, kegyetlen, szomorú – ilyen jelzőkkel illette a sajtó azt a jelenetet, amikor az idei Golden Globe-díjátadón Brie Larson színésznő átadta a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat Casey Afflecknek (dráma kategóriában). Brie Larson A szoba főszerepéért nyert tavaly, a szokás pedig az, hogy az előző évi legjobb női főszereplő adja át a díjat a legjobb férfi főszereplőnek a következő évi gálán. Brie Larson A szobában egy elrabolt és éveken át megerőszakolt nőt játszott, civilben pedig a szexuális erőszak áldozatainak egyik szószólója. Casey Afflecket hét éve két nő szexuális zaklatással vádolta. A gáláról szóló tudósítások szerint ezért volt olyan hűvös a díj átadása: nem volt se puszi, se ölelés, de még egy kézfogás vagy mosoly sem.

Persze Casey Afflecket ez nyilván nem izgatja különösebben. Élete legsikeresebb évén van túl, A régi város főszerepéért (magyar bemutató: február 23.) a Golden Globe-on kívül még több tucat másik díjat is bezsebelt. Valószínűleg az Oscar is összejön neki, legalábbis erre utal, hogy a Golden Globe-ot ő és nem Denzel Washington kapta. Másik fő riválisa, Ryan Gosling ugyan szintén nyert egy Golden Globe-ot a Kaliforniai álomért, de az egy musical, és az Oscarról döntő filmakadémia sokkal jobban szereti a drámákat. Casey Affleck ezzel talán végleg kikerülhet bátyja, Ben Affleck árnyékából.

Casey Affleck egyszer már volt Oscar-közelben, de akkor nem kapta meg. 2008-ban a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában jelölték a Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Robert Ford című westernért, amiben Robert Fordot alakította. Végül Javier Bardem nyert a Nem vénnek való vidékért. Affleck játéka a filmben remek volt, a kampányban viszont nem igazán tette oda magát. Nem szeretett interjúkat adni, a magánéletéről sztorizgatni, ehelyett közölte, hogy egyáltalán nem akar híres lenni. Most mintha másképp lenne. Sorra adja az interjúkat, egyik esti show-ból esik a másikba, még a paparazzókat is türelmesen viseli. Ahol csak lehet, elmondja, hogy milyen sokáig elkerülte a siker, még azon is elgondolkozott, hogy inkább nyit egy vegán étteremláncot (ő maga is vegán), vagy fejleszt egy applikációt, amivel könnyebb lesz megtalálni az elveszett kutyákat.

Igen, Casey Affleck ennyire akarja az Oscart. A kezében érzi, és ezúttal nem akarja kiengedni.

Csakhogy a sok interjú és pozitív kritika mellett más hangok is megjelentek. Egyre több cikk hozza fel, hogy Casey Afflecket 2010-ben két nő, akikkel az I'm Still Here című áldokumentumfilmjén dolgozott, szexuális zaklatással vádolta. A film, amit Affleck rendezett, sógoráról, Joaquin Phoenix színészről szólt. Pontosabban arról, hogy Phoenix bejelentette: visszavonul a filmezéstől, és inkább rapkarrierjének szenteli az életét. Úgy tűnt, hogy teljesen megőrült, hatalmas szakállat növesztett (ez akkor még nem volt divat), drogozott és prostituáltakkal szórakozott a filmben. Az amerikai premier előtt, miután a filmfesztiválok közönsége már jól kiszörnyülködte magát, közölték, hogy a film csak egy vicc volt, minden jelenete megrendezett.

Az viszont már nem volt ilyen vicces, hogy a film egyik producere, Amanda White beperelte Afflecket, mert állítása szerint zaklatta a forgatáson. A nő a színész-rendező „folyamatos és kéretlen szexuális felajánlkozásairól” beszélt, amiket annak ellenére sem hagyott abba, hogy megkérték erre. White szerint Affleck tehénnek hívta a forgatáson dolgozó nőket, és előttük tárgyalta ki a szexuális életét. Amikor a nő el akart menni, a karjánál fogva megragadta, és arra akarta kényszeríteni, hogy maradjon. Emellett még a munkájáért járó pénzt sem fizette ki neki.

