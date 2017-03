Végre van rendes kép az új Lara Croftról

Februárban már jött kémfotó a 2018 márciusában debütáló következő, rebootolt Tomb Raider forgatásáról, a Vanity Fair viszont most kapott két rendes képet is arról, hogy milyen is lesz Alicia Vikander Lara Croftként.

Az új film sztorijában jóval fiatalabb lesz Croft, mint amikor Angelina Jolie alakította a karaktert – nem is rosszul –, ezért nem látható például a védjegyévé vált két pisztoly a combjaira kötve. Van helyette viszont bot, no meg íj.

Fotó: Vanity Fair

„Nagyon izgatott lettem, amikor először felkértek erre a szerepre, Lara Croft ugyanis tényleg egy ikonikus karakter, akit az emberek azonnal felismernek, és szerintem sok fiatal nő példaképe is lehet – mondta a szerepről Vikander a Vanity Fairnek.

Fotó: Vanity Fair

A filmet a norvég Roar Uthaug rendezi majd, az Oscar-díjas Vikander mellett benne lesz még Dominic West, Walton Goggins és Danuel Wu is.