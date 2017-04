Együtt rombol Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds és Salma Hayek

A világ legjobb testőre új ügyfelet kap: egy bíróságra készülő bérgyilkost kéne megvédenie, de ehelyett inkább kikészítik egymást és felrobbantják a fél várost a The Expandables 3. rendezőjének új filmjében.

Ryan Reynoldsnak úgy kellett a Deadpool sikere, mint kétévesnek a gombóc fagyi: korábban filmjeinek bukásaival került a lapokba, aztán tavaly már azt figyelte mindenki izgatottan, milyen filmekre ír alá a világsztár. Úgyhogy mi is megírtuk már, amikor elkezdték forgatni a The Hitman's Bodyguard című akcióvígjátékot.

A történetről már akkor is lehetett tudni, hogy Reynolds egy profi testőrt alakít majd, akinek legújabb ügyfele egy hírhedt fejvadász (Samuel L. Jackson), akivel éveken keresztül dolgoztak egymás ellen, most mégis egymásra vannak utalva. 24 órájuk van, hogy Londonból eljussanak Hágába, ahol Jacksonnak vallomást kéne tennie. A kalamajkáért valószínűleg a Gary Oldman által megformált kelet-európai diktátor lesz a felelős.

A filmből mostanra az előzetes is kijött, amiből kiderül, hogy első találkozásukkor a Jackson védelmére felvett Reynolds rögtön pofán vágja a másikat, aki amúgy remekül össze tudja törni magát akkor is, ha épp vigyáznak arra, hogy ne tegye. És annyira imádja a motherfucker szót, mintha megint Quentin Tarantino rendezné, de nem ez az egyetlen filmes utalás: az előzetes alatt végig Whitney Houston zenéje szól, aki ugye a Több, mint testőr főszereplője volt.

A filmet Patrick Hughes rendezi, aki a Feláldozhatók 3-t is készítette. A forgatókönyvet Tom O'Connor írta, akinek előző munkája a felejthető, Bruce Willis főszereplésével készült Tüzes bosszú volt. És mindenki legnagyobb örömére még Salma Hayek is szerepelni fog a filmben, amit Amerikában augusztus közepén mutatnak majd be.