A film operatőre, Magdalena Gorka szintén beperelte, többek között azért, mert amikor a stáb a színész házában aludt, Affleck az éjszaka közepén bemászott a nő ágyába, ölelgetni és simogatni kezdte. A nő állítása szerint Affleck alkoholszagot árasztott, és amikor megkérte, hogy másszon ki az ágyból, agresszív lett. A nők két, illetve két és fél millió dolláros kártérítést követeltek. Az ügy végül nem került bíróságra, mert a felek peren kívül megegyeztek. A megállapodás természetesen titkos, Affleck valószínűleg sokat fizetett azért, hogy a két nő többet ne nyilatkozzon sehol a történtekről.

Ő maga is elég szűkszavú, amikor erről kérdezik. A Varietynek azt mondta, hogy az emberek azt beszélnek, amit akarnak.

Néha nem is számít, hogy te mit válaszolsz. Azt hiszem, az emberek azt gondolják, hogy ha híres vagy, bármit mondhatnak rólad. Nem tudom, hogy miért van így. De nem kellene így lennie, mert mindenkinek van családja és élete.

Affleck családja egyébként tavaly esett szét. Két közös gyerekük anyjával, Summer Phoenix színésznővel akkor jelentették be, hogy elválnak.

A Variety róla szóló címlapsztorijának A kívülálló címet adták, ami elég különös választás, mert Casey Affleck minden, csak nem kívülálló Hollywoodban. Éppen ez az, amit az Afflecket bíráló cikkek kifogásolnak. Miért van az, hogy másnak összeomlik, de legalábbis évekre megfeneklik a karrierje egy ilyen ügy után, míg Casey Afflecké szárnyal? – tette fel a kérdést a Guardian. Sok cikk felhozza Nate Parker esetét, aki szintén az idei Oscar nagy esélyese volt. A The Birth of a Nation című film rendezője akkor lett közellenség, amikor a lapok elkezdtek arról írni, hogy 17 éve az egyetemen egy diáktársa feljelentette őt és alkotótársát, azzal vádolva őket, hogy megerőszakolták, kihasználva öntudatlan állapotát. Parkerék tagadták az erőszakot, azzal védekeztek, hogy kölcsönös beleegyezésen alapuló szex volt. A feljelentő évekkel később öngyilkos lett: a családja szerint nem tudta feldolgozni az esetet.

Miért sérthetetlen Casey Affleck, és miért nem az Nate Parker?

Az Afflecket támadó írások szerint nem csak azért, mert Parker (feltételezett) bűne súlyosabb. Sokkal inkább, mert Parker fekete és valóban kívülálló Hollywoodban, míg Affleck fehér, és nem akármilyen kapcsolati hálóval rendelkezik. Először is ott a bátyja, Ben Affleck, A kategóriás filmsztár, kétszeres Oscar-díjas forgatókönyvíró-producer-rendező, és ami ennél is fontosabb, az új Batman, akin az egyik legdrágább hollywoodi franchise sorsa múlik. Aztán ott van volt sógora, a háromszoros Oscar-jelölt Joaquin Phoenix, és gyerekkori barátja, a szintén Oscar-díjas Matt Damon. Ezek az emberek mindig Casey Affleck mellett álltak. Tagadhatatlanul tehetséges, de ha végignézünk a karrierjén, láthatjuk, hogy hány lehetőséget kapott a filmjeikben a Képtelen képregénytől a Good Will Huntingon és az Ocean's-filmeken át a Hideg nyomon-ig.

Most pedig minden befolyásukat latba vetve dolgoznak az Oscarján. A Golden Globe-ról döntő bizottság egyik tagja névtelenül elmesélte: Ben Affleck és Matt Damon azon viccelődtek vele, hogy Casey-nek most már tényleg szüksége van egy Golden Globe-ra.

Nagyon egységes a kiállásuk. És ez talán tényleg megvédi Casey-t az alaposabb vizsgálódástól. Ez egy kicsit Woody Allenre emlékeztet, a liberális sajtó túlságosan szereti ahhoz, hogy tudni akarja a teljes igazságot róla.

A The Huffington Post szerint az újságok egyszerűen túl későn kaptak észbe. Mire elkezdtek arról írni, hogy Casey Affleck nem okvetlenül az a szerény és kedves ember, akinek mutatja magát, már késő volt. A szakma döntött, az akadémia tagjai nem fogják félredobni A régi várost, ahogy a The Birth of a Nationnel tették, még utólag sem. De a tanulságok levonhatók: legközelebb nemcsak akkor kell említést tenni egy ilyen ügyről, amikor az illető az Oscar közelébe kerül, hanem minden egyes alkalommal, amikor róla írunk. Mert ez is a teljes képhez tartozik, mint a szupersztár barátok és a kutyamentő app.